Újratervezés: téli dekorációs ötletek a karácsonyiak után

Vízkereszt után leszedjük a karácsonyfát, és az ünnepek elmúltával minden karácsonyi dekoráció ismét visszakívánkozik a dobozokba, hogy jövőre újra értékelni tudjuk.

Szokatlan lehet a dísztelen „üresség”, hiszen egy hónapig csillogó fényekben pompázott otthonunk. A magam részéről nehezen megy a pakolás. Egyrészt, mert majd´ két hónapig része volt az ünnepre való készülésemnek egy-egy újabb dekorelem kihelyezése, átrendezése vagy megalkotása. Másrészről rengeteg energiát fordítottam arra, hogy családom nem annyira lelkes dekoráló szekciójának inspirálását hatékonyan elvégezzem, és meg kell vallanom, hogy az elpakoláshoz még nem pótoltam ezeket az energiákat. Ezért néhány napja az újratervezés időszaka van, még akkor is, ha jó néhány dekorációs lakberendezési termékeket is árusító üzlet polcain már sorban állnak a nyuszik. Ugyanis néhány ügyes trükkel könnyedén téli dekorációvá alakítható a karácsonyi díszítés, így egészen tavaszig megmaradhat a hangulat.

A fénydekorációban még sokáig gyönyörködhetünk

A dekorációs és lakberendezéses témájú portálok azt tanácsolják, hogy elsőként vegyük ki a piros, arany és ezüst színeket a palettából, mert ezzekkel asszociálunk leginkább az ünnepkörre. Semlegesebb színekkel dolgozzunk. A magyal és egyéb bogyós ágak helyett tegyünk egyszínű örökzöldeket a vázába. Kiegészítésként adjunk hozzá gyapot ágakat, vagy egyszerűen csak csupasz gallyakat, esetleg ezeknek jól állhat egy kis műhóspré-kezelés. A karácsonyi manók nálunk most erdei díszletbe költöznek majd, így nem a Mikulás segítői, csak „egyszerű” varázslényekként lesznek jelen az otthonunkban, pont a fenyők és a ­szarvasok szomszédságában.

A karácsonyi asztalközép helyett a cserepes mini tuják, esetleg az örökzöldek jól mutatnak, egy kevés műhó itt is nagyon mutatós lehet. A tálakban a színes gömbdíszeket cseréljük le például fehérrel megfestett tobozokra. A fenyőgirlandokról vegyük le a fényfüzéreket és a karácsonyi gömböket, masnikat. Az ajtókoszorút cseréljük ki egy semlegesebb, egyszerűbb téli variációra. Ez készülhet tobozokból, borostyánból, fenyőágakból is akár.

A szezonális mintájú takarók, párnahuzatok helyett a kockás flanel vagy a kötött darabok is télies hangulatot árasztanak. Itt akár a piros színt is megtarthatjuk, ha az egyébként is illik otthonunk hangulatához, de a csillogást kerüljük.

A fényfüzérektől sem kell még megválnunk. Nálunk már november közepe óta díszítenek. Akkor kerültek fel, amikor már elég korán sötétedett, így került belőle az erkélyre, házra és a kertbe is. A legegyszerűbb módszert választottuk, a fényfüzéreket kifeszítve felerősítettük a korlátra, ereszre, de körbetekerjük vele a tujákat és a pergolát is. Szép látványt nyújt, és a gyerekek minden nap rácsodálkoznak. A világító dekorációink sora itt még nem ért véget, mert vannak különböző ledes világító gömbök, egy-egy nagyobb virágtartóba örökzöldekkel kiegészítve, de a madáritatóba is került belőlük. De elhelyezhetjük azokat például a kerti utak mentén is. A kültéri lámpásokba is elemes világító fűzéreket helyeztem.

A manókat sem kell feltétlenül száműznünk egy évre

Használjuk fel a felakasztható vesszőkosarakat, amelyekbe nyáron virágokat ültettünk. Béleljük ki először a fényfüzérrel úgy, hogy a réseken átbújtatjuk az izzók nagy részét. A tetejét fedjük be vattával, esetleg töltsük meg üveg gömbdíszekkel. Akasszuk a helyére, ahol nyáron is lógott. Hangulatos látvány lesz.

Akinek van embert vagy állatot ábrázoló kőszobor a kertjében, azt is feldíszítheti fényfüzérrel. Formáljon belőle egy nagyobb gömböt, áthurkolva azt saját magán, hogy megtartsa a formát. Ezt rakja a szobor kezébe, vagy állat esetén a lábához, mintha azzal játszana.

Jó ötlet a mű jégcsapok készítése, amíg nincsenek igaziak. Vágjuk le néhány nejlonharisnya szárait. Tömjük ki lazán vattával úgy, hogy a fényfüzért is folyamatosan közé helyezzük. A tetejét varr­juk össze pár öltéssel. Akasszuk fel a tető alá, a bejárati ajtó mellé, vagy a verandára, de lehetőség szerint esőtől védett helyre, mivel a vatta gyorsan megszívja magát vízzel.

Továbbra is nagyon fontos, hogy a biztonság érdekében minden esetben csak kültéri, vízálló fényfüzéreket használjunk.

A belső terekhez visszakanyarodva a fénydekorációban még bent is sokáig nyönyörködhetünk. Például egy nagy üvegvázában, egy gyümölccsel teli tálban, a függönykarnishoz rögzítve kellemes hangulatfényt szolgáltatnak a korán sötétedő időszakban. Ugyanez igaz a gyertyákra, mécsesekre is, amelyekből véleményem szerint soha nem lehet elég.

Csak a piros mikulásvirágra nincs egyelőre megoldásom. Még nem tudom, hogy hogyan lehet megfosztani a karácsonyi jellegétől…