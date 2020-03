Vészhelyzetet rendeltek el, éjféltől lépett életbe

Az operatív törzs kormánynak tett javaslatára az országos vészhelyzet elrendelésével kapcsolatban hazánk vezetése jóváhagyólag döntött. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter szerdai tájékoztatójában elmondta, hogy a rendkívüli jogrend országos elrendelésére az elmúlt években nem volt példa.

Gulyás Gergely miniszter szerint szintet kell lépni a védekezésben. A kormánynak több javaslatról is döntenie kellett. Határozatot hoztak arról, hogy lezárják a határokat. Az egyetemeket sem lehet a döntés szerint látogatni, az iskolák látogatásának felfüggesztése még nem indokolt a szakértők szerint. Azonban zárt térben a 100 főnél, szabadban 500 főnél nagyobb rendezvényt nem lehet tartani, a rendelkezések ma éjféltől léptek életbe.

A tegnapi újságban közöltekkel ellentétben Adonyból kaptunk információt arról, hogy a március 13-ra szervezett ünnepi megemlékezést nem tartják meg a településvezetés döntése alapján, kizárólag koszorúik elhelyezésével fejezik ki az önkormányzati képviselők tiszteletüket a hősök előtt.

Kulcson a tegnapi híradásainkkal szemben szintén lemondták a vasárnapra tervezett ünnepi megemlékezést, és ugyancsak a koronavírus-fertőzés megelőzése miatti elővigyázatosságból a március 20-ra tervezett víz világnapi eseményt sem fogják megtartani.

Iváncsán a polgármester tájékoztatója alapján a nyilvános rendezvényeket törölték. Az intézkedés március hónapban biztosan, de szükség esetén meghosszabbítva is érvényben marad majd. Bár hangsúlyozza Molnár Tibor polgármester, hogy Iváncsán eddig a koronavírus-fertőzésnek még a gyanúja sem merült fel.

A városkörnyéki településeken is törölték a hivatalos március 15-ei közösségi ünnepségeket. Mezőfalván és Nagyvenyimen elmaradnak a meghirdetett ünnepi műsorok, megemlékezések. Kisapostagon is elmarad a program, az önkormányzat azonban elhelyezi a Petőfi-szobornál az emlékezés koszorúit. Baracson a templomosi temetőbe meghirdetett rendezvényen a diákok műsora elmarad és sátort sem állítanak. A megemlékezést az önkormányzat és a képviselők megtartják nagyon szűk körben – tudtuk meg Várai Róbert polgármestertől.

Gulyás Gergely miniszter tájékoztatója során azt is elmondta, hogy a veszélyhelyzet kihirdetése lehetővé teszi, hogy például házi karanténokat is el lehessen rendelni, és mindent megtesznek annak elkerülésére, hogy „csoportosan megjelenjen a betegség Magyarországon”.