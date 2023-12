Már csak pár nap és kiderül, ki a Dancing with the Stars negyedik évadának győztese

Szombat este utolsó adásához érkezik a Dancing with the Stars negyedik évada. A TV2 népszerű táncos show-műsorában először emelheti majd férfi híresség magasba a győztesnek járó trófeát. Krausz Gábor, Marics Peti és T. Danny három-három koreográfiával készül a látványos fináléra. A döntőben visszatérnek a korábban kiesett párosok és közös produkcióval készül a Dancing with the Stars eddigi három győztese: Gelencsér Tímea, Tóth Andi és Csobot Adél.

Lissák Laura, T Danny Fotó: TV2

Fáradhatatlanul, három-három koreográfiával készül a még három versenyben lévő páros a Dancing with the Stars fináléjára. Krausz Gábor Mikes Annával, Marics Peti Stana Alexandrával, míg T. Danny Lissák Laurával táncol a nézők kegyeiért. A táncos show-műsor döntőjében ugyanis már csak a nézőkön múlik, ki örülhet majd a győzelemnek, hisz Ördög Nóra, Juronics Tamás és Szente Vajk már csak véleményezi a látottakat. Mindhárom páros egy vadonatúj koreográfiával és egy korábbi produkciójával lép parkettre, ami a zsűri kedvence volt. Ezután a beérkezett nézői szavazatok alapján a két legjobbnak bizonyuló páros harmadjára is parkettre lép és eltáncolja a legelső adásban látott koreográfiáját. Ezután derül majd ki, ki lett a parkett királya a Dancing with the Stars negyedik évadában. A nézők már most voksolhatnak kedvenceikre, hiszen az emelt díjas telefonszámok élnek.

A Dancing with the Stars döntője egy fergeteges nyitánnyal robban be szombat este; egy különleges produkcióval visszatérnek a korábban kiesett párosok; valamint egy lenyűgöző extra produkcióval táncparkettre lép a korábbi évadok három győztese: Gelencsér Tímea, Tóth Andi és Csobot Adél.

