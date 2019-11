Újvárosi piaci mustra langy időben

Kellene már valami nevet találnunk az időnek, amit manapság élünk: a november eleji nyárias napoknak, amikor – ahogyan tegnap is láttam – pólóban és rövidnadrágban caplathatunk.

Ahogy a szeptember végi jó időt indián nyárnak (és vénasszonyok nyarának) nevezik, ennek is adhatnánk illő elnevezést. Eszkimóősz, mondjuk

Nem panasz ez, dehogy, hiszen jó egy padon ülve napfürdőzni, vagy a teraszon szürcsölni a kávét, miközben csodáljuk, hogy a szemközti nyári akác még mindig hordja élénk zöld lombját, miközben a vöröslevelű juharok, meg a szivarfák már pőrén várják a hideget. Csak hát ez a szokatlanság… Mintha nem is november lenne. Mintha nem is kezdődne három hét múlva advent. Máskor ilyenkor már sült gesztenyével és rumos teával melegítettük a szeles hidegben átfagyott kezünket, miután megjártuk a piacot, most inkább nekivetkőznénk…

Értékeljük hosszú termésidejét: csak nekünk érlelődik

A standokra pakoló asszonyságok még örülnek az enyhe időnek, hiszen tovább árulhatnak, hosszabb lesz a szezon. Krumplihalmok, zöldségkupacok, káposztahegyek mögött lamentálnak az időjárásról és a keresletről. Ami az árakat illeti, minden drágább, mint tavaly ilyenkor volt, egy kivételével: a fokhagyma még nem kerül 2000 forintba. Amit feltétlenül ajánlunk az asztalokra, az a sütőtök: már 150 forintért is adják kilóját. A nagydobosi (ezt tartják a sütőtökök királyának) drágább, gerezdes kérge szürkésfehér, húsa vastag. Nem keverendő össze a kiszomborival, ami szintén fehéres kérgű, de fölfelé hosszúkás, s van az orange-nak (vagy kanadainak) nevezett tök, ami valóban tököt formál.

Hinnénk-e, hogy a tököt eredendően az állatok takarmányozására termesztették? Úgy került az asztalunkra, hogy a nagyon szegény családokban ez is eledelnek számított. Szépapámék még szégyellték, ha ez volt a vacsora, s amikor már jobb módot adott nekik a sors, semmi kincsért nem sütöttek volna tököt. Nagyanyám – talán épp ezért – csemegének szánta, s ha megnyitotta a sparhelt ajtaját, úgy szállt az édes illat, hogy minden utcabeli gyerek tudta, hova kell bekéredzkedni. Napjainkra kikövetelte a rangját, lassan az étlapokon is helyet szorít magának. Számtalan jótékony hatással bír (a benne lévő kalcium, cink, mangán, réz, vas, foszfor, C-vitamin, karotin, biotin, niacin, pantoténsav, A, B1, B2, B6-vitaminok és folsav miatt kiváló egészségőrző), és még a fogyókúrázók is ehetik. Azt gondolnánk, hogy ami ennyire egészséges, az csakis ­rossz ízű lehet – de nem. Édeskés húsából készíthető leves, főzelék, sütemény, lekvár, ivólé. Bizony, ritka az olyan zöldségféle, ami három fontos jellemzőt egyesít: egészséges, finom és olcsó. A sütőtök ilyen. Talán nem véletlen, hogy az Antarktisz kivételével minden földrészen termelik és eszik. Hát együk!