Továbbra is dr. Mészáros Lajos a Pantaleon kórház vezetője

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere december közepén intézményvezetői kinevezéseket adott át a hazai klinikai központok, a budapesti centrumkórházak és a megyei kórházak igazgatói részére. A január 1-től érvényes kinevezés szerint a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet intézményvezetője továbbra is dr. Mészáros Lajos.

Miként fogadta az ismételt megbízását? – fordultunk dr. Mészáros Lajoshoz, aki 11. éve látja el kórházunk irányítását.

– Természetesen, örömmel tölt el, hogy a személyemet alkalmasnak találták erre a tisztségre. Ám sokkal inkább örülök annak, hogy a dunaújvárosi kórház mint megyei jogú városban lévő kórház megőrizhette az önállóságát. Ez szakmai és gazdálkodási szempontból is nagyon fontos eredmény.

Kezdjük egy kis visszatekintéssel. Milyen volt az elmúlt tíz esztendő?

– 2010 óta több változás volt az egészségügyben. Ezek egy része szervezeti és gazdálkodási változás. A gazdasági társasági formából át kellett alakulnunk költségvetésivé, és megtörtént az állami kezelésbe vétel is. A gazdálkodási szabályozók és a finanszírozás is változott. Remélem, hogy az egészségügyi bérrendezés segíteni fog a létszámgondjainkon. Az pedig külön öröm, hogy a tavalyi esztendőt már lejárt számlák nélkül zártuk. Mindemellett számos nagy összegű pályázat jelent meg az utóbbi években, amelyekről nem szerettünk volna lemaradni. Ezek eredményeképpen felépítettük az új műtőblokkot, és sikerült milliárdos műszerfejlesztéseket is végrehajtani.

Ez utóbbiak azonban nem akkora terhek…

– Ha nem szerezzük meg, vagy rosszul mérjük fel a szükségleteinket, akkor nagyok tudnak lenni. Hogy ez ne következzen be, a kórház vezetőségével – igazgatókkal, főorvosokkal – egyeztetve megalkottuk a fejlesztési stratégiánkat, így ha rendelkezésre álló forrást látunk, akkor már kész koncepcióval pályázhatunk. Természetesen ehhez külső támogatás is szükséges.

Ezek mind menedzsment feladatok – orvos-szakmai munkája háttérbe szorult?

– Egyre kevésbé jutott rá időm, de miután szeretem a hivatásom – ráadásul az urológia egy műtétes szakma –, így fontosnak tartottam, hogy orvosként is dolgozzak. A járványhelyzet és az új elvárásoknak való megfelelés miatt azonban ez évben már nem tudok szakmai munkát vállalni.

Említette a fejlesztési forrásokat. Mekkora összeg felhasználására nyílt módjuk az utóbbi időszakban?

– Több mint hatmilliárd forint érkezett az elmúlt időszak alatt.

Ez sok vagy kevés?

– Viszonyításképpen: vezetésem előtt körülbelül 100 milliós nagyságrendű volt a fejlesztésre fordítható összeg. De folytatnám a sort, sikerült Kulcsról a központi épületbe hozni a rehabilitációt, így sokkal hatékonyabbá vált a működés, valamint saját CT-t is vásároltunk. Ennél a pontnál kell megjegyeznem a legfontosabbat: arra vagyok a legbüszkébb, hogy támogató légkör alakult ki intézményünk körül. Legyen szó akár a jótékonysági bálokról, de most, a Covid-járvány idején is azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok segítséget, támogatást kapunk magánemberektől, vállalkozóktól. Igazolva, hogy a dunaújvárosiaknak fontos a kórházuk.

Milyen tervekkel kezdi az új megbízatását?

– Kásler Miklós miniszter úr nyilvánvalóvá tette, hogy milyen feladatoknak kell majd megfelelnünk. Ki kell építeni az általános betegellátási rendet az alapellátástól a megyei kórházakig, biztosítani kell az öt legsúlyosabb népegészségügyi jelentőségű betegségcsoport ellátását, újra kell szervezni a magyar járványügyi rendszert, el kell látni azokat az embereket, akik szociálisan és egészségükben is kiszolgáltatottak. Mindezek mellett folyamatban van az orvosi és a szakdolgozói béremelés, továbbá a hálapénzrendszer eltörlése. Teljesen nyilvánvaló, hogy új alapokra helyezik az egészségügyet.

Véleménye szerint meg lehet szüntetni a hálapénzrendszert?

– Hát persze, ez januártól bűncselekménynek számít. Kollégáim biztosan nem követnének el bűncselekményt néhány tízezer forintért, hiszen akár egy év börtön is járhat érte, de belső indíttatásuk is van arra, hogy a szabályok szerint dolgozzanak. Egyébként már korábban is az volt a véleményem, hogy átláthatóbbá kell tenni a rendszert, és a korrupciót meg kell szüntetni.

Hogyan fogadták a kollégái a változásokat?

– Természetesen számos tisztázandó kérdés van még, és érthető, hogy vannak, akik aggódnak emiatt, de én bízom abban, hogy minden a helyére fog kerülni, s a végeredmény mindannyiunk számára elfogadható lesz.

Melyek a vezetői alapelvei?

– Olyan típusú vezető vagyok, aki szereti megnyerni a terveihez mások együttműködését. Sokkal könnyebb ugyanis úgy működtetni egy intézményt, ha a benne dolgozók megtalálják a döntésekben, az elképzelésekben a saját boldogulásuk lehetőségét is. A döntések előkészítésében támaszkodhatok vezetői csapatomra, igazgatókra, főorvosokra, akik elkötelezettek a Szent Pantaleon Kórház iránt. Előnynek érzem azt is, hogy tősgyökeres dunaújvárosi vagyok, és azt is szerencsének könyvelhetem el, hogy 2010-ben az intézményen belülről lettem vezető. Van ugyan egy olyan elmélet, hogy senki sem lehet próféta a maga hazájában, de én úgy érzem, hogy könnyebb volt a dolgom dunaújvárosiként és kórházi orvosként…

Beszéljen a terveiről, mit szeretne megvalósítani?

– Szívesebben látnék kisebb ágyszámú, komfortosabb kórtermeket, fürdőszobával – ez inkább megfelelne a mai igényeknek. Folytatni szeretném az épületszárnyak felújítását és az energiahatékonyság javítását. A műszerellátásunk jelenleg megfelelő. Szeretném, ha a magasabb jövedelemszint miatt elégedettebbek lennének a munkatársaim, vagyis a kórház mint munkahely vonzó lenne számukra. Célom, hogy az a 120 ezer ember, akinek az ellátásáért felelünk, magas szakmai színvonalú, figyelmes emberi ellátásban részesüljön a továbbiakban is.