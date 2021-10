Újraindul a MŰvSZAK – Kiss Anna képzőművész képzése

Kiss Anna képzőművész két remek alkotása is megtekinthető a Kortárs Művészeti Intézetben a ­Fejér megyei Őszi Tárlaton. Az alkotóval a járványidőszak­ról, valamint az újrainduló ­MŰvSZAK ­képzésről is beszélgettünk.

Dunaújváros – Kiss Anna, a dunaújvárosi képzőművészeti élet meghatározó szereplője újraindítja a korábban népszerű MŰvSZAK képzését, ezúttal a régi Bánki-iskolában. Az alkotóval a képzésről, saját munkáiról is beszélgettünk.

Kiss Anna lapunknak elmondta: – A hozzám járt diákok esetében azt tapasztaltam, hogy a karantén kevésbé befolyásolta a felkészülésüket, sőt jobban el tudtak mélyülni, talán kicsit jobban is teljesítettek ez idő alatt. Nem éreztem azt a fajta pörgést, rohanást, ami egy normál iskolai menet alatt tapasztalható náluk. Persze a bezártság és a redukált társasági élet őket is megviselte, ez érezhető volt. Idén picit késett a kezdés (egyéb okok miatt), de nem bánom, így legalább a leendő diákjaim talán már bele­rázódtak az iskolai üzemmódba, jobban látják a jövőbeli feladataikat, és így reményeim szerint a céljaik is kezdenek körvonalazódni.

Új helyen folytatódik a felkészítés, így mindenki számára kicsit új ez a helyzet is, de a felkészítési munkasorozat a szokott menetben zajlik majd. Számomra ez az időszak lehetőséget adott az elvonulás, gondolkodás és a jövőbeli terveim csiszolgatásának. Egyáltalán nem okozott problémát az „otthonmaradás” és a bezártság, sok időt töltöttem a természetben, és a ház körül is mindig van valami, amit el lehet végezni. Természetesen a járványhelyzettel együtt járó bizonytalanságot én is megéltem/megélem, hisz most sem teljes a hátradőlés ez ügyben. Igen, két korábbi (a karantén idején) készült kis méretű munkám szerepel, talán ez is lenyomata annak az időszaknak. Jelenleg nem tervezem kiállítás rendezését, sem azon való szereplést. A jövőt illetően olyan hosszú távú terven dolgozom, ami az iparművészet és a képzőművészet szorosabb kapcsolatát helyezi előtérbe.

Az eddigiekhez képest egy bizonyos fajta eltávolodást jelent a képzőművészettől és inkább a funkcionális tárgy- és téralkotás, a hagyományos – esetenként népművészeti – kép­alkotás és a képzőművészet viszonya az, amivel majd szeretnék foglalkozni. Új anyaghasználati folyamatok (olykor fém-, beton- és faipari technikák) megismerése, megtanulása és azok ötvözése az, amit feladatként/célként tűztem ki magam elé. Ez sok időt jelent, a műhely is most készül, így egy ideig biztos lesz mivel foglalkoznom.