Tizenhetedik esztendeje az olvasás bűvöletében

Fennállásának tizenhetedik évfordulóját ünnepelhette a helyi Cimbora Klub, vidám hangulatban telt a szülinapi dzsembori.

A József Attila Könyvtár gyermekkönyvtára elsőként csatlakozott annak idején az országos Cimbora Mozgalomhoz. A Pro Cultura Intercisae-díjas gyermekkönyvtárosunk, Törökné Antal Mária lelkesen szervezi azóta is az ifjú könyvbarátok találkozóit, amelyen nemcsak a könyvek vannak főszerepben, hanem maga a közösség építése is, kézműveskedés, kirándulások, táborozások is gazdagítják a klubéletet.

Mint azt Marcsi néni elmondta, pontosan április 24-én van a megalakulásuk évfordulója, ám a járvány miatt akkor nem tartották meg a programot. Tovább már nem szerették volna halasztani, így október 17-én szervezték meg a Ki mit tud?-bemutatóval egybekötött ünnepséget a könyvtárban. Sajnos a pandémia miatt kevesebben jöttek el a programra, összesen tizenkét gyermek mutatott be valamilyen produkciót. Volt, aki szavalt, volt zenés-táncos-hangszeres fellépés, sőt, még bűvészmutatvány is szerepelt a kínálatban. Nagyon ügyesek voltak a fiatalok, lelkesen, izgatottan készültek az előadásra, így nem véletlen, hogy a zsűri (amelynek tagjai egykori cimborások voltak, például Móró Ákos röplabdázó) csak arany minősítést osztott ki a megmérettetésen.

Ha már születésnapról van szó, akkor természetesen volt csokitorta is a Jakó cukrászda jóvoltából. Családias, vidám hangulatban telt a délelőtt. A klub születésnapi hagyománya az ösvényfestés is, ez sajnos az esős időjárás miatt elmaradt, de pótolni szeretnék.

Törökné Antal Mária arról is beszélt, hogy jelenleg szervezik a mesemondó gyerekek találkozóját, amelyet december 4-én tartanának meg. Viszont nem tudni, hogy a járványügyi helyzet miként befolyásolja a közösségi rendezvényeket, így az is elképzelhető, hogy rendhagyó módon, online térben bonyolítanák le a programot. November 28-ig várják az általános iskolások jelentkezését, mind az alsó, mind a felső tagozatról. Idén az elmúlt húsz év meséiből válogathatnak a gyerekek, az előadások (mesék vagy meserészletek) legfeljebb négy perc időtartamúak lehetnek.

A Szóforgató-Betűvető vetélkedőjük eredményhirdetése november 10-én lesz Kertész Erzsi írónővel.