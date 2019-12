Tíz pártot nyilvántartásba vettek a választásra

Péntekig minden választópolgárnak meg kellett kapnia Fejér megye 4-es számú választókerületében a februári időközi országgyűlési választás kitűzéséről szóló értesítőt, a jelöltek szombaton kezdhették gyűjteni a választók ajánlásait.

A Fejér megyei 4-es számú (a megye keleti felét lefedő) országgyűlési egyéni választókerületben azért kell időközi választást tartani, mert az itt tavaly áprilisban mandátumot szerző Pintér Tamást (Jobbik) októberben Dunaújváros polgármesterévé választották, és – mivel a két tisztség összeférhetetlen – a politikus lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról.

Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság eddig tíz pártot vett nyilvántartásba a választásra: Mi Hazánk Mozgalom, Magyar Munkáspárt, Tiszta Energiával Magyarországért Párt, Nemzeti Zöld Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Magyar Szocialista Párt, Lehet Más a Politika, Momentum Mozgalom, Párbeszéd Magyarországért Párt, Demokratikus Koalíció.

Az időközi választáson indulni szándékozó jelölteknek ajánlóíveken kell megszerezniük az induláshoz szükséges 500 érvényes támogató aláírást. A jelölteket január 10-én 16 óráig lehet bejelenteni az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnál.

A nyilvántartásba vett pártok és jelöltként indulni szándékozók már leadhatták igényléseiket az ajánlásgyűjtő ívekre, de a választási iroda legkorábban december 28-án adhatja át azokat. Az íveken szerepel az ajánlóív sorszáma, a jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve, a jelölőszervezet megnevezése (vagy a független jelölés ténye). A választási iroda nyilvántartja, hogy egy-egy szervezetnek, illetve jelöltnek hány ajánlóívet adott át.

Az ajánlóíven fel kell tüntetni annak a nevét, személyi azonosítóját és aláírását is, aki az ajánlásokat gyűjti. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza.

A jelöltajánlás a választópolgár szabad elhatározásán alapul, arra senki nem kötelezhető. A választási eljárási törvény kifejezetten tiltja, hogy bárki az ajánlásért cserébe bármilyen előnyt – például pénzt vagy ajándékot – ígérjen, illetve adjon, ez bűncselekménynek minősül. A jelölőszervezetek azonban a saját ajánlásgyűjtő aktivistáiknak adhatnak díjazást.

Ajánlást a választáson induló pártok, egyesületek, illetve jelöltek, valamint az ő meghatalmazásukkal rendelkezők gyűjthetnek.

Az ajánlás csak akkor érvényes, ha az ajánló választópolgár feltüntette a nevét, személyi azonosítóját, lakcímét. A választópolgár adatait más is rávezetheti az ajánlóívre, de azt mindenképpen a választópolgárnak kell aláírnia.

Az ajánlásokról tilos másolatot készíteni, és tilos az adatokat adatbázis építésére felhasználni.

Ajánlásokat a választópolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni. A törvény azonban tiltja az ajánlás gyűjtését az ajánló és a gyűjtő munkahelyén munkaidőben vagy munkavégzése közben, a fegyveres erőknél és a rendvédelmi szerveknél, a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban lévőtől a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben.

Tilos ajánlást gyűjteni közösségi közlekedési eszközön, állami, helyi és nemzetiségi önkormányzat hivatali helyiségeiben, felsőoktatási és köznevelési intézményben, valamint egészségügyi szolgáltató helyiségeiben is.

Csak azok ajánlhatnak érvényesen jelöltet, akiknek a választókerületben van az állandó lakóhelyük.