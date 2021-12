Magyarországnak az az érdeke, hogy az uniós bővítési politika folytatódjon, az Európai Unió tovább bővüljön a nyugat-balkáni térség irányában. „Ez nemcsak a mi érdekünk, hanem az Európai Unió érdeke is” – mondta a pénzügyminiszter.

A tárcavezető rámutatott: az Európát sújtó energiaválság közepette még hangsúlyosabbá és megalapozottabbá vált Magyarország törekvése, hogy hosszútávon megbízható forrásokból és megfizethető áron biztosítsa a fogyasztók energiaellátását. Hozzátette: Magyarország energiaellátása már most is biztosított, a magyar családok védelmet élveznek az emelkedő áraktól, de a kormány nyitott minden olyan működőképes megoldásra, amely versenyképes áron képes bővíteni a gázellátás forrásait és tranzitútvonalait. Emellett az energiaellátás és a régió fejlődése szempontjából kulcsfontosságú a KEK-tagországok közötti összeköttetések fejlesztése is.

Varga Mihály a migrációs kihívásokkal kapcsolatban leszögezte: Magyarország a kezdetektől fogva – a nyugati bírálatok ellenére is – világos álláspontot képvisel az illegális migráció elleni fellépés és a határvédelem kérdésében: a segítséget kell helybe vinni, a migráció menedzselése nem jelent megoldást. Az ellenőrizetlen illegális migrációs hullámok ma már komoly biztonsági, egészségügyi, gazdasági és kulturális kockázatot is jelentenek.

A miniszter kijelentette: Magyarország megerősítette a határvédelmét, és kezdeményezte az Európai Uniónál, hogy fokozottabban járuljanak hozzá a tagországok határvédelmi költségeihez. A magyar kormány álláspontja szerint méltányos és igazságos kérés, hogy a határvédelmi költségek felét megtérítsék azon országok részére, amelyek az Európai Unió közös határainak védelmét ellátják – tette hozzá Varga Mihály.

Borítóképünkön Varga Mihály pénzügyminiszter.