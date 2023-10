Bulvár-celeb 1 órája

Stana Alexandra kitálalt Marics Petiről

Szombaton indul a Dancing with the Stars új évadja, amelyen többek között Marics Peti és Stana Alexandra is a parkettre lép, hogy versenybe szálljon a győzelemért.

Fotó: TV2

A páros régóta gőzerővel készül a műsorra, több hónapja gyakorolnak, hogy minden simán menjen majd. Alexandra és Peti a hétfői Mokkában személyesen is elmesélték, hogyan zajlik a felkészülés - szúrta ki az Origo. A lány elmondta, jó hangulatban telnek a próbák, Peti mindent belead, csak egy kis baj van vele: türelmetlen, és már rögtön tudni szeretne minden lépést.

Az énekes elmondta, nagyon várja az első élő show-t, ő jó versenyző. "Nagyon sokat sportoltam, versenyhelyzetben átkattan teljesen az agyam. Szalagavatón pedig emlékezetes pillanataim voltak" - mesélte a műsorban.

