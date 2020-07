Új feladatok a kamaránál

A vírushelyzet miatt áprilisban elmaradt küldöttgyűlését tartotta meg szerdán a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara, elfogadták a tavalyi beszámolót és az idei tervet.

A köztestületekről szóló vonatkozó jogszabály alapján az áprilisi korlátozások idején nem tudta megtartani a küldöttgyűlését a városi kamara, így a szervezet legfőbb döntéshozó testülete szerdán tartotta meg ülését. Ebben a formában utoljára tartottak küldöttgyűlést, hiszen idén tisztújításra kerül sor, ennek részeként a tagozatba sorolt vállalkozások súlyarányának megfelelően meghatározták a tagozatokban választható küldöttek számát. Az ehhez kapcsolódó alapszabály-módosításról a küldöttgyűlés most döntött. Megtörtént a törvényi előírás szerint a választási névjegyzék és tagjegyzék közszemlére tétele júniusban, a küldöttválasztó tagozati ülések augusztus 25-én lesznek, a tisztújító küldöttgyűlésre szeptember 3-án kerül sor.

Beszámolójának elején Hegyiné Tóth Noémi titkár a helyi vállalkozásokat jellemző adatokat ismertette. Ezek közül a legérdekesebb adatsor a tavaly év végén megjelent Fejér megyei TOP 100 + 400 elemzésére épült. Az abban szereplő 58 dunaújvárosi céghez köthető az értékesítés nettó árbevételének 31, az exportárbevételnek 45, az adózott eredménynek 37 százaléka a megye 500 legnagyobb vállalkozásának összesített adatain belül. Mindössze 21 százaléknyi alkalmazottal. Ez jelzi a város súlyát a megye és az ország gazdaságában.

A tavalyi feladatokról, az idei tervekről szólva a kamarai titkár ismertette, hogy tavaly és idén is kiemelt feladat a vállalkozók számára nyújtott információszolgáltatások bővítése. Tavaly indult el a kamara megújult honlapja, az új hírlevélrendszer, és a Facebook-oldal látogatottsága is fokozódott. Ezek a felületek különösen fontossá váltak a vírushelyzetben, hiszen ebben az időszakban folyamatosan érkeztek a vállalkozások életét alapvetően befolyásoló új rendelkezések, információk, amelyeket a városi kamara az online felületeken folyamatosan közvetített a helyi vállalkozások számára. Az ezekkel kapcsolatos érdeklődés a nézettségi adatokban jól követhető volt.

A tájékoztatásnyújtással kapcsolatban a területi kamarák – így a dunaújvárosi is – idén két új feladatot kaptak. Januártól a munkaügyi előírások betartása érdekében tájékoztató, felvilágosító tevékenységet végeznek. Ezt elsőként a kamara honlapján folyamatosan frissülő tájékoztató, a kapcsolódó törvényi előírásokat ismertető felületet hoztak létre. Azonban szerveznek ilyen jellegű előadásokat, klubot is, ezek megvalósítása a járványhelyzet miatt csúszott.

Július 1-jétől ez egyéni vállalkozások számára tájékoztatásokat, információkat kell nyújtania a kamaráknak, így például a képesítéshez, valamint a hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységekről. A helyi kamara felkészült a feladatra, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara pedig elindított egy folyamatosan frissülő információkat, keresési lehetőséget tartalmazó oldalt a témában, az eTus rendszer már elérhető publikus felülete: e-tus.hu/etuspublic/.

A kamarák számára a legnagyobb feladatcsomagot az Ipari és Technológiai Minisztériummal kötött szerződés alapján végzett, a szakképzés területéhez kapcsolódó tevékenységek jelentik. A városi kamara tavaly is minden előírt feladatot teljesített (sőt több területen is az országos átlagot, illetve az előírt számokat messze felülmúló adatok a jellemzők). Tavaly indult el a Szakképzés 4.0 új rendszerére való felkészülés, ez több területen is átalakítja majd a kamarai feladatokat, mint ismert, ősztől felmenő rendszerben vezetik be a változtatásokat. A városi kamara ezen a téren is mindent megtesz – kiterjedt intézményi kapcsolataival együttműködve – a feladat sikeres végrehajtása érdekében.