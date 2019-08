Települési elismeréseket is átadtak az ünnepségeken

A Dunaújváros környéki településeken színvonalas programokkal ünnepelték az államalapítás évfordulóját, megszentelték és megszegték az új kenyeret!

Rácalmáson duplán is ünnepeltek a Jankovich-kúriában: a helyi Fidesz csoport szervezésében délelőtt Szent István-napi ünnepség volt délelőtt, délután pedig a hagyományos, önkormányzati városnapi programmal várták az érdeklődőket, ezúttal a jubileum jegyében, hiszen Rácalmás idén ünnepeli várossá nyilvánításának tizedik évfordulóját. Délelőtt a beszédet Böröcz László a Fidesz frakcióvezető-helyettese mondta. A Fidesz rácalmási elnöke, Pálinkás István ünnepi megemlékezését a keresztény szabadság, kettősséget nem tűrő kifejezése köré építette fel.

A Rácalmási Városnap részeként déltől a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar hívogatója volt hallható. Helyi fellépők az asszonykórus és a Barina Táncegyüttes után az ünnepi köszöntők és kitüntetések átadása következett. Schrick István, Rácalmás polgármestere beszédét a hitélet képviselőinek ünnepi gondolatai követték, majd a rácalmási új kenyér megszegése. Ezt követően adták át a város díszpolgári címét Kukucska Gyulának, valamint Rácalmásért kitüntetésben részesültek a következők: Czinka Lászlóné, Annus László, Szloboda Andrásné, Tóth Tiborné, Kiss József, Füléné Perussza Katalin, Márkusné Igmándi Zita, Baksa László és Fridrich Ferenc. A szülinapi rendezvény fényét számos kísérőprogram, kiállítás és neves fellépő is emelte, köztük a nagy sikerű koncertet adó Republik is.

Kulcson az augusztus 20-i ünnep elképzelhetetlen evezők nélkül – a kulcsiak a Hajóállomáson ünnepeltek. A nemzeti ünnep programjai 10 órakor kezdődtek. Oberrecht Tamás önkormányzati képviselő köszöntője után Jobb Gyula polgármester ünnepi beszéde hangzott el. Ezután Csuhai Gyuláné szavalatát hallgathatták meg azok, akik úgy döntenek, hogy Kulcson ünnepelnek. Az Új Kenyeret mint minden évben idén is a Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület sütötte meg és Bozai Márton katolikus plébános, valamint Fodor István református lelkipásztor közreműködésével áldották meg. Czere József és Horváth Benedek sportteljesítményéért elismerésben részesült, azonban a kajakos bajnok most is versenyre készül, így csak az ifjú kenus vette át most a különleges kenu lapátot, a kulcsi elismerést. Szintén az ünnephez kapcsolódó hagyomány Kulcson a KUPAC Emléktúra, amelynek résztvevői ezútal is Kulcs – Lórév – Zichy kápolna – Kulcs útvonalon evezhettek a Dunán. A hivatalos programok mellett az egész családnak szórakoztató programokat kínáltak a kulcsi szervezők. Olyan nyárzáró forgatagba invitáltak, ahol közös lecsófőzés is volt és a gyerekek kedvencei mellett, mint az ugrálóvár és arcfestők, idén hungarikum játszóház is szórakoztatta a kicsiket. Este tűzijáték zárta a rendezvényt.

Kétnapos programsorozat, államalapítási ünnep Adonyban

Adonyban Városi Napok keretében kétnapos rendezvénnyel ünnepeltek a Kastély Parkban.

Hétfőn, augusztus 19-én neves fellépőkkel tűzdelt programnak lehettek részesei akik, kilátogattak a parkba. A nagy meleget a művelődési ház mögötti árnyat adó fák lombjai csillapították. A színpadon a Bon-Bon, Fresh Andi és Szirota Jennifer léptek fel, majd este nyolc órakor fergeteges hangulatú utcabál vette kezdetét.

A gyermekes családok kikapcsolódását a gyönyörű, kreatív játszótér szolgálta, ahol a kicsik is kedvükre szórakoztak.

Az augusztus huszadikai nemzeti ünnep alkalmából az adonyi protokolláris ünnepség kedden 18 órakor vette kezdetét, Ronyecz Péter, a település polgármester ünnepi beszédét hallhatták a jelenlévők elsőként. Ezt követően került sor az új kenyér ünnepélyes megszentelésére és felszelésre a Gyöngyvirág Női Kar közreműködésével.

Az ünnepség után a szórakozásá lett a főszerep: Janicsák Veca akusztikus koncertjével, valamint este kilenc órakor tűzijátékkal fejeződött be az adonyi ünnepségsorozat.