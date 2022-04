Mint oly sok másik ünnep, a húsvét is „csatlakozott” azon jeles napok sorába, amelyek alkalmával mi magyarok – de a jelenség világszintre is kiterjeszthető – rengeteg ínycsiklandó fogást halmozunk fel. Az ünnepek elmúltával aztán meglepetten konstatáljuk, hogy az ételek egyik fele megromlik (és kidobjuk), a másik felére pedig szimplán ráununk (ezért szintén kidobjuk).

Az alábbiakban dr. Pleva György, a Nébih élelmiszer- és takarmánybiztonsági igazgatója oszt meg néhány fontos tudnivalót arról, mire érdemes figyelni, hogy a romlott ételt és a pazarlást elkerülendő ünnepet tudhassunk magunk mögött.

Dr. Pleva György Fotó: NÉBIH

Tudatos vásárlás

A tudatos vásárlás fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni. Teljesen mindegy, milyen fogyasztási cikkről beszélünk, lényeges, hogy alaposan gondoljuk végig, mi az, amire szükségünk van.

A vásárlást meg kell tervezni, de talán nem árt még egyet hátra lépni. Gondoljuk át, mit szeretnénk a húsvéti asztalon látni. Összességében elmondható a fogyasztói magatartásról, hogy a sonka, bizalmi terméknek számít. Általában a jól bevált helyekről, emberektől szerezzük be ezt a fajta terméket. A Magyar Élelmiszerkönyv nagyon szigorúan védi a „sonka” elnevezést. Combból és lapockából készülhet ez a fajta termék.

A tojás esetében a kistermelőktől meg lehet vásárolni a jelöletlen tojásokat – a jogszabály szerint ugyanis ez 50 tojótyúk tartásáig nem kötelező. Viszont a termelő és a gazdaság címét, helyét jelölni kell az árusítás helyén.

A többi tojás esetében a tojás osztályba sorolását, méretét fel kell tüntetni, ahogyan a különböző extra kezelésekre vonatkozó információkat is. A tojáson található jelölés fontos. Ez egy hosszú kód, amely jelöli, hogy milyen tartásból származik a tojás, továbbá megadja a származási országot és a tojás pontos származási helyét is.

Az ünnep elmaradhatatlan kelléke a csokoládé (erről keretes írásunkban bővebben olvashat). Ezzel kapcsolatban a szakember kiemelte, tiszteljük meg azzal a gyerekeket, hogy valódi csokoládéval ajándékozzuk meg őket, ami lehet, hogy valamennyivel drágább, ugyanakkor mindenképpen minőséget képvisel.

Tárolás

Már a bevásárlás idején fontos odafigyelni a kosarunkba tett termék elhelyezésére. Tojás esetében lényeges, hogy ne érhessen közvetlen fogyasztású élelmiszerekhez, vagy azok csomagolásához. A hűtött termékek esetében pedig érdemes arra figyelni, hogy az áruházból kifelé menet vásároljuk meg, ha lehet, hűtőtáskában tároljuk hazáig. Ezeket a rendezési elveket egyébként érdemes az otthonunkban is alkalmazni.

Forrás: Shutterstock

A megmaradt ételeket a hűtő legfelső polcán érdemes tárolni vagy lefagyasztani. A háztartási hűtőszekrények hőfoka viszonylagosan magas, ezért, ha lehet, 4-5 Celsius-fokra állítsuk, hőmérővel is ellenőrizzük, a fagyasztó esetében érdemes -20 Celsius-fok körüli hőmérsékletet beállítani. Emellett a szakember szerint ételtípustól függhet az, hogyan érdemes tárolni az ételeket. A sonka esetében a hagyományos érlelt, pácolt sonkát száraz hűvös helyen elegendő tartani. Ezek a termékek sok esetben még a lejárati időn túl is megőrizhetik minőségüket, az előállítási és tartósítási folyamatnak köszönhetően. A gyorspácolt sonkák mindenképpen hűtendőek. A tojás esetében célszerű úgy tárolni, ahogyan vettük. Ha hűtöttet, akkor hűtve – hangsúlyozta a szakember. Továbbá fontos, hogy az ételek ne maradjanak 2 óránál tovább szobahőmérsékleten. A hagyományos húsvéti fogások – sonka, sonkatekercs, főtt tojás, tojássaláta, sárgatúró, sült húsok, habos-krémes sütemények – kifejezetten romlandó ételek, ezekből egyszerre csak kisebb adagokat tálaljunk fel.

Nincsen húsvét Kinder nélkül – de idén az lesz

A magyar sajtóban futótűzként terjedt a hír, hogy hazánkba is jutott a szalmonellával fertőzött Kinder csokoládéból – ezt dr. Pleva György, a Nébih élelmiszer- és takarmánybiztonsági igazgatója is megerősítette. Elmondása szerint már az év eleje óta tapasztalták – főként gyerekek körében – a szalmonella egyik legismertebb és legkockázatosabb fajtájának megszaporodását, Európa több országában.

Március végére beazonosították, hogy a betegségnek egyetlen forrása volt, mégpedig a belgiumi Arlon városában található Ferrero gyár.

Április 4-én megérkezett az első felhívás is az illetékes szervezetekhez, amit később több további országra, így Magyarországra is kiterjesztettek.

"Ezeket a termékeket visszavonták. A gyárat bezárták, emellett lejáratra és tételazonosítóra való tekintet nélkül visszahívták az ott készült termékeket. Ennek a folyamatnak két lépése van, egyrészt a kereskedelemből kivonni és a fogyasztótól visszahívni. Kijelenthető, hogy a legálisan forgalomba kerülő termékek közül az érintettek már nincsenek a boltok polcain. Csak az a hat termék érintett, ami a kinder.hu-n és a nebih.gov.hu oldalon megtalálható. "