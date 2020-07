Városi sajátosság: a rágcsálók távol tartják a kóbor állatokat

A városban élő rágcsálópopuláció teszi a dolgát, száma mégis az előírt mentesítési küszöb alatt van jelenleg is – azaz a patkányok, egerek aránya nem haladja meg a lakosság két százalékát.

Az elmúlt hetek és hónapok rágcsálóirtással kapcsolatos munkájáról Csabina Elek, a városi önkormányzattal rovar- és rágcsálóirtási szerződésben álló vállalkozó lapunknak elmondta:

A vándorpatkány

Magyarországon jellemzően a vándorpatkány (Rattus norvegicus) fordul elő, sokkal ritkábban találkozhatunk a házi patkánnyal. A vándorpatkány fészkét leggyakrabban a föld alatt találjuk meg, ezt járatrendszer veszi körül, több bejárata van.

– A megszokott mentesítési program keretében az adott populáció számát a tavaszi időszakban lehet leginkább eredményesen szabályozni. Ennek érdekében a szakemberek megkezdték a munkát, a járványhelyzet miatti korlátozások nyomán azonban azt tapasztaltuk, hogy jóval kevesebb hulladék, élelmiszer-maradék jelent meg ezen időszakban a közterületen, így jelentősen csökkent a rágcsálók által elérhető táplálék. Az állatokat így sokkal jobban rá tudtuk szorítani az irtószer elfogadására. A városban tehát jelenleg is az előírt mentesítési küszöb alatt van a rágcsálók létszáma. Azaz a patkányok és egerek aránya nem haladja meg a lakosság két százalékát. A júniusban tapasztalt szélsőséges időjárás, a heves esőzések több helyen is szó szerint „kiöntötték” üregeikből, búvóhelyeikről az állatokat, így a város egyes részein láthatóvá váltak. Ezúton is köszönjük a lakosság, a lakásszövetkezetek, valamint a közös képviselők ez irányú gyors észrevételeit. A bejelentések után 24 órán belül intézkedtünk, az adott területen plusz rágcsálószerelvényeket helyeztünk ki, ha kellett, megszüntettük a rágcsálójáratokat. Mindezeket a munkákat a bejelentőkkel is leigazoltattuk, majd 2-3 héten belül újra ellenőrzést végeztünk. Dunaújvárosban évente átlagosan 25-30 bejelentésről beszélünk, Budapesten ez a szám évente 750 és 1100 eset között mozog.

Csabina Elek arról is beszélt, hogy minimális a város területére beérkező kóbor állatok száma is. Az városi lét egyik sajátossága, hogy egy bizonyos létszámú rágcsáló populációra azonban szükség van, hiszen ezek tartják távol a várostól, a lakókörnyezettől a veszélyt jelentő különböző kóbor állatokat.

– E rágcsálók területvédők, így közösen, nagy hatékonysággal képesek a veszettség kórokozóit is esetlegesen hordozó rókákat is elűzni. További célunk, hogy a következő időszakban a belvárosi negyedekben élő populációt is speciális technikával a város külső részei felé irányítsunk, ezáltal egy külső védőgyűrűt képezve a betolakodó kóbor állatok ellen. Mindez nem egyszerű feladat, de gondos szakmai munkával és alapos helyismerettel megoldható.

Tavasszal kevesebb hulladék gyűlt fel a közterületeken

A szakember kiemelte, a továbbiakban is kivizsgálnak minden egyes lakossági bejelentést, ám arra kéri a polgárokat, hogy kihelyezett szerelvényekhez ne nyúljanak, azokat ne rongálják meg, ne vigyék el, így is segítve a szakemberek munkáját.