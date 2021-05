Védettségi igazolvánnyal lehet személyes találkozás

Visszavonták a szakosított szociális intézményekben, idősotthonokban a látogatási és az intézményelhagyási tilalmat múlt csütörtökön.

Ezt Müller Cecília országos tiszti főorvos jelentette be, a rendelkezés pedig azonnali hatállyal szólt. Fontos, hogy a lehetőséggel az élhet, akinek már van védettségi igazolványa, de az alternatív kapcsolattartási lehetőségeket továbbra is biztosítani kell a bentlakók és a hozzátartozók számára.

Nagyon várták már Dunaújvárosban is az érintettek azt, hogy enyhüljön a járványügyi helyzet, és személyesen találkozhassanak szeretteikkel.

Az egyik ilyen intézmény a Jószolgálati Otthon Bercsényi úti gondozóháza. Kecskés Rózsa, a Jószoli vezetője elmondta, nagy volt az öröm náluk, a bejelentés után gyerekpezsgővel ünnepeltek a gondozottakkal az udvaron. Voltak, akik már aznap kimenőt kértek, hogy hazalátogathassanak, vagy hogy barangolhassanak a városban. A bentlakók azt is kérték, hogy sétáljanak egyet az intézmény környékén, együtt. Ezt megörökítették videón, amelyet a Jószoli ligetközi napközijének gondozottjaival osztottak meg, hiszen egymásnak is hiányoztak már. Hosszú hónapok teltek el a bentlakásos intézmények kijárási korlátozása óta, számolták, összesen kétszázharmincöt nap. Az egészség megőrzése, a fertőzés elkerülése érdekében nem mehettek ki a gondozottak az intézményen kívülre (csak kórházi ellátás miatt), és látogatókat sem fogadhattak. Oldotta egy kicsit a bezártságot az, hogy kint lehettek az intézmény udvarán, illetve karácsonykor hazalátogathattak (visszaérkezéskor tíznapos karantén volt). Kecskés Rózsa vázolta, a gondozottak februárban kapták meg a védőoltást, négy ellátott kivételével, akik akkor betegek voltak, de most már várják ők is a vakcinát. A dolgozók a központi regisztrációs rendszeren keresztül kérhették és kapják az oltást. Köszönettel szólt az Épdufer Zrt.-ről, a helyi vállalkozás jóvoltából ugyanis egy konténerházat kaptak, ahol látogatókat fogadhattak biztonságos körülmények között. – Most már bármikor kimehetnek az oltási igazolvánnyal rendelkező gondozottak, és személyesen fogadhatják a szintén védőoltási igazolvánnyal rendelkező látogatóikat. Marad még a konténerház, hogy a találkozás lehetőségét biztosíthassuk azok számára is, akiknek nincs kártyájuk – mondta a vezető. A Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Emberi Erőforrások Minisztériumának eljárásrendjét alkalmazzák, így a veszélyhelyzet idejéig meghagyják a karanténszobát is. Kecskés Rózsa hangsúlyozta, továbbra is fontos a fegyelmezett védekezés.

Az idősotthon a másik helyi intézmény, amelyet érintett a korlátozás feloldása. Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai két bentlakásos egységében, a Duna sori és a Batsányi úti épületben lakók, valamint azok szerettei is nagyon örültek a bejelentésnek. Hedericsné Boros Julianna intézményvezető-helyettes elmondta, már múlt csütörtökön is érdeklődtek a hozzátartozók náluk, hogy mikor, miként jöhetnek látogatni, azóta is folyamatos az előzetes bejelentkezés. A személyes találkozás egyik feltétele itt is, hogy a hozzátartozó érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkezzen. Egy idős lakó egyszerre két látogatót fogadhat, félórás időintervallumban. Az épületben egyszerre legfeljebb húsz külsős tartózkodhat, és ezen létszámba beletartoznak a 18 év alatti gyermekek is. A látogatás minden nap 13–18 óra között van. Természetesen biztosítják az eddigi, ablakos találkozási lehetőséget, a videós és telefonos hívást is mindenkinek.