Ebben az esztendőben is folyamatosan követjük Dunaújváros és a kistérség középiskolái ballagási ünnepségeit. Fotós kollégáink sok helyszínre ellátogatnak, megörökítve a diákok búcsúpillanatait. Ám lehetőséget adunk arra is, hogy a szülők, családtagok, barátok által készített felvételek is középiskolánkénti bontásban felkerülhessenek a honlapunkra. Örökítség meg a legszebb pillanatokat, és küldjék el a fotóikat nekünk a [email protected] címre!