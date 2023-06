Gáspár Evelin tavaly februárban mutatta be akkori párját, Varga Attilát, akivel együtt vállalták a Párharc című műsort, amely komoly próba: ott a kapcsolatuk erősnek tűnt. A családjaik elfogadták gyermekük választását, Győzike és Gáspár Bea is megkedvelték a fiút. A fiatalok össze is költöztek.

Eddig csak a közösségi oldalaikról eltűnt közös fotók miatt beszélték, hogy vaami baj lehet közöttük. Evelin most ki is mondta, hogy vége. Egy videóban beszélt arról, hogy szakítottak. "Ez a szakítás lehet, jót tett nekem... Erről nem igazán beszélek, de majdnem két év után lezártam a párkapcsolatot.

Ez lehet, hogy felszabadított.

Nagyon fájt, nagyon rossz volt, de hát megy az élet tovább. Előre megyünk, nem hátra" - mondta.

A szakítás okairól nem akart bővebben beszélni, de annyit elárult, hogy Attila sokszor volt féltékeny, amit nehezen viselt és a bizalma is megrendült, amikor nemrég becsapta őt a fiú, azt mondta egy rokonánál van, de kiderült, hogy bulizni ment...