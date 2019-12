Tíz napirendi pontot tárgyalt a közgyűlés a soron kívüli ülésén

Többször volt teljes egység a tegnapi közgyűlésen, amikor mindegyik képviselő – a jelen lévő négy fideszes is – együtt támogatta a többség által előterjesztett határozati javaslatot. Néhány témakörben viszont komoly ellenvetése volt a helyi ellenzéknek.

A rendkívüli közgyűlés elején két olyan közbeszerzési eljárással foglalkoztak a képviselők, amelyeket még az előző testület írt ki szeptember 5-én. A köztemető üzemeltetési tenderével kapcsolatban Pintér Tamás polgármester arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy az egyetlen pályázó 60 hónapra összesen 369 millió forintos ajánlatot adott. A rendelkezésre álló 220 millió forintnyi összeg nem elég ehhez, ezért eredménytelennek nyilvánítják az eljárást. Szepesi Attila fideszes képviselő osztott-szorzott, magyarázta, hogy a temető üzemeltetőjének nem kell kizárólag az önkormányzati forrásra támaszkodni, hiszen vannak/lesznek bevételei is; majd javasolta, térjenek vissza később a témára, a DVG Zrt. készítsen elő üzleti tervet a temető üzemeltetésére következő közgyűlésre, ám ezt a kezdeményezést a többség elutasította, majd a közbeszerzés érvénytelenségére vonatkozó határozati javaslatot fogadta el.

A rágcsálók és a fürkészdarazsak elleni védekezés közbeszerzési eljárásánál az egyik pályázótól nem kaptak választ arra a kérdésre, miért vállalná túlzottan alacsony áron a feladatot, ilyenformán azt elvetették. A másik pályázó által meghatározott díjra sem elegendő a 71 millió forint fedezet, ezért ezt a közbeszerzési eljárást is eredménytelennek nyilvánították. A közvilágítás energiaellátására az E.ON adta a legjobb ajánlatot, azt (a fedezet több mint kétmillió forintos kiegészítésével) fogadta el a közgyűlés. A parkok, övárkok, buszmegállók takarításával a DHHF Kft.-t bízták meg, az adta a legkedvezőbb ajánlatot is. A testület tagjai az előző kettő után azt is 15 igennel fogadták el, hogy az Inter Ambulance Zrt. lássa el a háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladatokat. Ehhez hasonlóan teljes volt az egyetértés az önkormányzat 2019. évi I–IX. havi pénzügyi beszámolójának elfogadásakor.

Az új közgyűlési többség visszahívja a korábbi felügyelőbizottsági tagokat az önkormányzati tulajdonú társaságokból – bizalmi pozíció, saját emberekre cserélik a régieket. Cserna Gábor nem is ezt firtatta, hanem több jelöltet nem ismernek, kérte a polgármestert, mondjon róluk néhány szót, kik ők. Ebből kisebb csörte bontakozott ki. Barta Endre alpolgármester azt mondta: megismerhették volna a fideszes képviselők is az általuk javasolt új fb-tagokat, ha nem mondtak volna le minden bizottsági posztról; mire Szepesi válaszolt: 30 éves politikai hagyományt rúgtak fel azzal, hogy nem volt pártegyeztetés a bizottsági helyekről, hozzátéve, a pénzügyi bizottság elnöki széke mindig az aktuális ellenzéké szokott lenni… Pintér Tamás és Szabó Zsolt elmondták: korábban velük sem egyeztettek, a papíron, e-mailben leadott javaslataikat nem vették figyelembe. Ők felkínálták a kormánypárti oldalnak a jogi, igazgatási és ügyrendi bizottság elnöki posztját, ami a legnagyobb ellenőrző szerv, ám ők ezt nem fogadták el. Szepesi Attila szünetet kérve, szerette volna látni az új fb-tagok elfogadó nyilatkozatát, de indítványát leszavazták. Voksoltak mind a hét önkormányzati tulajdonú társaság esetében a polgármester által javasolt felügyelőbizottsági tagokról, akiket támogatott is a közgyűlési többség.

Döntöttek arról, hogy a városháza földszintjén lévő kávézó üzemeltetésére pályázatot írnak ki. Pluszban felvett napirendi pontként módosítottak egy korábbi közgyűlési határozatot, valamint szavaztak kétmilliárd forint folyószámlahitel-szerződésről. Szepesi Attila ellenvéleménnyel élt, hogy közgyűlési határozattal megbízzák a polgármestert a bankkal kötendő szerződés aláírására. A fideszes képviselő kérte, aláírás előtt a közgyűlés ellenőrizze a szerződést, mert az ördög a részletekben lakozik, lássák, milyenek a kondíciók, mibe kerül a hitelfelvétel a városnak. Szabó Zsolt szerint, mielőtt a közgyűlés elfogadta a határozati javaslatot, mondván, folyószámlahitel-igényléséről van szó, ami a lakossági számlák mellett is bevett gyakorlat – áthidaló megoldásként nyújthat segítséget, ha pénzügyi nehézségek adódnak.