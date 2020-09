Tőke Gábort az vezérelte, hogy segíthessen az embereken

Mivel az előző pedikűrösöm felhagyott ezen munkájával, új szakembert kerestem a városban. Az internetes böngészés első találatai között szinte azonnal megakadt a szemem a „Mr. Pedi” elnevezésen.

A miszter szó egyértelmű utalás arra, hogy férfiről van szó, és mivel nem hallottam még arról, hogy lenne férfipedikűrös a városban, nagy kíváncsisággal jelentkeztem be hozzá.

Tőke Gábor fogadott a Martinovics utca egyik lépcsőházában kialakított szalonjában. Mialatt végezte a kezelést, bőven volt idő elbeszélgetni vele, legfőképpen arról, hogy miért is fogott bele férfi létére ebbe a szakmába.

– Elsősorban az vezérelt, hogy segíthessek az embereken, hogy enyhíthessem azt a fájdalmat, amit például a repedezett sarok, egy begyulladt köröm vagy tyúkszem okoz. Három fontos pont van, a külső és belső talprész, valamint a sarok. Ezek összefüggésben vannak a boka, a térd és a gerinc terhelésével, így ha hosszú időn át rossz a terhelés, akkor elváltozásokat okozhat a tartáson is. Szerettem volna komplexen kezelni ezeket, ezért a pedikűrösi iskola után elvégeztem a masszőri képzést is, hogy egységesen tudjam kezelni a hozzám fordulók problémáit – meséli nekünk Gábor.

Mint azt elmondta, már gyerekkorában is megfordult a fejében a gondolat, hogy ő masszőr szeretne lenni. Dunaújvárosban járt iskolába, vendéglátást, épületgépészetet és logisztikát is tanult, jelenleg főállásban a vasműben dolgozik már kilenc esztendeje.

– Igazából azt szeretném elérni, hogy magam szervezhessem a dolgaimat, hogy én oszthassam be az időmet, hogy megvalósíthassam a saját ötleteimet. Ezt a pedikűrösi és masszőri tevékenységemet is bővíteni szeretném, a célom az, hogy kialakítsak egy férfi-szépségszalont, ahová bátran érkezhetnek az urak is, hiszen nekünk, férfiaknak is fontos a jól ápoltság. A fővárosban vannak már ilyen üzletek – magyarázza.

A pedikűrösi munkájában vegyes a vendégköre, 18-75 év közötti hölgyek és urak egyaránt járnak hozzá kezelésre, sőt, igény szerint házhoz is megy, például idős fekvőbetegekhez, akiknek a cukorbetegség komoly lábkeményedést okoz, és a járásban ezáltal már korlátozottabbak.

Vázolta azt is, hogy a svéd masszázs az alapja a legtöbb masszázsnak, amely vérbőséget ad az izmoknak, elindítja a keringést. Úgy véli, egy jó masszázsnak nem kell fájnia, pontosabban jóleső, megkönnyebbülő fájdalomként kellene megélni, hogy szépen oldódjanak az izomcsomók, elengedhessük a stresszt. Gábor hozzátette, nyilván ez függ a vendég személyiségétől, hogy mennyire tud ellazulni. Elmesélte azt is, hogy néhány talpmasszázs során előfordult olyan is, hogy kényelmében elszenderedett a vendég, ilyenkor befejezi a kezelést és hagyja őt relaxálni egy kicsit, mert fontos, hogy el tudjunk lazulni, főleg a mai rohanó világban.

Gábor sosem unatkozik. A járványügyi helyzet előtt a harcművészet több ágában is kipróbálta magát, legutóbb aikidóban szerzett fokozatot. A hobbija a salsa és bachata, két tánciskolába is jár. Rendszeresen szerveznek latinos bulikat, és mosolyogva megjegyezte, ilyen rendezvényeken hamar találni olyan hölgyet, aki szívesen lesz a táncpartnere.