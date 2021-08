Vadásznappal és rockesttel búcsúztatták a nyarat a mezőfalviak

Főzőverseny, klímasátor, gyereknap, trófea- és vadászkutya fajta-bemutató, zenés, táncos programok, a nap második felében pedig rockkoncertek színesítették a nyárbúcsúztató rendezvényt.

Mezőfalva -Nagyon hiányzott már egy vidám közösségi buli a pandémia után. Ahogy az oltottsági szám növekszik, úgy egyre jobban nyitnak az emberek.

A Mezőfalvi Gazdák Vadásztársasága Egyesület szervezésében a hétvégén nyárzáró pikniket tartottak, amelyhez számos kellemes és szórakoztató program kapcsolódott. A felhőtlen kikapcsolódás mellett gazdálkodási, vadgazdálkodási, klímavédelmi ismeret­anyagokra is szert tehettünk. A színpadi események szüneteiben elsőként Márok Csabát, Mezőfalva polgármesterét kérdeztük.

A rendezvényhez szervesen kapcsolódtak az esti rock­koncertek

– A Mezőfalvi Gazdák Vadásztársasága Egyesület több helyen is próbálkozik forrásokhoz jutni, így a Magyar Falu Programban, az Országos Vadászkamara pályázatain, hogy céljaikat, fejlesztéseiket elérhessék. Ennek az egyik ilyen állomáshelye a Leader Program keretében megnyert pályázatunk, aminek egy része a mostani vadásznap megvalósítása. Talán mondhatjuk kicsit büszkén, hogy az agglomerációban elsőként a környékbeli társaságokkal közösen hoztuk létre. Természetesen a mai nap nem csak a vadászokról szól, hiszen meghívást kaptak a település civil szervezetei is, amelyek szép számmal képviseltették magukat. A helyi gazdákból alakult társaság magától értetődően szorosan kapcsolódik a faluhoz, a mezőgazdasághoz. Munkájukat igyekeznek a fenntarthatósághoz igazítani, amelyben a környezet és az ember megfelelő, jó kapcsolatára helyeződik a hangsúly. A magyar vadászati kultúra és a hozzá kapcsolódó turizmus a bevételekkel együtt nem elhanyagolható szempont, amikor a vadgazdálkodásról, a vadászatról beszélünk. Ennek a rendezvénynek a célja, hogy ezt a kultúrát, gazdálkodást szélesebb körben megismertethessük az emberekkel.

A mezőfalvi vadász-gazda pikniken találkoztunk Varga Gábor országgyűlési képviselővel, aki egyben a Fenntartható Fejlődés Bizottság tagja 11 éve, és amelyben a klímapolitikával, környezetvédelemmel foglalkoznak.

– Magam is próbálom a környezetvédelmet, a megfelelő klímapolitikát folytatni a saját portámon is – mondta lapunknak Varga Gábor. Egyedülálló kezdeményezés, amit itt tapasztalhatunk. Meg kell ismertetni, közelebb kell hozni az emberekhez a magyar vadászati és gazdálkodási kultúrát, mivel ez egy nagyon széles spektrumú tevékenység. Kihatással van az életünk szinte minden területére a gazdaságtól, a környezeti állapotoktól egészen az ökoszisztéma és a klímaegyensúly megőrzéséig. Természetesen ebbe a környezetvédelmet, az állatvédelmet is bele kell foglalni, valamint a gazdák tudatos termelési tevékenységét is összhangba kell hozni az uniós és a hazai irányelvekkel. Azt gondolom, ez a rendezvény ezzel teljesen összhangban van. Öröm számomra, hogy a körzetemben, Soponyán már létrehozott az önkormányzat egy környezet- és állatvédelmi bizottságot. Példa lehet a többi önkormányzatnak is – hallhattuk zárásként az országgyűlési képviselő ajánlását.

A főzőversenyen ezúttal mindenki nyert

A délelőtt és a kora délután főzőversennyel, gyerekprogramokkal, különböző ismeretterjesztő és zenés műsorokkal, köztük trófea-bemutatóval, vadászkutya fajtabemutatóval, íjászkodással, arcfestéssel, ugrálóvárral és egyéb kellemes időtöltési lehetőséggel telt. A színpadon magyar nóta Rauf Pállal és Somogyi Erikával, Inflagranti-műsor, a Mezőfalvi Néptáncegyüttes és a mezőfalvi lányok-asszonyok country tánc fellépése, továbbá Vastag Csaba koncertje szórakoztatott.

A rendezvényhez szervesen kapcsolódtak az esti rock­koncertek a Mezőfalvi Polgárőr Egyesület szervezésében, amelyről Sóki László parancsnok beszélt.

– A mezőfalvi polgárőrség évtizedek óta aktív résztvevője, szervezője a mezőfalvi közéletnek, rendezvényeknek. Elmaradt programként pótoljuk a mostani koncerteket. Eredetileg a Tankcsapda fellépésével készültünk, a pályázatunk is erről szólt, de az idő rövidsége miatt nem tudtuk megszervezni. Helyette egy színes rockzenei kínálatot hoztunk össze, ahol a RockBox, a Mokka, a Tribute Band, az Omen, a Zártosztály és a Nemcsak Berry állhatott a közönség elé. A mezőfalvi polgárőrség a programok mellett a tagság és a meghívottak vendéglátásról is gondoskodik, így remélhetőleg mindenki jól érzi magát – mondta érdeklődésünkre Sóki László.

Az utolsó mondatra nem is kell különösebb bizonyíték, bőven elég a rendezvényen készült képek által sugárzott hangulat.

A mezőfalvi vadász pikniken részt vett a Dunaújvárosi Kohász Vadász Társaság, a Nagykarácsony Vadász Társaság, az RSE Vajk Íjász Szakosztály, a Mezőfalvi Gazdakör valamint a település nyugdíjas és civil szervezetei, a mezőfalviak és vendégeik.