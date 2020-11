Világnappal az iskolai erőszak és zaklatás ellen

Idén első ízben rendeztei meg az UNESCO az iskolai erőszak és zaklatás elleni nemzetközi napot, november 5-én.

A világnapot életre hívó szervezet szerint megdöbbentően sok az iskolai erőszak és a zaklatás, beleértve az internetes zaklatásokat is. Majdnem minden harmadik diákot az elmúlt hónapban legalább egyszer zaklattak társaik az iskolában, és hasonló arányban érintette őket fizikai erőszak is. A felmérések alapján azt is tudni lehet, hogy az iskolai erőszakot és bántalmazást többségében kortársak követik el.

Megdöbbentő statisztikák

A Cartoon Network kutatást végzett a világnap alkalmából. Az eredmények szerint a gyerekek nagy része csak a fizikai agressziót tartja bántalmazásnak. A bántalmazás ijesztően magas hányadban, kilencven százalékban az iskola falai közt történik. Aggasztó, hogy a formális támogatás aránya a nullához közelít: egy gyerek sem hívott segélyvonalat, vagy tudna pszichológus segítségéről, és a szülők is csak egy-két százalékban említették ezeket a megoldásokat, sőt jelentősen alulbecsülik a bántalmazás gyakoriságát.

Helyi vonatkozásban is van aktualitása a témának sajnos. Ugyanis a Perkáta Online-on megjelent egy cikk „Gyerekek vernek gyerekeket” címmel. Az írásban a többek között az olvasható, hogy a városközeli településen hetek óta tehetetlenek a tanárok az iskola vezetőjével együtt, mivel néhány tanuló az iskolai óraközi szüneteket „kihasználva” elsős gyermekeket bántalmaznak.

A perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, Szilasy László nem kívánt megszólalni az ügy kapcsán. Kérdéseimmel megkerestem az iskola fenntartóját, a Dunaújvárosi Tankerületi Központot, ahonnan lapzártánkig nem érkezett válasz.

Természetesen politikusok is megszólaltak a témában pró és kontra, álláspontjukat nem ismertetném, de szülőkét, akiket megkérdeztem, mindenképp fontosnak tartanám. Hiszen a feljebb olvasható adatok – úgy, hogy a saját gyermekem jelenleg is egy közintézményben tartózkodik – sokkolók. Bár az én kisfiam még kicsi, és azt tapasztaltam, hogy az ovisok közti feszültségek mintegy 5-6 perc múlva közös játékban és teljes barátságban oldódnak fel. De nehéz kérdés, hogy vajon mit tennék, ha az én szemem fényével történne hasonló? A baráti vélemények megegyeztek abban, hogy saját gyereket kellene megkérdezni elő­ször, ám abban már eltértek, hogy ha nem múlnak a panaszok, akkor érdemes-e a másik fél részéről a szülőket is bevonni. Mindenesetre én azt tanítom a fiamnak, hogy senkinek sincs joga bántani őt, hogy ne bántson senkit, és semmi esetre se hagyja, hogy mások őt bántsák, ha szükséges, segítséget kell kérni. De mit lehetne tenni, ha ez nem elég, és hova érdemes fordulni baj esetén?

A Cartoon Network televíziós csatorna a bántalmazás elleni fellépés világnapja alkalmából ezerkétszáz szülő-gyerek páros körében készített kutatást, amelynek tapasztalatai alapján a csatorna kampányt indított: Aki ver, az nem haver elnevezéssel. Az akcióban szakmai támogatóként részt vesz az UNICEF Magyarország és a 116-111 számon elérhető Lelkisegély-vonalat működtető Kék Vonal Gyermekkrí­zis Alapítvány. A bántalmazást feldolgozó szpotokat készítettek, amelyet a csatornán és mozikban vetítettek, híres embereket vontak be, és nyertek meg ügyük mellé, a kampányt elvitték rendezvényekre, ifjúsági központokba, de ismeretterjesztő brosúrák és plakátok segítségével az iskolába is. Létrehoztak egy Haver Klub elnevezésű online platformot is, amelyen bárki tájékozódhat, ismeretet szerezhet, segítséget kérhet. Olyan képzési anyagok is rendelkezésre állnak, amelyekben konkrét osztályfőnöki órák anyagai vannak.

