Tiszteletadás a tanároknak, bocsánatkérés a szennyezésért

Ujházy Krisztina lassan négy hónapja tanít zenét Thaiföldön egy nemzetközi iskolában. Tapasztalatairól naplót vezet, amit egy blogon közzé is tesz. Ebből szemezgettünk ismét egy csokornyit.

Hagyomány

Szeptember 17. Ma volt az iskolában a Wai Kru ceremónia, vagyis tiszteletadás a tanároknak, ami egy ősi thai hagyomány. Mielőtt iskolákat alapítottak volna az országban, ha valaki meg akart tanulni egy mesterséget, akkor felkeresett egy abban jártas személyt, és megkérte, hogy tanítsa. Ha a mester elfogadta őt tanítványának, akkor először is tiszteletét és köszönetét fejezte ki, hogy a mester átadja neki a tudását, lényegében a kulcsot a sikerhez. Ez jelentette a tanulmányok hivatalos megkezdését is. A mai iskolákban is folytatják ezt a hagyományt, mindig a tanév elején. A ceremónia nagyon ünnepélyes és megható.

A 12 éves gyerekek már pontosan értik, hogy felelősek a környezetükért

A gyerekek leterített szőnyegeken ültek, természetesen ki volt téve a király fotója, elhangzott a thai himnusz, azután néhány thai nemzetiségű diák énekbeszéddel, thai nyelven fejezte ki tiszteletét és köszönetét. Végül a gyerekek átadtak a tanároknak egy-egy gyönyörű és fantasztikusan illatozó virágfüzért. Nagyon jólesett a köszöntés, és végre hallgattam egy kis ízelítőt a thai népzenéből is. Csodálatos élmény volt!

Vonat

Szeptember 20. Kimozdultunk Bangkokból és elutazunk egy Hua Hin nevű tengerparti üdülőhelyre. MÁV-hoz közeli élményünk volt, műbőr de kényelmes ülésekkel, egyenruhás kalauz bácsival, koszos vonatablakkal. Meglepődtünk viszont, hogy minden kocsihoz tartozott egy hölgy alkalmazott, aki üdítőt, kávét, teát szolgált fel nekünk, később ebédet is, pont mint egy légi utaskísérő a repülőn. Mindez benne volt a jegy árában.

Korán

Október 13. Bangkokba megérkezett a karácsony! Egyelőre egyetlen korai hírnöke egy karácsonyfa, szerencsére nem indult még be a bevásárlóközpontokban a karácsonyi dalok végtelenített sora, és nem borított el mindent a karácsonyi dekoráció. Mivel 95 százalékban buddhista országban vagyunk, lehet, hogy ez nem is fog bekövetkezni, majd meglátjuk. A kislányom mindenesetre kitörő örömmel fogadta a korai hírnököt.

Víz

Október 30. Ma ünnepeltük a Loy Krathong-ot, ami az egyik legszimpatikusabb thai hagyomány, amivel eddig találkoztam. Ilyenkor a thai emberek virágdíszeket úsztatnak a folyókon és tavakon, hogy köszönetet mondjanak a vízért így az esős évszak végén, és bocsánatot kérjenek, hogy szennyezték a vizeket. A kicsik ma thai népviseletben mentek iskolába, a nem thai diákok is, és banánlevélből és virágokból krathongot készítettek, amit a vízre tettek. A kislányom is készített egyet a bölcsiben. Úgy hordozta körbe, mint valami kincset, és kétszer is vízre tette, egyszer a Művészeti Központ medencéjében, egyszer pedig az igazgatói irodát körülvevő tóban.

Kalandok

November 12. Milyen egy iskolai kirándulás Thaiföldön? Keverjük össze az ország csodálatos természeti adottságait, egy nemzetközi iskola szervezettségét, nyitottságát és bőséges erőforrásait, tegyünk hozzá egy lelkes és elkötelezett tanári csapatot, és kész is van az életre szóló élményt nyújtó kirándulás. A 12 éves gyerekek, akiket elvittünk, már pontosan értik, hogy felelősek a környezetükért. Az első program szemétszedés volt a strandon, másnap pedig elhajóztunk egy szigetre, ahol tengeri teknősöket figyelnek és szükség szerint mentenek meg. Már hetekkel a kirándulás előtt házisütemény-vásárt szerveztek, hogy pénzt gyűjtsenek a teknős-sziget javára. Az egész iskolát megmozdította az esemény, ezért végül annyi pénz összegyűlt, hogy a tanárok jobbnak látták, hogy a mostani helyzetben az összeg felét inkább a Covid-járvány miatt nehéz helyzetbe került kisvállalkozásoknak ajánlják fel.

Ünnepek

November 26. Életünk első olyan karácsonyához közeledünk, amit trópusi éghajlaton fogunk tölteni. Nehéz ünnepi hangulatba kerülni hideg és hó nélkül, de sok üzletben már áll a karácsonyfa, és szólnak a karácsonyi dalok, az iskolában pedig ez a látvány fogad reggelente a pálmafák között.

November 28. Karácsonyi bevásárlást intézni Thaiföldön nem olyan egyszerű, mint odahaza. Itt nem árulnak az utcán fenyőfát, nem lehet minden sarkon karácsonyi dekorációt és csomagolópapírt kapni, ezért utána kell járni a dolgoknak. Egy baráti jó tanács alapján a kínai negyedbe vettük az irányt, ami a világ összes nagyvárosában megtalálható, és nagyjából mindenhol ugyanarra a kínálatra lehet számítani a piacán, mint mondjuk a józsefvárosi piacon. A különbség talán annyi, hogy nem árulnak nagykabátot, az itt élők gyakorlatilag az utcán élik az életüket, és mindenki nyugodt és mosolygós. Szerencsére volt pár üzlet, amelyik felismerte az üzleti lehetőséget az itt élő külföldiek karácsonyi kiszolgálásában, s végül elégedetten távoztunk a városrészből.

Télapó

November 30. Nem tudom, hogy ez általánosan igaz-e minden nemzetközi iskolára Thaiföldön, de nálunk a szülők annyira aktívak, hogy én még ilyet nem láttam. A bölcsis szülők, akik közé én is tartozom, egy online csoportba tömörülve rendszeresen kommunikálnak egymással. Amikor az egyikük felvetette, hogy Mikulás-bulit szervezne egy játszóházban Bangkok belvárosában, minden egyes gyerek szülei feliratkoztak, sőt, mivel batyus buliról volt szó, minden egyes család úgy érezte, hogy mind a 100 vendég jóllakatásának a felelőssége egyedül az ő vállukat nyomja. Az eredmény irdatlan mennyiségű étel és ital: pizzák, tészták szósszal, szendvicsek, thai töltött falatkák, fánkok, kekszek, sütik, jégkrém, cukorkák, csokik, friss gyümölcsök. A hangulat kedvéért egy vattacukorárust is beszerveztek az arcfestők, és a lufihajtogatáshoz is kiválóan értő, vicces Télapó mellé. Mindez a játszóház széles játékkínálatán felül. Számunkra persze az volt a legviccesebb, hogy nyári ruhában találkozhatunk a Mikulással.