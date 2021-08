Változatos program a hosszú hétvégére

Az államalapítás és I. Szent István emlékére a régió minden településén rendeznek ünnepi eseményt. Változatos programokon, neves fellépők műsorán és sok helyen településszintű elismerések átadásán is részt vehetnek az érdeklődők.

Dunaújváros – Városunkban több szervezet programja alkotja az ünnepi sorozatot. Kezdésként augusztus 19-én 16 órakor a Magyar úti klubházban tartja a Szent István-napi rendezvényét a Pentele Sport-, Kultúr- és Hagyományőrző Egyesület. Ilyenkor oklevelekkel méltatják azokat, akik kiemelkedő munkát végeztek a közösségért, és átadják a Pro Pentele díjat is. Lesz verses-énekes műsor, Braun Ervin baptista gyülekezeti vezetővel megáldják és megszegik az új kenyeret, majd aratóbállal zárják a programot.

Augusztus 20-án lesz az önkormányzati ünnepség az Euroshow szervezésében. A rendezvényt a Szalki-szigeten tartják: egyik központi eleme 14–18 óra között a Parázs Varázs, ahol előre regisztrált csapatok grilleznek. 10 órától lesznek gyermekprogramok és sportági bemutatók. A színpadi programok 12 órakor kezdődnek, a polgármesteri köszöntő és az ünnepi kenyérszentelés 14.30-kor lesz. 17.45-kor a BeatKohó, 19 órakor pedig a Hooligans koncertezik, majd 21 órakor kezdődik a tűzijáték.

Protokolláris rendezvény a városban

Augusztus 19-én Dunaújváros Megye Jogú Város Önkormányzata augusztus 20-a, az államalapítás alkalmából ünnepséget rendez.

Ez alkalomból több – korábbról elmaradt – városi díjat is átadnak majd, mint a Szociális Munkáért Dunaújváros, a Dunaújváros Egészségügyéért, a Pro Cultura Intercisae, a Dunaújváros Sportjáért, a Dunaújváros Közbiztonságáért, és a Dunaújváros Díszpolgára kitüntetést. Az ünnepség 18 óra 30 perckor kezdődik majd a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házában.

Augusztus 21-én a CityRocks csapata és a rockzenei flashmobjának több mint négyszáz jelentkezője veszi birtokba a Szalki-szigetet. 10 órakor próbálnak, majd 16 órakor csapnak élesben a húrok közé, és élőben adják elő az összepróbált tíz számot.

A vidéki települések is méltón ünneplik a nemzeti ünnepünket

Előszálláson az ünnepi műsor a művelődési házban augusztus 19-én 15 órakor kezdődik. A megemlékezést az elmúlt évben született gyermekek polgárrá fogadása követi. Ez alkalommal adják át az Előszállásért emlék­érmet a településért ténykedőknek.

Daruszentmiklóson a Barátságház ad otthont az ünnepségnek augusztus 20-án, délelőtt 9 órától.

Dunaföldváron 20-án zajlik a Szent István-napi rendezvénysorozat, és a halászléfesztivált a Duna partján tartják. A szentmisét Szabó Oszkár plébános az öregtemplomban celebrálja 9 órától, amit az ünnepi műsor és az új kenyér megáldása követ a Szent István-szobornál. A főzőverseny mellett estig színpadi programokkal is szórakoztatják az odalátogatókat, többek között Radics Gigi és az Ismerős Arcok zenekar is színpadra lép majd. A kisvárosban gondoltak azokra is, akik az ünnepüket aktívan töltenék, őket íjászattal és a helyszínen egy különleges ügyességi szórakoztató centrummal, a csónakházban evezési lehetőségekkel várják. A programsorozatot ünnepi tűzijátékkal zárják este 21 órakor.

Nagykarácsonyban a templomi ünnepi szentmisét követően kerül sor a megemlékezésre, 22-én 10 óra 30 perctől.

Baracs-Apátszálláson az ünneplőket a templomkertbe várják augusztus 20-án, pénteken, 10 órakor, ahol Várai Róbert polgármester mond köszöntőt, továbbá történelmi visszatekintést hallhatunk István király uralkodásáról és az egyház kapcsolatáról.

Nagyvenyimen a hagyományokhoz híven a Szent Bernát Arborétumban tartják az ünnepi megemlékezést. Augusztus 20-án 11 órától kezdődik a rendezvény, amelyen a nagyvenyimi néptáncosok műsorát láthatják a résztvevők.

Kisapostagon szintén augusztus 20-án emlékeznek az államalapításra az evangélikus templomban 15 órától. Az új kenyér megszentelését követően a felvidéki Megmaradásunkért Kultúrcsoport mutatkozik be.

Mezőfalván az augusztus 20-ai programok sorában lesz újkenyér-szentelés és ünnepi köszöntés is. Fellép majd a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Tánccsoport és a Mezőfalvi Néptáncegyüttes is. Ugyanakkor a sportpályán kispályás focikupát hirdetnek, és a gyerekeket egész nap különböző szórakozási lehetőségekkel várják. Este 21 órától hajnalig retró diszkóban táncolhatnak az odalátogatók.

Perkátán az ünnepi rendezvény a Győry-kastély kertjében lesz augusztus 20-án. A szervezők minden lakóra igyekeztek gondolni programjaikkal, amelyek között szerepel főzőverseny, újkenyér-szentelés, a Kankalin és Gerlice Néptánccsoport fellépése, kispályás focibajnokság, mesejáték és Sipos F. Tamás fellépése is.

Rác­almáson különleges műsorral készülnek a nemzeti ünnepre és a hosszú hétvégére a művelődési ház és könyvtár munkatársai. A programokat a Janko­vich-kúriában tartják, több helyszínen és rengeteg eseménnyel. A produkciók sorát a Napsugár Asszonykórus nyitja, majd a Barina Táncegyüttes műsora után lép színpadra Kasza Tibi, majd a kitüntetések átadásával, valamint a kenyérszentelés és -szegés ceremóniájával folytatódik az ünnep. Késő délután Vastag Csaba, este az EDDA lép színre, és végül tűzijáték koronázza meg az ünnepi műsort.

Kulcson az augusztus 20-án rendezett ünnepségen hosszú idő óta először adják át a dísz­polgári címet, valamint a Kulcsért emlékérmet az arra érdemeseknek. A már hagyományos vízitúra, a KUPAC idén is vízre száll, továbbá az újkenyér-szentelés mellett vándorszínházi előadás, gyerekműsor, közös ünnepi ebéd is várja az érdeklődőket a hajóállomáson.

Adonyban az ünnepi köszöntőt követően a helyi fellépők után Király Linda, majd a Sun City Brass lép színpadra. Este 21 órától hajnalig a kisváros lakói az utcabálon szórakozhatnak, a vállalkozó kedvűek pedig a Barangolás a csillagok alatt elnevezésű program keretében éjszakai akadályversenyen vehetnek rész.