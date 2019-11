Télen is óvatosan! Vezess defenzíven

Bár az időjárás bőszen tagadja, ha a naptárra nézünk, láthatjuk, hogy jövő hét végén már beköszönt a december. A balesetmentes közlekedés érdekében fontos önmagunk, és járművünk felkészítése a téli útviszonyokra.

Rengeteg opció létezik arra, hogy a pontból eljussunk b pontba. A tömegközlekedés mellett ott a kerékpár, a gyalogszerrel való közlekedés, mi több, télen – hó esetén – a szánkó, síléc, snowboard szentháromság is legit opciónak tűnik. Mégis, minden bizonnyal a gépkocsihasználat mindenkinél előnyt élvez. Bárhogy is döntünk, a legfontosabb, hogy ebben az időszakban is balesetmentesen, nemcsak a magunk, hanem a közlekedésben részt vevők egészségét, épségét megőrizve rójuk az aszfaltot.

A statisztikák szerint…

Olvastam valahol, hogy: a statisztika olyan, mint a bikini, sokat megmutat, de a lényeget eltakarja. Ezután a népi bölcsesség után következzenek a száraz tények. A közhiedelemmel ellentétben, télen óvatosabbak a sofőrök. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a nyári hónapokban van a legtöbb szerencsétlenség. Szintén ebből az adatsorból derül ki az is, hogy a személyi sérüléses közúti közlekedési baleseteket, az előidéző okokat figyelembe véve 91százalék a járművezetők hibájából következik be. Ezen esetek 86 százalékáért pedig az autó sofőrje tehető felelőssé. Elrettentő számok nemde?

Félreértés ne essék, ez nem egy, az autósok ellen irányuló kampány. Pusztán arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy vezessenek óvatosan, hiszen ez minden, közlekedésben részt vevő elemi érdeke. Rendőrségi szakzsargonnal élve:

…hogy mindenki hazaérjen!

Defenzív vezetés, dynomen helyzetek

Ha tudatosan készítjük fel önmagunkat és autónkat a téli útviszonyokra, akkor elkerülhető a baj. A gépjármű téliesítése mellett fontos önmagunk tréningezése is. Hambalkó János, az egyik helyi autósiskola vezetője szerint, ebben nagy segítségünkre lehetnek a modern vezetéstámogató rendszerek és a különböző vezetéstechnikai tréningek.



Fontos ebben az időszakban defenzív vezetőként közlekedni (előrelátóan, megtervezve az útvonalat, nem kapkodva, a KRESZ-előírásoknak megfelelően), illetve felkészülni a dynomen helyzetekre. Ez azt jelenti, hogy még a szerencsétlenség bekövetkezése előtt észlelni olyan szituációkat, amelyekből aztán veszélyhelyzet vagy potenciálisan baleset alakulhat ki. Ezek elsajátításában segíthetnek a vezetéstechnikai tréningek és a vezetéstámogató rendszerek. A szakember szerint néhány éven belül nálunk is elterjed a szimulátoros oktatás, amelynek előnye, hogy már a jogosítvány megszerzésének ideje alatt felkészülhetünk a váratlan, dynomen helyzetekre.

Hambalkó János hozzátette, hogy a rutin is fontos. Sokan, ha leesik a hó, inkább elteszik az autót, és nem vezetnek. Holott éppen az lenne a cél, hogy a sofőrök a kevésbé komfortos körülmények között is megtanuljanak vezetni és balesetmentesen közlekedni.

Emellett természetesen az autó téliesítése is fontos. A téli gumi mellett – a jelenlegi időjárás már indokolja ennek használatát – a téli ablakmosó, hólánc, vontatókötél beszerzését is érdemes fontolóra venni. A világító-, fényjelző-berendezések megfelelő működése elengedhetetlen.

Növekvő féktáv, csökkenő látási viszonyok

Ezzel a mondattal össze is lehetne foglalni a téli vezetés két, legnagyobb rákfenéjét. Bár téli csapadékról még nem beszélhetünk, de a lehulló nedves falevelek, és az ezek alatt megbúvó sárfoltok csökkentik az aszfalt és a gumi közötti súrlódást. A szakember szerint már 20-30 km/h-s tempónál megcsúsztathatják a gépkocsit.

A másik, vezetést befolyásoló tényező a csökkenő látási viszony. Mivel már a délutáni órákban elkezd sötétedni, megnő az észlelési idő, főleg, ha a gyalogosok, kerékpárosok láthatósági felszerelések nélkül vesznek részt a közlekedésben. Mindemellett e balesetek bekövetkezésének kockázata is csökkenthető a sebesség megfelelő megválasztásával.

Természetesen a fent leírtak betartása sem garancia a balesetmentes közlekedésre, hiszen ezen tanácsok nagy része a gépkocsival közlekedőkre vonatkozik. Az azonban biztos, ha mindenki csak egy kicsit jobban figyel saját magára, és arra, hogy ő maga betartsa a KRESZ őrá vonatkozó részét, úgy a téli időszakban „csak” a közelgő ünnepi túlevésekre, túlivásokra kell koncentrálnunk.