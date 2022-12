A sosemvolt csapategység 1 órája

Öt belga játékos is külön géppel utazott vissza Brüsszelbe – sajtóhír

A katari labdarúgó-világbajnokság csoportkörében búcsúzó belga válogatott játékosai között nagy volt a feszültség a torna alatt. Legalábbis ezek voltak a híresztelések, mert – posztjáról távozó – szövetségi kapitány, Roberto Martínez ezeket a horvátok elleni sorsdöntő meccs előtt cáfolta. Most, hln.be-re hivatkozva a Sportbible arról számolt be, hogy öt játékos is külön géppel utazott vissza Brüsszelbe.

nso.hu nso.hu

Doha, 2022. november 27. A belga Kevin De Bruyne (b) és a marokkói Juszef en-Nesziri a katari labdarúgó-világbajnokság F csoport második fordulójában játszott Belgium-Marokkó mérkõzésen a dohai at-Tumama Stadionban 2022. november 27-én. MTI/AP/Pavel Golovkin Fotós: Pavel Golovkin

Állítólag Thomas Meunier, Axel Witsel, Jérémy Doku, Arthur Theate és Lois Openda saját maguk fizették az utazásukat Katarból vissza, és csapattársaik megérkezése előtt landoltak Brüsszelben.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!