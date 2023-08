A második félidő elejét megnyomta a Vidi: egy sarokrúgást követően Kenan Kodro fejesével egalizált, majd öt perc múlva a bosnyák–spanyol támadó lövésével a vezetést is megszerezte. Rákapcsolt a Ferencváros is és gyors egymásutánban szerzett három góllal jelezte győzelmi szándékát. A Fehérvár a meccs végéig ment előre becsületből, ám kevés meggyőződéssel, így a fővárosi gárda biztosan húzta be a győzelmet.