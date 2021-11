Véres csatában veszítették el veretlenségüket a Fradi ellen

Feszült és nagy küzdelmet hozó, vitatható ítéletekkel tarkított, egyben telt házas, fordulatos rangadót játszottak szombaton este a DFVE női vízilabdázói a Ferencváros ellen. A felek felváltva vezettek a mérkőzésen, amelyet egy erősen véleményes kiállítás után, három másodperccel a vége előtt szerzett góllal a zöld-fehérek nyertek meg.

Az őszi szezonban a dunaújvárosiak a BVSC után második rangadójukon is győzelemre, ezzel hibátlan mérlegük megőrzésére készültek.

DFVE – Ferencváros 12–13 (2–2, 4–3, 4–5, 2–3)

DFVE: Maczkó – Szilágyi 5, Gurisatti 2, Mahieu, Szabó 1, Mucsy, Szellák. Csere: Buis (kapus), Horváth 3, Garda 1, Pál, Sajben, Somogyvári, Jonkl, Vezetőedző: Mihók Attila.

Ferencváros: Neszmély – Pőcze, Koopman 3, Illés 2, Vályi 2, Tóth-Csabai 2, Dömsödi. Csere: Kasó (kapus), Petik, Máté 4, Valentin, Kövesdi, Kuna, Felkai. Vezetőedző: Gerendás György.

Gól emberelőnyből: 4/8, illetve 7/11.

Gól ötméteresből: –, ill. –.

Aki az utolsó pillanatokban érkezett a meccsre, az bizony meglepődhetett, hogy leginkább állóhelyet kellett vadásznia, ugyanis a régi szép időket idéző hangulat és telt ház fogadta a hazai csapatot. A ­DFVE utánpótlás-játékosai is nagy számban és erővel buzdították övéiket, de még Balatonfűzfőről is érkezett egy csapat szurkolni.

Nem telt el öt perc a találkozóból, amikor Horváth Brigitta ellen úgy szabálytalankodtak egy Fradi-támadás során, hogy felszakadt a homloka, és véres arccal jött ki a medencéből. – Kétszer rúgta meg! – kiabálta Mihók Attila a közönség teljes felháborodása mellett a bíróknak, akik mindenki megdöbbenésére semmit nem ítéltek a brutális szabálytalanság után. A negyed amúgy döntetlennel zárult.

Szilágyi Dorottya a mérkőzés legeredményesebbje lett öt góljával, ám ez is kevés volt, így csapata elszenvedte első vereségét

A második felvonás elején ellépett kettővel a Ferencváros, majd az összeragasztott sebbel visszatérő Horváth passzából Szilágyi volt eredményes, majd újra ő, 4–4. Vályi gólja után minden dühét a lövésbe adva Horváth jött, majd Gurisatti is, ezzel a térfélcserére megint a DFVE-nél volt az előny.

A fordulás után Garda már kettőre növelte a vezetést, aztán Illés labdája a gólbíró szerint átvánszorgott a képzeletbeli vonalon, mi, elfogultak szerint nem… Horváth óriási bombája és Szilágyi révén tartotta előnyét a hazai együttes. 9–7 után aztán három ember­előnyt is gólra váltott az ellenfél, amivel ismét vezetett. Kilenc másodperccel a dudaszó előtt aztán Szilágyi a Béke térről kipókhálózta a felső sarkot, ha lakott ott valaki, hát örökre elköltözött, 10–10.

A záró nyolc perc is nagy fizikai csatát és újabb fordulatokat hozott. Szilágyi távolról beejtett, ismételten vezetést jelentő találatára Tóth-Csabai jól pattintott, öt perccel a vége előtt még semmi nem dőlt el, 11–11. A folytatásban Maczkó több bravúrral jelentkezett a kapuban, de sajnos eredménytelenek voltak a hazai támadások is. Alig több mint egy perc volt már csak hátra, amikor újabb emberfórt játszott ki az FTC Mátéra, amire Horváth szintén előnyből tudott válaszolni, 12–12. Már az utolsó másodpercek peregtek, amikor egy labda nélküli szituációban teljesen érthetetlen módon kiállították Mahieut. Az ajándék fórt aztán a támadóidő utolsó pillanatában, három másodperccel a találkozó vége előtt Máté győztes gólra váltotta.

A lefújás után Mihók Attila nagyon indulatos volt, elsőként a zsűriasztalhoz viharzott, az általa kifogásolt döntéseknek adott nyomatékosan hangot. Majd később is azt mondta lapunknak, hogy még nem tud higgadtan értékelni.

– Szoros, gyors találkozót játszottunk. A Fradinak a lefordulásait többnyire megakadályoztuk, ám az emberhátrányokat nem sikerült hatékonyan kivédekezni. Más kérdés, elég könnyen kapták az előnyöket, az utolsóról nem is beszélve, ami abszolút sportszerűtlen és tiszteletlen megoldás. Azt gondolom, ez a klub ennél sokkal többet tett le az asztalra, minthogy itthon telt ház előtt meg lehessen ezt tenni. De meg lehet! Mindig is így volt, most is, meg jövőre is – mondta.

Arra felvetésre, ennek mi lehet az ellenszere, azt válaszolta, egy-két hátrány kellett volna pluszban megoldani, de ez nem menti fel csapatát, amiért kaptak olyan gólokat a második félidőben, amikor a Fradi hat a hat elleni támadójátéka nem volt hatékony. Ezekben ők hibáztak, igaz, ezeket elöl kompenzálták gólokkal.

– Szerintem amilyen a győzelmet eldöntő fór volt a végén, nem nagyon fúj be játékvezető, ez nagyon inkorrekt. Ez sokkal inkább még így is egy ikszes meccs volt, de megint csak azt mondom, amíg a végjátékban belőttük az előnyöket, addig ők is. Csak az ellenfél kicsit könnyebben kapta a kiállításokat, az ellen nem tudom, mit kell csinálni, hogy mezőnyből ne szórjanak ki minket – tette hozzá.

A forduló további eredményei: Szeged – III. Ker. TVE 10–10, Tatabánya – Szentes 7–12, UVSE – BVSC 13–11, Győr – Eger 4–18.