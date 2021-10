Ünnepi események a térség városaiban

Október 23-án kettős nemzeti ünnep van Magyarországon. 1989. október 23. óta a jeles nap az 1956-os forradalom kitörésének napja és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja egyszerre, amelyet az 1990. évi XXVIII. törvény iktatott a nemzeti ünnepek sorába.

Idén az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére, a 65. évforduló alkalmából a térség önkormányzatai mindenhol nyilvános ünnepi programokat szerveztek. A nemzeti ünnep állami és önkormányzati rendezvényeire sem lesznek érvényesek a koronavírus-járvány miatti korlátozások.

Adonyban október 23-án, szombaton tartják az ünnepi rendezvényt. Délelőtt 10 órakor a szoborparknál lesz a megemlékezés, ahol Ronyecz Péter polgármester mond beszédet, és Adony város elöljárói koszorúzással fejezik ki tiszteletüket a hősök emléke előtt.

Rácalmáson a művelődési ház és könyvtár munkatársai várják az érdeklődőket október 22-én, pénteken délelőtt 11 órakor a Magyar Elektrográfiai Társaság ’56-ról szabadon című kiállításának megnyitójára. A szabadtéri kiállítást megnyitja Haász Ágnes Munkácsy-díjas képzőművész, közreműködik Dóra Attila zeneszerző. A tárlaton húsz képet és több videófilmet és videóriportot mutatnak be, a többi között Lux Antal Munkácsy Mihály-díjas médiaművész a Nyomok 1956 című filmjét is. A megnyitóünnepségen több alkotó, köztük Lux Antal is személyesen részt vesz majd. A tárlat védettségi igazolvánnyal látogatható. Majd október 22-én, délután 17 órakor kezdődik Rác­almás város hivatalos rendezvénye, a koszorúzással egybekötött megemlékezés. Az ünneplő közönséget a Rác­almási Rendezvényközpontba és Sportcsarnokba várják. Ott a Jankovich Miklós Általános Iskola diákjai adnak műsort, a Rácalmási Napsugár Asszonykórus közreműködésével. Ezt követően a Milleniumi Parkban lévő ’56-os emlékműhöz invitálják a rácalmási ünneplőket, ahol koszorúzással fejezik ki tiszteletüket a település vezetői.

Dunaföldváron együtt emlékezésre hívnak a szervezők. Először október 22-én – az ’56-os forradalom évfordulójának előestéjén – egy igaz történeten alapuló filmet vetítenek A néma forradalom címmel. A történetben egy kelet-német osztály egy haditudósítást lát a budapesti helyzetről. A diákok közös döntést hoznak: egy perc néma csönddel adóznak a magyarokért. Az esemény azonban váratlan reakciót vált ki a politikai elitből.

Október 23-án 10 órára a dunaföldvári városházához várják az érdeklődőket. Ünnepi beszédet mond Horváth Zsolt polgármester, műsort adnak a Magyar László Gimnázium diákjai és a program szerint koszorúzásra is sor kerül majd a városházánál.