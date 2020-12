Turistaként nyugatra utazni a nyolcvanas évek elején nagy dolognak számított

Ezt az úti beszámolót elsősorban a szüleimnek ajánlom, akik lehetővé tették számomra, hogy abban az életkorban, amikor az embert kezdik érdekelni a világ dolgai, megismerhessem földrészünk néhány gyönyörű, érdekes helyét.

Turistaként nyugatra utazni a nyolcvanas évek elején nagyon nagy dolognak számított. Akkor még ki kellett váltani a mára már feledés homályába merült kék útlevelet, s Ausztria kivételével minden egyes országba csak vízummal lehetett beutazni. Mai fejjel szinte felfoghatatlan, hogy a kiutazást hány szervezetnek kellett jóváhagynia. Ha valamelyik valamilyen oknál fogva nemet mondott, akkor meghiúsult az utazás.

1982 nyarán – 14 évesen – a szüleimmel egy háromhetes nyugat-európai körúton vettem részt. Mivel már az akkori nyugati árak is igen magasak voltak, az utazás során egyetlen szállás jöhetett szóba, ez pedig a kempingezés. 21 nap alatt 17-szer vertünk sátrat, s kettőnél több éjszakát sehol sem töltöttünk.

Az úti leírásomhoz az 1982-ben íródott útinaplómat hívtam segítségül, bízva abban, hogy mások számára is érdekes dolgok derülhetnek ki belőle.

1982. június 17-én indultunk Dunaújvárosból Alsóörs érintésével Velencébe.

Az út során végig ömlött az eső, s emiatt Ausztriában több alkalommal is meg kellett állnunk az autópályákon. Velence határába érve – az olasz útjelzéseknek köszönhetően – órákig kóvályogtunk, mire kempinget keresvén eljutottunk Lido di Jesolóba. (1000 olasz líra annak idején 25 forintba került, s egy ezresért lehetett egy doboz kólát kapni) Jesolo lenyűgöző hely volt, az üzletek, éttermek állandóan nyitva, nagy nyüzsgés, pezsgő élet mindenütt, és persze itt-ott magyarok. Külön látványosságszámba ment a tilosban parkoló autók elszállítása, s valódi színházban érezhette magát az ember, amikor a már szállításra készen álló autó tulajdonosa megjelent, és eljátszotta a világ legszerencsétlenebb emberének szerepét…

Utunk második napján hajóval mentünk be Velencébe, ami igen érdekes utazás volt mivel az oda- és a visszaút is kb. két és fél óráig tartott. A hajózás során volt zsilipelés és hídemelés is – a lagúnák között. Velencét senkinek sem kell bemutatni. Arra viszont máig emlékszem, hogy egy gondolázás 3000 lírába került.

Velence után Firenzébe vezetett utunk. Induláskor kínosan ügyeltünk arra, hogy ne vegyük igénybe az autópályákat, mert Olaszországban már akkor is fizetni kellett érte. Padováig ment is a dolog, utána viszont muszáj volt ráhajtani gyorsforgalmi útra, mert a sima főutakon lassan lehetett csak haladni.

Firenze jelentőségét tizennégy évesen még nem tudtam igazán felfogni és értékelni. Valamennyi nevezetességét megnéztük, de a hatalmas melegen, az Aranyművesek-hídján és a kempingen kívül másra nem nagyon emlékszem. A firenzei kempingben láttam először londoni emeletes buszokkal nyaraló diákokat, akiket ezért nagyon irigyeltem.

Firenze után Pisa következett. A pisai ferde torony maga a csoda. Még a lépcsők is ferdén vannak kikopva! A torony mellett hatalmas zöldterület. Az olaszok semmit sem bíznak a véletlenre. Pisában egy kis kellemetlen élmény is ért: rövidnadrágom miatt nem engedtek be a dómba. Akkor nem gondoltam, hogy ez ilyen fontos dolog. A torony meglátogatásával szerencsésnek mondhattuk magunkat, mert sokáig 1982 volt az utolsó év, amikor még fel lehetett menni a tetejére. Ha valaki eljut oda és megteheti, feltétlenül menjen fel. Megéri!

Pisa után Genova lett volna a következő úti célunk, de az utakon lévő nagy forgalom miatt nem értük el, így egy, a földközi-tengeri nagyvárostól negyven kilométerre lévő kempingben töltöttük el a következő éjszakánkat.

Július 1-én Genova és San Remo érintésével Monacóba érkeztünk, ahol legnagyobb meglepetésünkre nem találtunk kempinget, így a Nizza melletti Villeneuve-ben vertünk sátrat.

A következő napunkat Monacóban töltöttük. Monaco különleges hely, sugárzott belőle a gazdagság, ugyanakkor minden emberi léptékű. Legnagyobb élményem az Oceanográfiai Múzeum volt. Ott láttam életemben először tengeri élőlényeket: igazi bálnacsontvázat, élő ráját és csikóhalat.

A múzeumtól néhány percnyi sétára van a hercegi palota, ahol sok-sok érdeklődőt vonz az őrségváltás.

A Forma–1 eseményeit már akkor figyelőként – gyalog – végigjártuk a monacói pályát. A pálya melletti kitérőben állt egy szabadtéri uszoda. Ott láttam először monokinis lányokat. Meglepődtem, de szépek voltak.

Utunk nyolcadik napján addig 1854 km-t megtéve értük el Marseilles városát. A hatalmas kikötőváros nem tett rám túl nagy benyomást, legfeljebb a sok afrikai és egyéb náció, valamint a rengeteg kutyaürülék volt emlékezetes, no meg a tenger, ami meglehetősen hideg volt.

Július 5-én éltük meg körutazásunk egyik legérdekesebb élményét – az aznapi úti célunk Lyonon át Genfbe vezetett volna. Lyont egyébként a híres francia csodavasút a TGV megtekintése miatt iktattuk volna programunkba, de végül is kihagytuk.

Amikor ezerkettes Zsigánkkal Marseilles-ből elindultunk a Lyon irányába, kb. egyórás utazás után egy hatalmas francia rendszámú Rover 2600-as autó többször megelőzött, az autópályán, majd villogott, hogy álljunk meg. Azt gondoltuk, hogy baj van az autónkkal, így megálltunk. Legnagyobb meglepetésünkre egy idős úriember jött hozzánk, aki tört magyarsággal közölte: „Látom magyarok, meghívom magukat az éttermembe Orange-ba.” Mi erre azt válaszoltuk, hogy sietünk Lyonba a TGV-t megnézni.

Az idős úr erre azt mondta, hogy felesleges addig elmenni, mivel az éttermétől pár száz méterre megy majd el csodavasút, s emiatt döntöttünk úgy, hogy elfogadjuk a meghívást.

Az urat Gerard Prohackanak hívták, s egy különös élettörténet kerekedett ki beszélgetésünkből,

A nagyszülei az I. világháború után vándoroltak ki Magyarországról Franciaországba, s ő már kint született, de a második világégés idején visszaküldték az óhazába, hogy ott majd úgyis lesz mit enni. Így történt, s a háború évei után ismét visszatért Franciaországba, sőt még az idegenlégiót is megjárta. A felesége olasz volt, s közösen üzemeltettek egy kis éttermet. Nagyon kedvesek voltak hozzánk, s egy hét után náluk ettünk először rendes főtt ételt. A dolog legérdekesebb része az volt, amikor kiderült, hogy kis hazánknak melyik részéről származik: a válasza szerint egy Rácalmás nevű kis faluról beszélt, s azt mondta, hogy épült ott valami város a háború után. Nos, ez a város Dunaújváros. Alig akarta elhinni, hogy mi onnan jöttünk. Ezután a szüleim évekig leveleztek velük. Itthon aztán ismerőseink közül többen is jelezték, hogy ismerték a családot, még azt is tudták, hogy Rácalmás melyik részén volt a házuk. Ami pedig a TGV-t illeti, lenyűgöző látvány, amint narancsszínű kígyóként áthúzott a kis francia városka pályaudvarán. Orange-i kitérőnket követően este nyolc órakor léptük át Genfnél a francia–svájci határt.

Svájc a mesebeliségével, tisztaságával és szinte tökéletességével maga volt a csoda. Genf, Lausanne, Luzern és Interlaken a Jungfrauval felejthetetlen élményt adott. Szinte hihetetlen, hogy júliusban hógolyót gyúrhattam a hóban. Svájc legnagyobb városa, Zürich mély nyomokat hagyott bennem. Hihetetlenül emberi léptékű város, ugyanakkor lerí róla, hogy a világ egyik leggazdagabb települése, repülésrajongóként pedig mindig szívesen gondolok vissza a zürichi repülőtérre, mivel ott és akkor láttam először a nagy nyugati óriásgépeket (Jumbó, DC-10, TriStar).

Svájcból a bajorországi Lindau am Bodensee felé tartva Konstanznál léptünk be Nyugat-Németország (NSZK) területére. A Boden-tó érdekes jelenség. Területe kisebb, mint a Balatoné, de jóval mélyebb, néhol meghaladja a száz métert is. A másik különlegessége, hogy átfolyik rajta a Rajna folyó.

A Boden-tó partján fekvő Lindau csodálatos kis német polgárvároska, rendezett utcáival, a középkort idéző köz­épületeivel és kikötőjével. A város legérdekesebb része a sziget, amelyre hidakon keresztül lehet bejutni. Viszonylag kicsi a kiterjedése, de repülőgépről is könnyen felismerhető. Lindauban családi barátainknál töltöttünk két napot, s náluk izgultuk végig az olasz–német döntőt, amelyet a taljánok nyertek 3–1 arányban. A meccs lefújása után igazi gyászhangulat lett úrrá a németeken, sokan az utcákon sírtak. Nekik sem sikerülhet mindig.

Július 13-án, utazásunk 17. napján Bajorország fővárosába, Münchenbe érkeztünk. Az Deutsches Museum Benz első autója, a belvárosban a régi városháza táncoló figuráit, s az olimpiai falu futurisztikus épületeit sohasem fogom elfelejteni. A kempingben 2 éjszakára 27,80 DM-t fizettünk. Akkor 1 márka 15 forintba került. Akkor és ott, tizennégy évesen még nem sejtettem, tizenhárom év múlva nászutasként térek majd vissza oda, harminc évvel később pedig nyolc esztendő erejéig ott lesz majd a második otthonom.

Bajorország után immár hazafelé Bécsnek vettük az irányt. A német–osztrák határon – csakúgy mint a vasfüggönyön túl mindenütt – nem sokat várakoztattak bennünket. A legtöbb helyen még a vízumainkat sem kérték. Bécs a hosszú út végén amolyan levezetés volt. Ausztria fővárosára szívesen gondolok vissza, s azóta többször is visszatértem oda. Bécs után nem maradt más hátra, mint irány haza. Hegyeshalom, határ, vasfüggöny, de végre itthon.

Örök hála a szüleimnek, akik ezzel csodával megajándékoztak.

Utóirat: a képeket Szmena 8M típusú fényképezőgéppel készítettem, amelynek ára 1982-ben 330 forint volt.