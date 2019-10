„Világkörüli” útra indul a Ványa bácsi, sikert sikerre halmozva

Igazi sikertörténetet fut be a Ványa bácsi, a Bartók produkciója. 17 város, 9 ország, 3 földrész – a Bartók Kamaraszínház és a Váci Dunakanyar Színház koprodukciója, a Ványa bácsi a bresti Belaya Vezha Nemzetközi Színházi Fesztivál fődíja és a lembergi Arany Oroszlán Fesztiválon elért sikerei, a Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) után lényegében világ körüli útra indul.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Breszt, Lemberg, Szatmárnémeti, Kherszon, Sziktivkar, Odessza, Ungvár, Vilnius, Lodz, Fara Sabira, Tokio és New York – ezen városok színpadainak meghódítására készül a Ványa bácsi, meghívást kapott Olaszországtól, Ukrajnán, Oroszországon, Litvánián, Lengyelországon, az Amerikai Egyesült Államokon át egészen Japánig.

Húsz év óta nem volt olyan elő­adás, amely ekkora sikert aratott

A neves ukrán rendező Yaroslav Fedoryshyn adaptációjában létrejött sajátos hangulatú előadásra mind a hazai, mind a külföldi színházi szakma is felfigyelt. Bemutathatták a Nemzeti Színházban, bekerült a 2019-es Pécsi Országos Színházi Fesztivál, valamint a Vidéki Színházak Fesztiváljának versenyprogramjába is, de ez még csak az első lendület volt, ugyanis a fehéroroszországi Belaya Vezha Nemzetközi Színházi Fesztiválon a fődíjat érdemelte ki a produkció. Legutóbb Lem­berg­ből az Arany Oroszlán Nemzetközi Színházi Fesztiválról tért haza az előadás.

A 30. alkalommal megrendezett nemzetközi színházi seregszemlén már a részvétel is lényegében díjnak számít, ráadásul kapukat is nyithat az előadás számára, mivel különböző fesztiválok igazgatói, szervezői is láthatták az előadást, akiktől számíthatnak a résztvevők további meghívásokra is. Különösen annak tükrében, hogy már az első felvonás alatt a jeleneteket is megtapsolták, mint egy operettben, az előadás végén pedig bravóztak, állva tapsoltak. Úgy tűnik, akkora a tavaly ősszel bemutatott előadás sikere, hogy többet fogják játszani fesztiválokon, mint Dunaújvárosban vagy Vácott. A sorozat azzal kezdődött, hogy beválogatták a POSZT-ra az ország legjobb előadásai közé, majd Vidnyánszky Attila meghívta a Nemzeti Színházba. Ekkor már felfigyelt rá a szakma. A bemutatót jegyző Fedoryshyn nagymester is kezdte ajánlani különböző fesztiválokra. Hosszú lenne felsorolni az összes turnéállomást, de olyanok is vannak közte, mint Sziktivkar, ami Moszkvától 1300 kilométerre keletre fekszik és egy nagy nemzetközi fesztivál színhelye, vagy Tokió és még néhány japán város.

Sipos Imre, a Bartók művészeti igazgatója, az előadás címszereplője állítja, nem tud az elmúlt húsz évben olyan magyar előadásról, aminek ekkora nemzetközi sikere lett volna. Úgy látja, büszke lehet rá nemcsak a színház, de a város is. Hogy mennyire? Jól mutatja a dolog fajsúlyát, hogy amikor kiderült ez a sok meghívás, Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár bejelentette, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma ötmillió forinttal támogatja, hogy a meghívásoknak valóban eleget tudjon tenni a produkció.

Lemberg, Tokió, New York világhírű színpadainak meghódítására készül Fedoryshyn izgalmas darabja

Igazi örömhír, hogy Sipos Imre gondolkodik abban, hogy Yaroslav Fedoryshyn visszatérjen Dunaújvárosba rendezőként, akit izgat a lehetőség. Az előzetes megbeszélésekben arról esett szó, hogy keresnek egy ukrán kortárs darabot, lehetőleg vidámabbat, amit lehetőség szerint már a következő évad repertoárjába beépítenének.