Tizenkét világhírű múzeumban tehetünk virtuális sétát otthonról

Önkéntes házi karanténban számos komplex és bonyolult kérdés merülhet fel azon túl is, hogy van-e elég készletünk arra, hogy kihúzzunk otthon két hetet. Az eltöltött idő szempontjából ez jelenthet rengeteg unalmas órát, sok Netflixet vagy vég nélküli szörfözést az interneten.

A Fast Company és a Google Arts & Culture közreműködésének köszönhetően több mint 2500 múzeumban és galériában tehet bárki virtuális túrát a világ leghíresebb kiállításain. A gyűjtemény magában foglalja a londoni British Museumot, a Van Gogh Múzeumot Amszterdamban, a Guggenheimet New Yorkban, és még több száz olyan helyet, ahol bővíthetjük ismereteinket a művészetről, a történelemről és a tudományról. Az összeállítás különösen hasznos azoknak a diákoknak, akik szeretnék addig is a legjobbat nyújtani a tanulmányaik terén, amíg az iskolák zárva vannak.

Számos múzeum a közösségi médiában is megosztja legmegnyugtatóbb alkotásait azzal a céllal, hogy így is elősegítse, hogy az emberek meg tudjanak birkózni az otthon maradással. A még több kultúrára vágyók számára a New York-i Metropolitan Opera március közepén ingyenes digitális műsort adott az érdeklődőknek, és a későbbiekben is tervez hasonlót.

British Museum, London

Az ikonikus múzeum London szívéből lehetővé teszi a virtuális látogatóknak, hogy belépjenek a Great Courtba, és felfedezzék az egyiptomi múmiákat és az ősi rosette-i követ. Ezenfelül pedig leletek százait tekinthetik meg az intézmény virtuális túráin.

Guggenheim Múzeum, New York

A Google Street View funkció lehetővé teszi, hogy felkeressük a Guggenheim híres spirális lépcsőházát anélkül, hogy kitennénk a lábunkat otthonról. Innét megcsodálhatjuk az impresszionizmus, a poszt­impresszionizmus, a modernizmus és a kortárs művészet kiemelkedő alkotásait.

Nemzeti Művészeti Galéria, Washington

A világhírű amerikai múzeum két tárlata érhető el a Google-n keresztül. Az első az amerikai divat alakulását mutatja be 1740-től 1895-ig, beleértve a ruhák rendeltetését a gyarmati és a forradalmi korban. A második pedig Jan Vermeer van Delftnek, a holland barokk kiemelkedő festőjének kiállítása.

Van Gogh Múzeum, Amszterdam

Bárki, aki rajongója ennek a tragikus sorsú, ugyanakkor zseniális festőnek, most igazán közelről is szemügyre veheti a munkáit a virtuális látogatás segítségével. Itt található a művész életművének legnagyobb gyűjteménye, több mint kétszáz festmény, ötszáz rajz és hétszázötven személyes levél.

Musée d’Orsay, Párizs

Virtuálisan végigsétálhatunk a galérián, amely otthont ad tucatnyi híres alkotásnak olyan francia művészektől, akik 1848 és 1914 között éltek és alkottak. Pillantást vethetünk többek között Monet, Cézanne és Gauguin munkáira.

Modern és Kortárs Művészet Nemzeti Múzeuma, Szöul

Egyike azon koreai múzeumoknak, amelyek a világ bármely pontjáról elérhetők. A Google virtuális túra funkciójával bejárhatjuk mind a hat kortárs művészettel foglalkozó emeletet a múzeumban.

Pergamon Múzeum, Berlin

Németország egyik legnagyobb múzeumához méltón a Pergamon sok mindent kínál a látogatóknak, még akkor is, ha fizikailag nem tudnak jelen lenni. A történelmi múzeum számtalan ősi leletnek ad otthont, kezdve a babiloni Istár-kapuval és a Pergamon-oltárral.

Rijksmuseum,Amszterdam

Fedezze fel a flamand aranykor mestermunkáit, köztük olyan halhatatlan művészek alkotásait, mint Vermeer vagy Rembrandt! A Google Street View túrát ajánl az ikonikus múzeumban, amely alatt valóban úgy érezheti, mintha az épület csarnokaiban sétálna.

J. Paul Getty Múzeum, Los Angeles

Európai műalkotások egészen a VIII. századtól, ezt kínálja a kaliforniai művészeti múzeum. Csak lépjen be a Street View-túrába és merüljön bele a festmények, rajzok, szobrok, kéziratok és fotók hatalmas kínálatába.

Uffizi Galéria, Firenze

Ebben a jól ismert galériában található Olaszország egyik leghíresebb családjának, a Medicieknek a gyűjteménye. Az épületet Giorgio Vasari tervezte 1560-ban, külön I. Cosimo de’ Medici kérésére, és a termei mind a mai napig képesek ámulatba ejteni akárkit.

MASP,Sao Paulo

A Museu de Arte de Sao Paulo egy nonprofit intézmény és egyben Brazília első modern múzeuma. Az áttetsző perspex keretekben nyugvó műalkotások olyan hatást keltenek, mintha a képek lebegnének. A virtuális túrán ezt a csodálatos látványt is megtapasztalhatja anélkül, hogy sok ezer kilométert kellene utaznia.

Nemzeti Antropológiai Múzeum, Mexikóváros

A múzeumot Mexikó spanyol örökségének régészeti és történelmi megőrzésére építették 1946-ban. Az intézmény 23 szobája mind telis-tele van régészeti leletekkel, amelyek közül néhány a maja civilizációhoz köthető.

Sajnos nem minden múzeum és galéria tud csatlakozni a Google kezdeményezéséhez. De néhány intézmény ezenkívül is kínál online látogatási lehetőséget, ilyen például a franciák híres múzeuma, a párizsi Louvre, amelynek a honlapján érhető el a digitális séta funkció. A fent említett múzeumok mellett még több száz érhető el a Google Arts & Culture oldalán (artsandculture.google.com).

(Fordította: Dániel Viktória, eredeti: Andrea Romano – Travel and Leisure)