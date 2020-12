Zártkapus mérkőzés

A cím önmagáért beszél. Szimbolizálja az elszakadást a környezettől, a józan együttműködés vagy ép ítélőképesség hiányát, de a kirekesztés szándékát is.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A Dunaferr már jó ideje a figyelem középpontjában van. Nem üzleti vagy sportsikerei, hanem működése vagy annak hiánya miatt.

Azért ne legyenek illúzióink! Emlékezzünk arra, hogy kik is adták el – több mint másfél évtizede – a Dunaferr állami és önkormányzati részvénycsomagját már akkor is egy offshore hátterű cégnek! A Medgyessy–Gyurcsány kormány privatizálta a céget, miniszterelnökként az egyikük eladta, a másikuk meg leigazolta a szerződési feltételek teljesítését. Így került a vasmű az ukrajnai székhelyű ISD Korporáció irányítása alá. Majd az előző évtized végi gazdasági válság, illetve az orosz–ukrán háborús konfliktus következtében kialakult működésbeli problémák miatt nehéz helyzetben lévő korporáció a megmentése kapcsán képbe került orosz hitelintézet többségi tulajdonába került. Ez a tulajdonosi érdekkör nevezte ki a Dunaferr mai vezető tisztségviselőit is, akik közül e cikk megjelenésének időpontjában – részben lemondásuk vagy mandátumuk lejárta miatt – egyikük sem cégjegyzésre jogosult személy. A cégkivonatban foglaltak szerint jelenleg legitim vezető tisztségviselő a korábban is igazgatósági tag, a két ukrán delegált, akik azt a tulajdonosi érdekkört képviselik, amely miatt az évtized elején az oroszok képbe kerültek. Egyiküknek sincs önálló cégjegyzési jogosultsága, az együttes cégjegyzés meg egyikük személyi szabadságának akadályoztatása miatt ellehetetlenült. Nem vagyok jártas abban, hogy ebben a helyzetben kinek milyen legitimációja van egy közgyűlés összehívására. Azt azért nem szeretné senki itt Dunaújvárosban, hogy a cég kényszertörlésével kapcsolatos folyamat elinduljon. Ahhoz, hogy ez ne következhessen be, helyre kell állítania a Dunaferrnek a működéséhez szükséges törvényes állapotot. Erre leghamarabb – eddigi ismereteink szerint – a december 17-re összehívott közgyűlésen nyílik lehetőség.

Zártkapus mérkőzés a „portyázók, a hordák és a csillagközi rombolók között”

Továbbra is kérdés, hogy jelenleg ki finanszírozza a cég működéséhez, termeléséhez szükséges szolgáltatásokat, alapanyagbeszerzéseket, és akkor még ott vannak a beszállítók, nem utolsósorban pedig a munkavállalók bére, béren kívüli juttatásai. Most, amikor az acélpiaci árak is már több mint három hónapja emelkednek, lehetne nyereséget termelni. Ám félgőzzel, alapanyag és soha ne hagyjuk ki, szakértő vezetés nélkül nem lehet!

Ami a Dunaferrnél történik hosszú ideje zártkapus mérkőzés. Ennek a sportközvetítések kapcsán hallott kifejezés okát tudjuk, a koronavírus-járvány miatt alkalmazzák. Az acélipari cég esetében azonban nem erről van szó. És anélkül, hogy ezt most részletesen elemeznénk, legyen annyi elég, hogy a színfalak mögötti ellentétek már a színpadi előadás során is világosan érzékelhetőek. A kommunikáció stílusa árulkodó: az ukrán portyázó csapatok kifejezés örökre belénk ivódott. És a legutóbbi péntek délutáni munkáltatói levélben már kibővült a választék, megismerkedhettünk azzal, hogy napjainkban hordák is járják a környéket. Egy barátom mondta, hogy e közlemények retorikája a Star Wars filmek hangulatát idézi, csak az nem derül ki abból, hogy mikor érkeznek a csillagközi rombolók. Nos, megérkeztek, a Dunaferr menedzsmentje részéről. Non plusz ultraként nem engedték be a gyárba a szakszervezeti, központi üzemi tanácsi és a cégadatokban hatályosan szereplő egyik igazgatósági tagot sem, letiltották a munkáltató által biztosított telefonszámokat is. Az indokokat csak sejteni lehetett ebben a folyamatban, majd a legfőbb, általános vezérigazgató-helyettes tájékoztatójában leírtak erre is választ adtak. A szakszervezet három vezető tisztségviselőjének felmondtak. A történetnek azonban itt még nincs vége!

„Asztarózsna, asztarózsna, dvéri zakrivájutsza! Szlédujuscsije sztáncija…” És moszkvai metrószerelvény tovább indul a következő állomásra. Reméljük nem a végállomásra!