Egy labdarúgó-világbajnokságon mindig kiemelt figyelem kíséri a játékvezetők működését, hiszen döntéseik nagyban befolyásolhatják a továbbjutás kérdését. Az utóbbi években már a VAR technológia is segíti őket a helyes döntés meghozatalában. Jómagam nagy várakozással tekintettem az újdonságra, de sajnos ez idáig nem igazán váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Továbbra is rengeteg a vitatott eset, ami a sokszori, több kamera szögéből megtekintett képsorok levetítését követően is érthetetlenek. Az egyszerű szurkoló számára rejtély a kezezés, illetve a különböző leshelyzetek értelmezése, megítélése, ami a labdarúgókat is többször elbizonytalanítja. Csak néhány példa csoportmérkőzéseken történt vitatott események közül: A francia szövetség hivatalosan panasz tett Griezmann-nak a Tunézia ellen szerzett, majd les címén érvénytelenített gólja miatt.

A VAR ellenére rengeteg a vitatott és érthetetlen ítélet a világbajnokságon

Élénken foglalkoztatta a nemzetközi közvéleményt, hogy a japánok második, a spanyolok legyőzését jelentő gólja előtti pillanatokban kint volt-e a labda az alapvonalon, vagy sem. A lengyel Szczesny kapus – ahogy sokan mások sem – nem hitte el, hogy mozdulatáért tizenegyest fognak ítélni Messi javára. A kiesett uruguayiak sem jó szívvel gondolnak majd vissza a katari játékvezetésre. Különösen a portugálok javára befújt büntetőt nehezményezik. Viszont amellett sem szabad szó nélkül elmenni, hogy a vb eddigi talán legemberibb megnyilvánulása is egy játékvezetőhöz kötődik. A Kamerun–Brazília találkozót a hosszabbításban szerzett találattal 1–0-ra nyerték az afrikaiak. A góllövő Vincent Aboubakar annyira örült annak, hogy megszerezte a vezetést, hiába volt már egy sárga lapja, levett mezzel ünnepelt. Ezért meg is kapta a második sárgáját, így kiállították. Az egészről azonban sokat elmond, hogy a kiállítás előtt még az amerikai bíró is mosolyogva pacsizott le a kameruni támadóval.