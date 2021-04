Újra próbálkoztak más néven, ugyanoda

Előszerződést kötött az ISD Dunaferr Zrt. és a Bécsben bejegyzett, kazah háttérrel rendelkező tőkeerős Safin GmbH, valamint új cégként bejegyzés alatt van a Safin Donau Zrt. dunaújvárosi székhellyel – derült ki a vállalat vezető jogászának, dr. Nagy Péternek hétfői sajtótájékoztatóján az MTI szerint. A kérdés az, volt-e erre a cégjegyzésre jogosult személy.

Lapunk információja szerint a sajtótájékoztatón – többi között – elhangzott, hogy Evgeny Tankhilevich korábbi cégvezetőnek nincs cégjegyzési jogosultsága. Korábban mi is megírtuk, hogy a múlt héten a Safin Dunaferr Acél­ipari Zrt. bejegyzési kérelmét, (amely cégnek 100 százalékos tulajdonosa az a bécsi székhelyű Safin Handels GmbH., és amelyre az ISD Dunaferr Zrt. engedményezte az acéltermékek értékesítéséből származó bevételét) a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága elutasította. Ugyanakkor jelenleg „bejegyzés alatt” széljegyzettel a Vasmű tér 1-3-ba, az ISD Dunaferr Zrt. székhelyére kérték a Safin Donau Zrt. bejegyzését is, amelynek kézbesítési megbízottja az ISD Dunaferr Zrt. nevében is nyilatkozó dr. Nagy Péter. A Safin Dunaferr Zrt. bejegyzésének korábbi elutasítása – a cégbíróság végzése szerint – a Dunaferr névhasználaton és a telephely-használat miatt nyilatkozó személy jogosultságának hiánya miatt hiúsult meg. Ez a személy lapunk információja szerint is dr. Sevcsik Mónika, az ISD Dunaferr Zrt. RMS- és HR-igazgatója volt.

A sajtótájékoztatón dr. Nagy Péter elmondta, hogy a Safin „szeptember óta működteti a céget”, beszállítja az acélgyártáshoz szükséges alapanyagok nagy részét, de a megállapodás értelmében kész a működtetést és a két fél közötti kapcsolatot magasabb szintre emelni. Megjegyezte, hogy a szerződés végleges formája még kidolgozás alatt áll. A jogász arról is beszélt, hogy a Safin által biztosított alapanyagokból a Dunaferr késztermékeket gyárt, majd a befektetővel együttműködve értékesíti azokat, és a „megmunkálási megállapodás alapján” a befolyó bevételből a részesedés arányos a két fél hozzájárulása függvényében. Ehhez mi azt tesszük hozzá, hogy ezt úgy hívják bérmunka-szerződés, amelynek megkötése óta ezt először „ismerte be” nyilvánosan a Dunaferr.

Nagy Péter azt is elmondta, hogy a Safin decemberig 60 napos fizetési határidővel szállított alapanyagokat, ám a cég körüli bizonytalanságokra reagálva most már „csak” azonnali fizetéssel szállít. Úgy vélte, ha nyugalom lenne a cég körül, akkor a termelés is emelkedhetne a jelenlegi 30 százalékról, hiszen az acél­iparban régóta nem tapasztalt konjunktúra van.

A jogi vezető kiemelte: az elmúlt hónapok negatív hírei közel hatmilliárd forintos kárt okoztak a Dunaferrnek, ami leginkább tőkevesztést jelent, hiszen az addig hitelező partnerek megszüntették a Safinhoz hasonló, rugalmas elszámolásokat, és áttértek az előre fizetésre.

A jogász beszélt a Cipruson bejegyzett Steelhold Limited cégről, amely a privatizáció óta tulajdonolja a Dunaferrt, s amelyben a tulajdonos körüli kálvária szeptemberben kezdődött, amikor az ISD Dunaferr Zrt. három igazgatósági tag lemondott tagságáról, ezzel határozatképtelen lett az igazgatóság, s közben a felügyelőbizottság mandátuma is lejárt.

Mint mondta, azóta Szergej Taruta különböző jogtalan módszerekkel próbálja átvenni a Dunaferr teljes irányítását, aki maga mellé állította a Dunaferr Vasas Szakszervezet vezetőit, akik tavaly év végén nekiálltak lejáratni a céget. A vezetőket a cég elbocsátotta, illetve keresetlevelet nyújtott be a bíróságon a szakszervezet ellen, ugyanis bizonyíthatóan 5,7 milliárdos veszteséget okoztak a Dunaferrnek.

Nagy Péter közölte: a legfőbb általános vezérigazgató-helyettes, Evgeny Tankhilevich cégvezetői megbízatása lejárt szeptember 30-án, nincs képviseleti joga, nem gyakorolja az aláírási jogot sem. Ügyleti meghatalmazást adott még cégvezetőként igazgatóknak ügycsoportokra bontva, így ők képviselik a Dunaferrt a különböző ügyekben. A Safinnal kötött megállapodást is dr. Sevcsik Mónika RMS- és HR-igazgató szignózta.

Kérdésre azt is elmondta, hogy felszámolási eljárásban nincs jogerős végzés a cég ellen.

Mint ismeretes, hónapok óta nem sikerül helyreállítani a Dunaferr működésének törvényes kereteit. A cég többségi és a kisebbségi tulajdonosai többször is közgyűlést akartak tartani, ami rendre meghiúsult hol a többségi tulajdonos távolmaradása, hol a dolgozói részvényesi körből kilépett 16 részvényes személyes jelenléte miatt (tudniillik a veszélyhelyzet miatt jelenléti üzleti megbeszélésen is csak legfeljebb 10 fő vehetett részt – a szerk.), hol a Dunaferr székhelyén a cég által pont akkorra időzített katasztrófavédelmi gyakorlat miatt. A lejárt cégvezetői mandátumú – és így számos intézkedésében vitatott – Evgeny Tankhilevich-féle ügyvezetés nem hajlandó beengedni, ezzel birtokon belül kerülni a tulajdonosokat, ezzel akadályozva a cég törvényes működésének helyreállítását.

A cég mélyrepülésének okairól részletes beszámolót most sem hallhattunk, mint ahogy sajnos korábban sem. Ennek autentikus formája egy transzparens módon bemutatott mérlegbeszámoló lehetne.