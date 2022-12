Kylian Mbappé és Gakpo vezetik Morata, Rashford és Enner Valencia mellett a labdarúgó-világbajnokság góllövőlistáját. Az első kettő azonban már most, a hétvégén előnyt szerezhetnek riválisaikkal szemben, hiszen Hollandia szombaton 16.00-kor összecsap az Egyesült Államokkal, míg Franciaország vasárnap 16.00-kor Lengyelországgal mérkőzik. Persze akár hátrébbról is érkezhet valaki, aki akár egy mesterhármassal az élre ugrik. Ott van például a szombat este Ausztráliával játszó argentinok sztárja, Lionel Messi, aki két találatnál jár már most is.

3 gólos: Gakpo (Hollandia), Mbappé (Franciaország), Morata (Spanyolország), Rashford (Anglia), Valencia (Ecuador)

2 gólos: Aboubakar (Kamerun), Sz. al-Davszari (Szaúd-Arábia), Cso Kue Szung (Koreai Köztársaság), De Arrascaeta (Uruguay), Doan (Japán), Embolo (Svájc), Fernandes (Portugália), Ferran Torres (Spanyolország), Füllkrug (Németország), Giroud (Franciaország), Havertz (Németország), Kramaric (Horvátország), Kudus (Ghána), Messi (Argentína), A. Mitrovic (Szerbia), Richarlison (Brazília), Saka (Anglia), Taremi (Irán)

1 gólos: Abuhlal (Marokkó), al-Sehri (Szaúd-Arábia), Álvarez (Argentína), Asensio (Spanyolország), Aszano (Japán), A. Ayew (Ghána), Bale (Wales), Batshuayi (Belgium), Bellingham (Anglia), Borges (Costa Rica), Bukari (Ghána), Caicedo (Ecuador), Casemiro (Brazília), Castelletto (Kamerun), Cesmi (Irán), Chávez (Mexikó), Choupo-Moting (Kamerun), Christensen (Dánia), F. de Jong (Hollandia), Davies (Kanada), Dia (Szenegál), Diédhiou (Szenegál), Dieng (Szenegál), Duke (Ausztrália), En-Neszjiri (Marokkó), Fernandez (Argentína), Foden (Anglia), Freuler (Svájc), Fuller (Costa Rica), Gavi (Spanyolország), Gnabry (Németország), Goodwin (Ausztrália), Grealish (Anglia), Gündogan (Németország), Hazri (Tunézia), Horta (Portugália), Hvang Hi Csan (Koreai Köztársaság), Joao Félix (Portugália), Kim Jung Kvon (Koreai Köztársaság), Klaassen (Hollandia), Koulibaly (Szenegál), Leao (Portugália), Leckie (Ausztrália), Lewandowski (Lengyelország), Livaja (Horvátország), Mac Allister (Argentína), Majer (Horvátország), Martín (Mexikó), S. Milinkovic-Savic (Szerbia), Muntari (Katar), Olmo (Spanyolország), Pavlovic (Szerbia), Pulisic (Egyesült Államok), Rabiot (Franciaország), Rezajan (Irán), Ronaldo (Portugália), Salisu (Ghána), Sarr (Szenegál), Shaqiri (Svájc), Soler (Spanyolország), Sterling (Anglia), Szabiri (Marokkó), Tanaka (Japán), Tejeda (Costa Rica), Vargas (Costa Rica), Vlahovic (Szerbia), Weah (Egyesült Államok), Zielinski (Lengyelország), Zijecs (Marokkó)

Öngól: Aguerd (Marokkó, a Kanada elleni csoportmérkőzésen).

Forrás: bama.hu