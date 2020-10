Tervezni csak a következőt lehet

Hosszabb szünet után pénteken 16 órától „hazatérve”, a Dunaújváros Sportcsarnokban zárt kapuk mögött folytatja bajnoki szereplését a Dunaújvárosi Kohász KA együttese az MTK ellen. Vágó Attila vezetőedzővel a koronavírus miatt hozott új szabályról, a tervezhetetlen célokról és arról is beszélgettünk, eddig mit kapott csapatától.

A szövetség bevezette, meccset halasztani a koronavírus miatt, más sportágakhoz hasonlóan, csak hatósági karantén esetén, vagy bizonyos létszám alatt lehet. Mindenkinek az utánpótlásából kell gondoskodni a feltöltésről. Innentől kezdve reális erőviszonyokról nem nagyon beszélhetünk, hiszen minden attól függ, hol hány fertőzött van.

– Sajnos ez a helyzet. Mondtuk is egymás között, innentől az orvosok állítják össze a csapatokat, és nem az számít, ki milyen taktikával készül, hanem mennyi egészséges játékosa van. Ilyen esetben el is lehet felejteni az erőviszonyokat, az előzetes terveket, hiszen bármelyik csapatnak akár a kezdő sora is kieshet. Hétfőtől elindult a kötelező tesztelés, amit azokon a heteken kell megcsinálni, amikor mérkőzés van. Szerintem ezek után benne van, hogy több fertőzöttet találnak, például azok közül, akik eddig tünetmentesek voltak, mert lehet, nem tesztelt egy klub rendszeresen, aminek egyébként nem kis költsége van.

A DKKA a szünetet minialapozásra használta, már az MTK-ra készülve

A meghatározott minimum létszám miatt bő és minőségi kerettel kell(ene) rendelkezni, hogy az esetlegesen kieső játékosokat pótolni tudja valaki. Ezzel szemben adott esetben ifistákkal feltöltve kell kiállni egy létfontosságú találkozóra.

– Azért, hogy ne lehessen ügyeskedni azzal, hogy mondjuk van két betege valakinek és ezért halasztást kér, majd miután meggyógyulnak, a teljes csapattal pótolják a meccset, ezért huszonkét igazolt játékosnak kell lennie minden együttesnek. Ebből ha legalább tíz plusz egy egészséges, akkor köteles pályára lépni. Hogy kikkel? Na, ez jó kérdés. Vagy az ifiből tudunk meríteni, vagy ott a lehetőség a kölcsönadott kézilabdázókat visszarendelni. Némi éllel jegyeztük meg, a klubnál dolgozó női kollégáknak is ki kellene váltani a játékengedélyét, hogy papíron meglegyünk. Tisztában vagyok vele, milyen fontos, hogy a bajnokságok valamilyen formában, de működjenek, azonban ez az előírás nem a csapatok érdekét szolgálja. Ugyanis nem sok klubot tudok mondani, ahol huszonkét felnőtt, első osztályú játékossal rendelkeznek. Szerintem nincs is ilyen. Amennyiben az ifistáknak kikérjük a felnőttengedélyét, akkor tőlük elvesszük a lehetőséget az NB I/B-s vagy NB II-es felnőttbajnokságban való szereplés elől. Mert egy utánpótlás korú kézilabdázónak három játékengedélye lehet, akik az NB I-es korosztályos bajnokságuk mellett ebben a kettőben is szerepelnek, ötven-hatvan perceket a pályán töltve. Kérdezem én, egy tehetséges játékosnak mi szolgálja az érdekét? Elvegyek tőle egy lehetőséget, ami után lehet, egy percet sem fog az NB I-ben játszani? Persze, ha egy hónap múlva lesz tíz fertőzöttünk, akkor meg sokat.

„Ha nem lesz más megoldás, akkor buborékba vonulunk, és úgy fejezzük be a szezont” – nyilatkozta Balássi Imre, az NB I-es liga elnöke. Mit szól ehhez?

– Bízom benne, idáig nem fajul a dolog. Persze, fontos a sport, meg le kell játszani ezeket a találkozókat, de nem hiszem, hogy jó lenne ki- és elszakítani a lányokat hetekre, hónapokra a családjuktól, a barátaiktól. Aztán mint egy olimpiai faluba bezárni minket, el sem tudom képzelni, abból mi lenne.

Viszont azt is sokan hangoztatják, még egy teljes leállást nem viselne el a kézilabda, de más sportág sem. Ezért valamilyen módon menniük kell a bajnokságoknak. Persze kérdés, mennyire reális eredmények születhetnek az előbb vázoltak miatt.

– Nyilván a szponzorációs pénzek csak akkor jönnek be, ha vannak mérkőzések, és végeredménynek lennie kell. Viszont azt mondom, ebben a helyzetben nem szabadna engedni, hogy legyen kieső. Hiszen azon csapatok óriási hátrányban lesznek, ahol felüti a fejét a fertőzés, de játszaniuk kell mondjuk az ifistákkal. Az hol lesz reális eredmény? Sehol. Nagyon elrugaszkodott amit mondok, de az utolsónak elkönyvelt együttes akár bajnok is lehet, amennyiben az egész szezonban teljesen megússza a koronavírust, az összes többi meg nem, és kiesik a kezdő sora.

Elek Gábor, a Ferencváros edzője mondta azt, miután őket már alaposan „megtizedelte” a járvány, hogy tart tőle, ki lehet dobni a nyári alapozást a kukába. A céljaikról nem is beszélve.

– Igaza van! Hiszen a pozitív játékosnak bevonják a sportorvosiját, aztán attól függ, voltak-e tünetei, hogy hány hétig semmit nem csinálhat, majd szigorú vizsgálatokat követően térhet vissza. Akkor kell elkezdeni megint felépítenie magát fizikálisan és taktikailag. Mi is, azon túl, hogy minden létező óvintézkedést megteszünk, imádkozunk, hogy semmi baj ne történjen a Kohásznál. A lányok csak a lakás és a csarnok között mozognak, a legszükségesebb dolgokat leszámítva. Fertőtlenítünk, maszkot visel mindenki, szóval igyekszünk minden eshetőséget kizárni.

Vágó Attila tud előre tervezni?

– Á, dehogy. Mindig a következő találkozóig nézünk előre, azon legyünk túl. Nagyon örülünk neki, hogy tudunk játszani, sportolni, de, hogy mit hoz a holnap, senki nem tudja. Így nehéz és értelmetlen bármilyen szezon végi célokról is beszélgetni ennyi bizonytalansági tényező mellett.

A válogatott összetartás miatt két hét szünet volt a bajnokságban, ahol már lejátszottak öt mérkőzést, a kilencedikek négy ponttal. Azt gondolom, az Alba Fehérvár elleni találkozót leszámítva, a várakozáson felül szerepelnek két kulcsemberüket is nélkülözve. A legutóbbi, Debrecennel vívott meccsre viszont, amikor egy góllal kaptak ki, de pontot érdemeltek volna, azt hiszem lehet alapozni.

– Köszönöm az elismerő szavakat, ha így látja. Úgy gondolom, abszolút jó az együttes teljesítménye, kis szerencsével még két győzelmet szerezhettünk volna, amivel az élmezőnyben lennénk. A Fehérvár elleni vereségben mindannyian ludasak vagyunk, az egy nyerhető meccs volt. A Debrecennel szemben óriási csatában, erőn felül teljesítve még ez az eredmény is bravúr volt, sajnos a tabellán ezért nem adnak egységet. Jelen pillanatban négy pontunk van, aminek nagyon örülünk, és továbbra is próbálok két lábbal a talajon maradni. Nekünk a közvetlen riválisokat, akik mögöttünk és mellettünk vannak most, azaz az Alba, a Békéscsaba, a Szombathely, az Érd, a NEKA, ezeket a csapatokat kell itthon legyőzni mindenféleképpen. Idegenben meg egy-egy bravúrt elérni náluk, bízom benne, Bulath Anita visszatérésével még erősebbek leszünk. Ebben a két hétben egy minialapozást csináltuk, feltöltöttük az akkumulátorokat, mert újra heti két meccs vár ránk, amikor erre nem lesz lehetőség.

Összességében mit kapott az együttestől úgy, hogy júliusban vette át a jelentősen átalakul gárdát?

– Azt nyújtja a csapat, mint ami benne van, nem vártam ettől kevesebbet. Többet akkor, ha a két válogatott játékosunk, Debreczeni-Klivinyi Kinga és Bulath Anita rendelkezésre áll. Jelen pillanatban a sztárjai nélkül ez egy dolgos kis iparos csapat, ahol a védekezés, illetve a küzdőszellem extra, de azért nyilván vannak hiányosságok is, főleg támadásban. Azon dolgozunk, hogy ezeket kiküszöböljük. Egyébként már a múlt heti edzéseken is az MTK volt a célkeresztben.

Gondolom, akkor le is akarják „teríteni” őket.

– Egyértelmű, igaz az a bravúr kategóriája lenne. Azonban a Debrecen ellen mutatott játékkal lehet keresnivalónk. Remek a hangulat, egyben van a társaság, jó velük dolgozni. Remélem, ez újabb pontokban is meg fog mutatkozni. Mondjuk már pénteken.