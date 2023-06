„Rendkívül erőteljes nemzetközi verseny van minden egyes beruházásért, s különösen így van ez akkor, amikor a jövő technológiáit kifejlesztő, magas technológiai színvonalat, magas hozzáadott értéket képviselő beruházásokról beszélünk” – mondta.

„És azért is nagy dolog ez, mert a magyar mérnökök olyan fejlesztésekből vehetik ki a részüket, amelyek ma még tényleg a tudományos fantasztikum világába tartoznak” – fűzte hozzá.

A 6,9 milliárd forint értékű projektet az állam mintegy 1,7 milliárd forinttal támogatta, így hozzájárulva húsz mérnöki munkahely létrejöttéhez a jelenlegi százhúszon felül.

Szijjártó Péter beszédében kitért az utóbbi évek rendkívüli nehézségeire is, mondván, hogy az európai gazdaság „válságról-válságra bukdácsol”, a mostani helyzetben így szavai szerint a legfontosabb feladat a bruttó hazai termék (GDP) növekedésének fenntartása és a munkahelyek megőrzése.

Kiemelte, hogy a kormány a fősodorral szembe menve a megszorítások és a segélyezés helyett inkább a beruházásokat ösztönözte, és ezek a válaszintézkedések sikeresnek is bizonyultak, mivel még a 2022-es „fekete évben” is „mesterhármast” tudott elérni a hazai gazdaság: megdőlt a beruházások, az export és a foglalkoztatottság rekordja is.

Hozzátette: nemcsak növekedési pályán tudták tartani a gazdaságot, hanem a rendszerváltás óta eltelt harminckét év hatodik legnagyobb GDP-bővülését regisztrálták tavaly.