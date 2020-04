Van hová fordulni, ha virágokra és palántákra van szükségünk

Egyre többet lehet hallani, és sajnos tapasztalni is a koronavírus gazdasági életre ható negatív következményeiről. Bizonyára olvasóink is szembesültek már vele, hogy szűkebb környezetükben, hány és hány cég tevékenysége szűnik meg egyik pillanatról a másikra. A virág-kiskereskedelemmel foglalkozók közül is a legtöbben a bezárás mellett döntöttek, de a városban még van néhány üzlet, amely nyitva tart.

A járvány átírta a napi rutinjainkat, és a gazdasági szereplőket is letérítette a megszokott útról. Akad egy-két vállalkozás azonban, amely szembe megy a jelenlegi trenddel, és nem zárta be kapuit. Horváth Tímeát, az Ibolya Virág Szalon üzletvezetőjét kérdeztük a tapasztalatairól.

– Dolgozunk, amíg lehet, bár számítunk rá, hogy további szigorítások jöhetnek, amelyek a mi munkánkat is befolyásolják majd. Természetesen minden óvintézkedést betartunk, így maszkot és kesztyűt viselünk, a terminálos fizetést preferáljuk, egyszerre csak egy vevőt fogadunk az üzletben, és rendszeresen fertőtlenítünk. Szerencsések vagyunk, az átlagos körülményekhez képest ezek kis többlet-odafigyelést igényelnek, hiszen nálunk különben sem szokott tömeg lenni, és pult mögött dolgozunk, ami alapvetően biztosítja a két-három méteres, biztonságos távolságot a virágkötő és a vásárló között. Úgy gondoltam, hogy nem tehetem meg kollégáimmal, hogy munka nélkül hagyom őket, és a vásárlóinkkal sem, hogy virág nélkül maradjanak.

– Rendkívül nagy forgalomkiesést jelent a járványhelyzet az üzletnek, annak ellenére, hogy több virágbolt is bezárt a városban. A virágüzletek bevételében az ünnepek kiemelkedő jelentőségűek. A ballagások biztos, hogy a mi szempontunkból teljesen kimaradnak, az anyák napi forgalommal kapcsolatban is kérdések vannak még számunkra, és a nyári események, így az esküvők sem lesznek megtartva. Mi dekorációval is foglalkozunk, ezért sok ifjú párral kapcsolatban vagyunk, többen még bíznak az augusztusi esküvő lehetőségében, de én nem látok rá reális esélyt. Bár rajtunk nem fog múlni semmi, most is szépen feltöltött a szalon, széles a választék, pedig a bevételünk a negyedére esett vissza – mondta el a szalon üzletvezetője.

– Az első egy-két hétben, amíg a piac nem alkalmazkodott a helyzethez, az árubeszerzés során a partnereink kétségbeesésével találkoztunk. Hiszen ezek a vállalkozások most minden tőkéjüket a virágokba fektették, egész télen a jelenlegi kínálatukkal dolgoztak. Mára normalizálódott a helyzet, a nagykereskedelmi virágpiac egyre több résztvevővel üzemel. Az import virág, így a holland virágtőzsde a kialakult helyzet abszolút áldozata lett. Mi a magyar termelők termékeiből válogatunk, így őket támogatni, és hosszú távon saját virágkínálatunkat is biztosítani tudjuk.

A jövővel kapcsolatban Horváth Tímea azt is elmondta, hogy a nagyobb rendezvények, társasági események és a már említett esküvők tekintetében kizárólag a jövő évben gondolkozhatunk, mert akkor lesznek biztonsággal szervezhetők.

– A hozzánk fordulóknak is azt tanácsolom, hogy ne legyenek illúzióik. Bár gyönyörű lehet egy nyár végi, vagy őszi esküvő, de most úgy kell felfogni, hogy még mindenki kapott egy kis grátisz időt a tökéletesítéshez.

Minden évben nagy kérdés az üzletpolitikánk tekintetében, hogy legyen-e webshop. Ugyanis a virágkötészet termékei feltétlen szükségessé teszik az egyeztetést – most inkább telefonon és online – amely révén nagyon jól működik a virág házhoz szállítás.

– Jó visszajelzéseket kapunk a vásárlóktól, ráadásul így a vevő személyes jelenléte is nélkülözhető, továbbá hozzáadott érték a megajándékozottnak a meglepetés élménye is – fejtette ki az üzletvezető.

A temetés egészen más jellegű esemény, hiszen a végtisztesség mindenkinek jár.

– Nyilván itt is szűkebb a keresztmetszet, de a járvány­ügyi iránymutatások (például a megfelelő távolság megtartása a temetésen vagy akár a ravatalozóban is) betarthatók. A jelenlegi helyzetben a hozzátartozóknak nagyon fontos, hogy el tudjanak búcsúzni szeretteiktől, amihez a virág nélkülözetlen kellék. Nálunk telefonos vagy online egyeztetés után rendelhető bármilyen méretű kegyeleti virágkötészeti termék, a koszorúkon keresztül a sírcsokrokon át a néhány szál virágig. Lehetőség van átutalásra, és mi ingyenesen kiszállítjuk a kegyeleti díszeket, ilyen formában személyes jelenlét nélkül lehet kegyeletteljes részvétet nyilvánítani, búcsúzni akár otthonról is – tudtuk meg a vezetőtől.

Virágbolti körképünk során a teljességre törekedve nem mehetünk el szó nélkül az OBI mellett sem, hiszen virágkínálata jelentős. A városunkban működő áruház a járvány­ügyi rendelkezések alapján a korábbi gyakorlathoz képest reggel hét órától délután három óráig tart nyitva. Nem kikerülhető a hódos barkácsáruház, már csak azért sem, mert rengetegen vásárolnak a dunaújvárosi áruházban. Még annak ellenére is, hogy a multinacionális vállalat promóciós megjelenései látványosan eltűntek, nem kampányolnak az áruházba járás mellett a kijárási szigorítások idején, ami azonban még szimpatikusabbá teszi a vásárlóknak az OBI-t a parkolói tumultust látva. A szombati napokon nem ritka látvány, hogy a bejutásra várakozó sor az áruház végéig ér.

Egyeztetés után jók a visszajelzések a virág házhoz szállításáról

A kínálatban mintha több lenne a magyar termék, ami talán logikusnak is tűnhet a határzárással összefüggésben. Mindenesetre bőséges a választék és az áruk mennyisége is: még a parkolóban is raktároznak, egyszerre több targoncával is pakolnak. A vásárlás során azt tapasztaltam, hogy az eladótérben is törekednek a járványügyi iránymutatások betartására, a gyors kiszolgálásra – ott jártamkor minden kassza dolgozott. Nem utolsósorban a dunaújvárosiak biztonságérzetét is növelik a munkájukkal, hisz mindenre nem lehet felkészülni, van hová menni az elromlott csap helyett az utánpótlásért.