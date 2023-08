A zenész súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenved, éppen ezért a börtön egészségügyi részlegén van azóta, mióta bement.

Azóta többször érkeztek hírek arról, hogy Galambos Lajos egészsége a folyamatos ápolás ellenére sem javul, állapota rosszabodott is.

A Ripost most megszólaltatta dr. Csontos Zsoltot, Galambos Lajos ügyvédjét is, aki elmondta, a zenészt már mindenhova kísérgetik, sétálni és a boltba is csak kísérővel mehet, egyedül nem merik elengedni.

A zenész állapota miatt beadtak egy otthonápolási kérelmet, erről még nem döntött a bíróság - tette hozzá az ügyvéd a Bors szemléje szerint.