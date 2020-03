Vidéki lány a szomszédból – Perkáta Tündérszép büszkesége, Mészáros Réka

Mészáros Réka, a Tündérszépek 2020 döntőjében képviselte megyénket, 2017-ben a Fehérvár Szépe versenyen a harmadik helyen végzett. Azonban hiába a sikerek, a csillogás, a mai napig egy igazi vidéki lánynak tartja magát, aki rajong a gyerekekért, az állatokért, mindemellett pedig imád főzni.

– Egy évvel ezelőttig még nem tudtam pontosan, hogy mivel is szeretnék foglalkozni, viszonylag sok dologba belekóstoltam. Két évig dolgoztam Perkátán a polgármesteri hivatalban titkárnőként, ez a végzettségem. Nagyon szerettem, de nem kötött le annyira, számomra picit monoton volt nyolc órán keresztül egy helyben ülni, így váltottam, és jelentkeztem egy kutyakozmetikai képzésre. Imádom az állatokat, nekem is van egy bolognese kiskutyám, és ennek az izgalmas szakmának köszönhetően a kutyusokkal is közelebbi lett a kapcsolatom. Még egy modulzáróm hiányzik, és a végére is érek ennek a képzésnek, ám ezzel párhuzamos belekezdtem a dajka szakmába is, mert gyerekekkel is szerettem volna foglalkozni. Édesanyám sokáig győzködött is róla, hogy legyek óvónéni. 3 hónap alatt végeztem a képzéssel és mivel nagyon tetszett, eldöntöttem, hogy gyógypedagógiai asszisztensnek is tanulok. Megfogott ez a világ, pedig féltem tőle, mert elég érzékeny típus vagyok, nem voltam benne biztos, hogy megállom a helyem a sajátos nevelési igényű gyermekek között, ám amikor gyakorlat során bementem hozzájuk, rájöttem, hogy ők ugyanolyan emberek, mint mi. Most már tudom, hogy itt a helyem, jó részese lenni az ő életüknek is, így végül eldöntöttem, hogy vegyítem a gyermekek és a kutyák iránti szeretetemet, és kutyaterápiás tanfolyamot is el fogok még végezni – sorolta csillogó szemmel Perkáta büszkesége tanulmányait, amint helyet foglaltam az asztalánál. – Nem lettem ápolónő, mert félek a vértől, pedig ha baj van, az elsők között vagyok, aki segíteni próbál.

Amikor arról kérdezem Rékát, hogy mi válthatta ki benne a másokon való segítség szükségének érzését, egy gyerekkorában történt esetről kezd mesélni.

– 8-9 éves lehettem, amikor volt egy spániel kiskutyám. Vigyáztam rá, féltettem, mindig néztem, hogy mit csinál. Egy napon aztán a szomszédból egy nagyobb testű kutya átszökött hozzánk, és megharapta a kutyusomat a torkánál. Havas idő volt, így a hófehér tájon még látványosabb volt a vér. A kutya túlélte, az orvos gyorsan ellátta a sebét, de nagy trauma volt ezt végig nézni ilyen fiatalon.

Krimit kedvelő háziasszony, aki a sportot sem veti meg

Tagadhatatlan, hogy az emberekben él egyfajta sztereotípia a szépségversenyen részt vett lányokról, hogy a kifutón sétálni jobban tudnak, mit mondjuk a konyhában megállni a helyüket. Nos, Réka ennek az előítéletnek a tökéletes meghazudtolása.

– Nagyon szeretek főzni, abszolút kedvencem a magyar konyha, de a tésztaételeket is nagyon szeretem. Édesanyám iszonyatosan jól főz, így elég sok titkot tudtam elsajátítani tőle, hozzáteszem, el is várta, hogy így legyen. Miatta vagyok házias, a mai napig az ő pörköltreceptjét használom! Én ugyan nem eszem meg a disznóhúst, a kacsát, felvágottakat, egyedül a csirkemellett, csirkecombot, de bárkinek megfőzök bármit.

A rendetlenséget ki nem állhatom, borzasztóan zavar, ha valami nincs a helyén, ha kosz van a lakásban.

Korábban röplabdáztam, kosárlabdáztam, hét évig latintáncoltam is. A sport a mai napig része az életemnek, még ha néha nehezen is tudom rávenni magam. Perkátán sokat kerékpározom, futok, és ha találok partnert, sétálok. Emellett konditerembe és infrashape-edzésre is járok.

Furcsának tűnhet, hisz a saját bevallása szerint is érzékeny lelkű hölgy könyvek és filmek terén a krimiket, a rejtélyes témájú alkotásokat kedveli, főként azért, mert sokat lehet gondolkodni rajtuk. Persze a könnyedebb stílust sem veti meg, egy jó vígjáték családi program szokott lenni nálunk.

Vidéki lány voltam

Réka a Tündérszépek döntőjében is elmondta, hogy mindig is vidéki lánynak tartotta magát. Ma már párjával ugyan Szegeden él, de állítása szerint neki mindig is Fejér megye lesz az otthona, szinte minden hét második felét Perkátán tölti.

– Szeged hatalmas nagy váltás volt! Amint a Tündérszépek táborából hazaértem, másnap hajnalban költöztem is. Már a jelentkezésnél tudtam, hogy költözni fogok, de még nem tudtam, hogy mikor, és amúgy sem szerettem volna egy olyan várost képviselni a versenyen, ami nem az otthonom. Nagyjából már belaktuk a lakást, és sokat segít, hogy velünk lakik a kiskutyám is. Kialakultak barátságok is, és szerencsére a párom szüleivel is jó viszonyban vagyunk, ami mind hozzásegít ahhoz, hogy megszokjam az új környezetet. Szerencsére a város szélén lakunk, így nyugodtabb a környezet, hasonlóan a perkátaihoz.

Távkapcsolatnak indult

Párjával Zoltánnal, aki profi szinten vízilabdázott Szegeden, az interneten ismerkedtek meg. A kezdeti időszakban Réka sok esélyt nem adott a kapcsolatnak a nagy távolság miatt, de az élet végül úgy hozta, hogy ma már Csongrád megye székhelyén élnek közösen.

– Emlékszem, egyik hétvégén eljött hozzám Fejérbe, elmentünk moziba, vacsorázni, majd előállt azzal a szöveggel, hogy neki még tanulnia kell, nem tudja hogy fog ráérni erre a kapcsolatra. Ez volt az a pont, ahol úgy éreztem, hogy vacsoráztam egy jót, de itt vége is a dolognak, hisz mire gondolna egy lány ezek után a szavak után? Aztán kiderült, hogy tévedtem: folyamatosan keresett, volt olyan, hogy télen, ködös, latyakos időben eljött hozzám azért, hogy együnk egy palacsintát, majd visszament Szegedre. Azóta is mindenben támogat, odafigyel, és mivel eddig csak hétvégente találkoztunk, most még a sok közös időt is szoknunk kell. A páromat a sport, a munkája Szegedhez kötötte, én viszont könnyebben el tudtam szakadni a lakóhelyemtől, ezért lett végül Szeged a befutó. Ellenben egy 4-5 év múlva már ismét családi házban szeretnék élni Fejér megyében.

Szépségversenyek világa Kislány kora óta vonzódik a szépség világához. – Amikor kicsi voltam, már akkor sok olyan műsor futott a televízióban, amik a divattal foglalkoztak. Ahogy megtanultam beszélni, ezeknek a betétdalait énekeltem, felsoroltam a modellek nevét. Itthon is, ha szólt a zene, szépen felöltöztem és rögtön tácra penderültem, úgy szerepeltem, mintha én is egy műsor része lennék. A modellkedés és a fotózás, főként az utóbbi, azóta is nagyon közel áll hozzám. 2017-ben, némi anyai és baráti biztatás után végül elindult a Fehérvár Szépe versenyén, amin második udvarhölgyként, tehát harmadik helyezettként végzett. 2019-ben ezt követte a Tündérszépek, ahol már párja támogatását is élvezhette.

– Mindkét megmérettetés nagyon jó emlék marad! A Fehérvár Szépe volt az első versenyem, így arra tudatosan nem készültem még, visszahúzódóbb is voltam. A Tündérszépeknél már magabiztosabb voltam, a színpadon vonulás is jobban ment. Amikor beszélgetni kellett, ott picit félénkebb voltam, hisz mégiscsak Harsányi Levente tette fel a kérdéseket több száz ember, zsűritagok és a tévénézők előtt. Annak pedig külön örülök, hogy sikerült tartós barátságokat is kialakítanom mindkét verseny során.

2019-ben képviselhettem volna Magyarországot egy malajziai versenyen is, ám akkor úgy döntöttünk családilag, hogy kihagyom. A szervezőkkel viszont azóta is tartjuk a kapcsolatot, így nincs kizárva, hogy akár már idén ott lehetek ezen a megmérettetésen is.

Az élete pedig gyökeresen megváltozott a januári döntő óta.

– A verseny óta már megkeresett két nagyobb csatorna is, hogy szerepljek a műsoraikban. Azokat végül nem vállaltam el, ami utólag belegondolva lehet, hogy hiba volt, de az élet megy tovább. Külföldi versenyre is hívtak már, továbbá számos fotózás áll előttem, hamarosan egy ruházati márka sorozata, és esküvőiruha-fotózás is vár rám.

Emellett rengeteg üzenetet kapok, nagyon sokan követnek a közösségi oldalamon is. Ez a Fehérvár Szépénél még furcsa volt, de ma már könnyebben megbirkózom vele. Néha kapok érdekes üzeneteket, de többségében gratulációk érkeznek, és ami számomra szinte felfoghatatlan, negatív kommentet még nem kaptam.

Nemzet Szépe, Miss Balaton, no meg Fejér megye

A jövőjével kapcsolatban a szőke szépség elmondta, mindenképp szeretne részt venni a Nemzet Szépe versenyen, amire már az előző évben is jelentkezett, ám akkor végül családi okok miatt nem tudott részt venni. Továbbá a Miss Balaton is csábítóan hat rá, valószínűleg ez a verseny sem fog kimaradni.

– A magyar szépségversenyek egyre jobban nyitnak az alacsonyabb lányok felé, amit örömmel látok.

Fotózásokra, versenyekre továbbra is szeretne járni, mint mondja, amíg megteheti és beválogatják, addig ott lesz mindenhol, mert nagyon élvezi, hogy új embereket, új élményeket szerezhet egy-egy ilyen alkalommal, függetlenül attól, hogy bekerül-e az első 3-ba.

Véglegesen letelepedni Fejér megyében, egy családi házban szeretne, elmondása szerint nem szeretne külföldön élni. Nagy álma eljutni egyszer a Maldív-szigetekre és Thaiföldre, és ugyan egyelőre még csak a kutyusa van, néhány év múlva már anyaként is el tudná képzelni magát.