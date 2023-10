Horváth Lillát már nem kell bemutatni olvasóinknak, hiszen a Miss Hungary 2022 szépségverseny győzelmével egyenesen berobbant a Fejér vármegyei köztudatba. Azonban eleddig kevesen tudták, hogy a csinos tininek nővére is van, aki hasonló szépség – olvasható társoldalunkon, a feol.hu-n.

A Horváth-lányok (19 és 17 évesek) kiskoruk óta imádják a mozgást, ami nem is csoda, hiszen édesanyjuk, egykori élvonalbeli kézilabdázóként sokféle mozgásformával ismertette meg gyermekeit. Így tehét, egy igazi sportos családról beszélünk: Lilla és Kitti mindketten a lovaglás szerelmesei, szeretik az állatokat, de ha kell felveszik a kesztyűt és a ringben is összecsapnak. Ismerkedjenek meg ezúttal Kittivel, aki olyan kalandba vágott bele, amilyenbe eddig még sosem. Mint megtudtuk, bár sokáig hezitált, de végül jelentkezett testvére mellett a World Top Model versenybe.

– Bár tőlem távol áll ez a világ, de az életben mindent ki kell próbálni egyszer, így úgy gondoltam miért ne, veszíteni valóm nincs! – mesél ambícióiról Kitti, akit megkértünk, hogy néhány mondatban mutassa be magát: – Hiszem, hogy szeretni az állatokat az egyik legjobb dolog a világon, ahogy azt is, hogy a mosolygós emberek mindig jól néznek ki, ezért nevetek annyit a húgommal. Mindenem a lovaglás, szeretem az aktív időeltöltést a szabadban, túrázni, szép tájakat felfedezni. Kedvenc előadóm, Alvaro Soler spanyol énekes. Mindenkiben ott az életerő, a vitalitás, ami cselekvésbe fordul, ez inspirál engem is – mondta a az idősebbik testvér.

A World Top Model verseny magyarországi döntőjét november végén rendezik Budapesten, melynek győztese Magyarországot képviselheti a decemberi monte-carlói szuperfináléban. Az esemény közösségi oldalán meg lehet tekintheti a résztvevő hölgyeket, akiket szavazattal is támogathatnak a győzelem felé vezető úton. Természetesen Horváth Lilla ás Kitti fotói is ott vannak.