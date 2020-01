Több a baba, csökken a fogyás mértéke Fejérben

Megyénk egyike annak a hat megyének, ahol csökkent a természetes fogyás mértéke. Ez az adat nyilván sok összetevős, de közrejátszhat az is, hogy több szülés volt, több gyerek született az elmúlt időszakban, mint egy évvel korábban.

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Kórházban 2019-ben 2614 szülés volt, ami azonban több babát jelent, hiszen voltak köztük ikrek is. Ez az adat 2018-ban 2500 volt, vagyis 114 szüléssel több történt, mint egy évvel korábban. Hagymásy László, a kórház szülészetének osztályvezető főorvosa ezzel kapcsolatosan az újévi babák köszöntésekor azt mondta, hogy azért lehet, mert „emelkedik a szülési kedv a városban és kevesebben mennek máshová, illetve érkeznek hozzánk máshonnan”. A dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórházban szintén van szülészet, így az itteni adatokat is lekértük: 2019-ben 818 levezetett szülés volt Dunaújvárosban, míg egy évvel korábban, 2018-ban 881. Itt tehát 63-mal kevesebb szülés történt tavaly, mint előtte egy évvel. Ez azt jelenti, hogy 2018-ban a Fejér megyei szülészeteken összesen 3381 szülést vezettek le, 2019-ben pedig 3432-t, tehát így is több mint ötvennel nőtt Fejér megyében a szülő nők száma.

A Központi Statisztikai Hivatal hasonlóan pozitív változásokról számolt be. E szerint Fejér megye lakónépessége 2019. január 1-jén 418 ezer fő volt, ami 0,2 százalékkal több az egy évvel korábbi adatnál. Az év első kilenc hónapjára vonatkozóan vannak a KSH-nak még pontos adatai, amelyből az úgynevezett természetes fogyás mértékét is meg lehet állapítani. E szerint összesen 2741 gyermek jött a világra és 4230 fő hunyt el Fejér megyében 2019 első 9 hónapjában. A KSH tájékoztatója szerint az élve születések és a halálozások száma azonos mértékben, 1,4 százalékkal mérséklődött 2018 azonos időszakához képest. A születések és a halálozások egyenlegeként kialakult természetes fogyás 1489 fővel csökkentette a megye népességét. Ez a veszteség 1,4 százalékkal kisebb volt, mint 2018 I–III. negyedévében. A megye így egyike annak a hat megyének, ahol a természetes fogyás mértéke csökkent.