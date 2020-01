Vasútállomási út, vízi túrázók megállóhelye, Millenniumi park

Elkezdődött tavaly a vasútállomás felé vezető út felújítása, szélesítése, a Duna-parti csónaktároló vízitúra-megállóhellyé fejlesztése, és felavatták a városközpont igényes pihenőhelyé alakított Millenniumi parkját. Az elmúlt esztendő legfontosabb rácalmási történéseinek összegzésére kértük Schrick István polgármestert.

– Olyan jelentős, milliárdos beruházások tavaly nem voltak Rácalmáson, mint az azt megelőző években, de szerencsére tavaly is folytatni tudtuk a város fejlesztését. A megújult Millenniumi parkot és tavat örömmel vették birtokba a rácalmásiak a nyáron, és a mai napig azt hallom, hogy ez egy kellemes pihenőhelye a városközpontnak. Jó ötlet volt a tó fölé benyúló szabadtéri színpad létrehozása is, ahol a nyári estéket szabadtéri, tóparti koncertekkel tehetjük még színesebbé, élménygazdagabbá. A Millenniumi park fejlesztésére a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázaton nyertünk 102 millió forintot. A bölcsődében önkormányzati saját forrásból alakítottunk ki új csoportszobát, mert óriási az igény, és így 28-ról 32-re tudtuk emleni a férőhelyszámot. A Kulcs–Rácalmás–Dunaújváros közös csatornaberuházása is elkezdődött a múlt évben, ennek részeként kiváltásra kerül a mi tisztítóművünk, a rácalmási szennyvizet is a dunaújvárosi tisztítóműbe vezeti majd el a kiépítendő hálózat.

Várossá nyilvánításának tízéves jubileumát ünnepelte Rácalmás tavaly

Az Ady Endre utcában járdát kellett építenünk, hogy biztonságos legyen a gyalogos közlekedés az iskola utcájában. Nem túl nagy, viszont fontos önkormányzati beruházás volt a fogászati röntgen beszerzése, hogy helyben, a fogászati kezelés része lehessen a röntgen is. A múlt évben kezdődött és az idei évben folytatódik az állomáshoz vezető út felújítása. Az alig négy méter széles úttestet kiszélesítjük hatméteresre, vízelvezetéssel, parkolókkal együtt. Erre is TOP-forrásból nyertünk 100 millió forint támogatást, amit 38 millióval egészített ki az önkormányzat. Ugyanilyen nagy dolognak tartom, hogy bekerültünk a vízitúra-megállóhely programba, és fejleszthetjük a Duna-parti csónakházunkat. Megfelelő infra­struktúrára, zuhanyzókra, vizesblokkokra, öltözőkabinokra van szükség ahhoz, hogy a nálunk megálló csónak- vagy kenutúrázók jól érezzék magukat, továbbá olyan közösségi teret is sikerül ott kialakítanunk, ahol 30-40 ember egyszerre le tud ülni, beszélgetni, étkezni. Több mint 70 millió forintot nyertünk erre. A múlt évünkre rányomták a bélyegüket a sportcsarnok építésének áthúzódó terhei, de örülünk, hogy ezeket gond nélkül teljesítettük tavaly. Továbbá az elnyert támogatások mindegyikéhez hozzátettünk több tízmillió forint saját forrást – foglalta össze a múlt év legfontosabb rácalmási fejlesztéseit a kisváros polgármestere, Schrick István.

Az elmondottak alapján tehát gondoktól mentes, sikeres évet zártak?

– Alapjában véve eredményes évünk volt. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy csökkenő adóbevételekkel számolhatunk, ezt érezhettük már tavaly is, és emiatt nagy bizonytalansággal indulunk neki a 2020-as évnek.

Milyen terveik vannak?

– Nagy dolgokban nem gondolkodunk ebben az évben. Ha lesz szabad forrásunk, kapacitásunk ebben idén, akkor azt útépítésre szeretnénk fordítani. Sajnos vannak még olyan utcáink, amelyek felújítás terén várnak a sorukra. A Hejes Imre utca például régi, a lakókkal közös óhaj, hiszen a Millenniumi park mellett elhaladva az összekötné az északi lakóövezetben élőket a városközponttal.

Ugyanilyen fontos ütőér lenne a Venyimi út belső részén megfelelő burkolatot kialakítani legalább a Jázmin utcáig, hogy az ott lakóknak ne kátyúk között vagy kerülővel kellejen eljutniuk a központba. A Rácalmást Dunaújvárossal összekötő alsó Duna-parti út fejlesztése is a terveink között szerepel, mert sokan laknak ott, továbbá rengetegen járnak arra kerékpárral, motorral, autóval, és nem mindegy, milyen minőségű úton közlekednek. Tapasztalhatjuk, amikor a város utcáit járjuk, hogy egymás után épülnek be a foghíjak, az eddig parlagon hagyott telkek, és aki teheti, megosztja a kertje végét is a rendezési terv szerint. A Rákóczi utcában új utca nyílt az önkormányzat segítségével. Nagyszerű, hogy visszatért az építkezési, házépítési kedv.

Fesztiválok, virágosítások, klubok, egyesületek… Szóval párját ritkítóan gazdag közösségi élet is jellemzi a kisvárost, nem csak a letelepedési kedv.

– Nagyon jó érzés, hogy valamennyi intézményünk népszerű, telt házzal üzemel. A művelődési ház termeiben a klubok, baráti társaságok egymásnak adják a kilincset, és az ottani rendezvények is nagyon népszerűek. Nagy élet van a könyvtárban, igazán különleges programokat kínálnak a könyvbarátoknak. A sportcsarnok is beváltotta a hozzá fűzött reményeket, az ajtóra ott is szinte ki lehet tenni a táblát, hogy megtelt. És akkor még nem beszéltem a nagyrendezvényekről, a majálisról, a tökfesztiválról, a városnapról, a rácalmásiak karácsonyáról… Illetve mindenképpen meg kell említeni, mert fontos mozgatórugója városunknak a civil összefogás, az önkéntesek munkája, amiért csak köszönettel tartozom a rendezvényeken segítőknek, a parkokat, virágágyásokat, közösségi tereket gondozóknak.

Önkormányzatunk jelentős összegekkel támogatja a helyi klubokat, egyesületeket, éreztetve velük, hogy fontosak számunkra. Megszoktuk Rác­almáson, hogy általában a fejlesztésekről beszélünk, pedig most már foglalkoznunk kell az állagmegóvással is, hogy az évek, évtizedek alatt létrehozott értékeket megőrizzük. Több mint tíz évig tudtuk tartani, hogy nem nyúlunk a helyi adókhoz, de most, ha minimális mértékben is, de meg kellett tennünk, mert szeretnénk, ha Rácalmáson változatlanul magas színvonalúak maradnának a szolgáltatások és a rendezvények. Óriási elismerés, hogy a városvédő egyesület 25 éve ekkora bizalmat kap a településen, mint a 2019. évi önkormányzati választáskor is. Ám amennyire ez megtiszteltetés, legalább akkora kihívás is, hogy miként tudunk megfelelni ekkora bizalomnak.