Vége a XVII. Tökfesztiválnak: tök jó buli, civil összefogással

Három nap, nyolc sztárfellépő, több mint húsz színpadi program, színes gasztrokínálat, közel tíz kiállítás, rengeteg gyermek és kísérőprogram és tök minden mennyiségben – ezzel várta az elmúlt napokban az érdeklődőket a XVII. Rácalmási Tökfesztivál.

Vasárnap a Bagossy Brothers Company fellépésével zárult a régió legnagyobb őszi fesztiválja. A nagykorúvá érő rendezvény három napon keresztül bőséges programajánlattal várta a védettségi igazolvánnyal rendelkező érdeklődőket.

A fesztivál szervezői, a Rác­almási Városvédő és Szépítő Egyesület tagjai egy év kimaradás után lázasan vetették bele magukat a munkába. Nagy kérdés volt még számukra is, hogy milyen hatással lesz a fesztivál látogatottságára, hogy kizárólag védettségi igazolvánnyal lehetett belépni a rendezvény területére. A tökös buli normál esetben több ezer embert mozgat meg a programjaival, de idén a szokásosnál is több és nevesebb előadót hoztak a fesztivál három napja alatt a rácalmási Jankovich-kúriába. Az elővételben vásárolt jegyek igazolni engedték a szervezők „mindent bele” törekvését.

Vasárnap délután is ellátogattunk az eseményre, és személyesen kérdeztük a civil szervezet elnökét, Steiner Lajost.

– A várakozásunknak megfelelően alakult a látogatottság és a hangulat is (tök) jól sikerült. Még a közeli tűzeset és a péntek délután szemerkélő eső sem tudta elrontani a fesztivált. Talán egyetlen negatív momentumot tudok említeni, hogy néhány tökdekorációs alkotás szombaton éjszaka – remélhetően véletlenül – megrongálódott. A látogatottsággal kapcsolatban azonban el kell mondanom, hogy az előírások szigorú betartása és a védettségi igazolványhoz kötött belépés mintegy negyven százalékkal kevesebb napi belépést jelentett a rendezvényre. A pénteki, a gyerekek és a különböző csoportok számára célzott programok nagyszerűen sikerültek, nagyjából tíz nagy óvodás és kis­iskolás csoport látogatott el a tökfesztiválra, a nagyszínpad előtti terület szinte telt házas volt. A péntek délután csattanója az Irigy Hónaljmirigy nagykoncertje volt. A fesztivál első napján nyolcvan százalékos házzal, mintegy kétezer-hatszázan voltak. A szombati nap is kiválóan alakult, a Halott Pénz-koncerten már mintegy háromezren voltak. A színpadi programok mellett színvonalas kísérőprogramokkal is készültünk. Például a töklámpás bringatúra Rác­almás utcáin haladt végig. A szervező Szalóki-Oros Brigitta a kétkerekű tekerésén kívül különböző feladatokkal, tombolával és meglepetés ajándékokkal tette ­izgalmassá a bringatúrát a gyerekeknek. Szintén hasonlóan nagy sikert aratott a veterán autók kiállítása. A két ­évvel ezelőttihez képest mostanra háromszor annyi old timer autót csodálhattunk meg a Jankovich-kúria bejáratánál Katona Ferenc szervező kiváló munkájának köszönhetően.

A vasárnap is átlagosan alakul, estére szintén háromezres fesztiválozó tömeggel számolunk folytatta Steiner Lajos. – Az utolsó nap végén már a következő rendezvény felé tekintünk. A nagykorúság jelentőséggel bír a fesztiválok életében is. Úgy érzem, hogy olyan színvonalat hozott a tizenhetedik tökfesztivál, amely fenntartása profizmust és fiatalítást igényel a szervezők tekintetében is, az eddigiekhez képest is nagyobb mértékben. A település jövőjéhez hasonlóan a tökfesztivál jövőjét is a fiatalokban és az „új-rác­almásiakban” látom, akiket nem csak látogatóként szeretnénk majd üdvözölni, hanem aktív lakótársként is.