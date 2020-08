Újabb gyöngyszem került a rácalmási ékszerdobozkába

Rácalmás korábbi pályázati sikereit nagyban befolyásolta az egy főre jutó adóerő-képessége. A településnek jelentős iparűzésiadó-bevételei vannak, ez a pályázati elbírálás szempontjából kifejezetten negatív hatással volt a megítélés szempontjából – monda elöljáróban Schrick István, Rácalmás város polgármestere beszélgetésünk során.

A Dunaújvároshoz közeli település maga is városi rangban van, de utcáin haladva gyönyörű vidéki település benyomását kelti, igaz, hogy a szebbekét, olyan, mint egy ékszerdoboz. Intézményei igazán szépek a jól sikerült fejlesztéseknek köszönhetően, és már nem csak a környéken ismertek országos hírű rendezvényeik révén.

„Nagy dolognak tartom, hogy bekerültünk a helyszínek közé” – mondta ezt a polgármester a pályázat megnyerésekor, és most is ugyanilyen örömmel mutatta meg számunkra a rácalmásiak legújabb büszkeségét az – egyelőre még – egy lapátos vízitúra megállóhelyét. A Ginop (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program) konzorciumi pályázati projekt keretében a Dunán 9 vízitúra-megállóhely épült vagy újult meg. A Duna alsó szakaszán fejlesztett helyszínek között volt más települések mellett Rácalmás és Dunaújváros is.

Rácalmáson a Duna-parti csónakház infrastrukturális fejlesztéseire került sor, zuhany­zókat, vizesblokkokat, öltözőkabinokat, szaunahelyiséget alakítottak ki, hogy a megálló csónak- vagy kenutúrázók jól érezzék magukat, továbbá olyan közösségi teret is sikerült létrehozni, ahol a gyönyörű Duna-parthoz méltóan csónak formájú belső térben 30-40 ember egyszerre le tud ülni, beszélgetni, étkezni. A makoveczi vonalvezetésű épületet Jánosi János tervezte, akit több korábbi munkája köt már Rácalmáshoz, a mostani alkotása is élményszerű és a helyszínre tervezett szép munka.

A beruházás 90 millió forint volt, de 20 millió forinttal az önkormányzatnak hozzá kellett járulni önrészként a tervek elkészítésével. A forrás feltételeinek fontos része, hogy bevételt kell termelnie, és ezzel szorosan összefüggésben látogatókat kell hoznia a fejlesztésnek. Az ünnepélyes átadást sajnos keresztülhúzta a pandémia, de a jelenlegi próbaüzem alatt is várják a látogatókat: civil szervezeteket, vállalkozásokat és a Duna partján nyaraló turistákat, a folyó mentén élő családokat is, hogy ismerkedjenek meg Rácalmás új gyöngyszemével. A sportcsarnokhoz tartozó vízi megálló gondnoka az a Bölcskei Ferenc, aki a Rácalmás SE szakosztályvezetője másik minőségében, így a legjobb kezekben van. A polgármester elárulta, hogy a fejlesztéseknek ezzel még nincs vége.