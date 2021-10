Tartalmas őszi rendezvények gazdag kínálata a kastélyban

Perkátán számos programmal gazdagították az őszi napokat a Perkátai Általános Művelődési Központ, a könyvtár és a Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft. munkatársai, akik mind személyes jelenlét útján, mind online módon biztosítanak programokat az érdeklődők számára.

Ezt ne hagyja ki! Kövekkel, husángokkal ostromolják a magyar határt a migránsok (videó)

Perkáta – Az események a közelmúltban lezajlott Perkátai Időutazók Találkozójával vették kezdetüket, amely során a közösségi felületen létrehozott, Perkátai Időutazók Klubjának tagjait várták a kastély épületébe egy közös nosztalgiázásra. A program során a csoportban digitálisan megosztott fotókat, emlékeket elevenítették fel a látogatók, akik mind szívesen meséltek Perkátáról, a képeken látható személyekről. A program szervezője a Perkátai ÁMK József Attila Nagyközségi Könyvtár volt.

Ezt követően, szintén a könyvtár szervezésében a magyar népmese napja alkalmából rendeztek meg egy könyv- és meseajánlással egybekötött délutánt, ahova minden mesét szerető kisgyermeket vártak. A programra a perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulói érkeztek lelkesen, akiket Fülöp Irén nyugalmazott pedagógus várt, hogy az általa választott történettel elvarázsoljon. Őt Lászlóné Szabó Edit követte, aki papírszínházi előadással készült a kis hallgatók számára. A mesék után a gyerekeknek lehetőségük volt a színes babzsák-fotelekben ülve a kiállított mesekönyveket megtekinteni.

Az események 2021. október 1-én folytatódtak, méghozzá a zene világnapja alkalmából. 16 órakor egy zenés délutánra várták az érdeklődőket a Győry-kastély dísztermébe, ahol számos zenei tehetség gyülekezett. A délután során az előadók között köszönthették a perkátai Orbán Zsoltot, Széll Istvánt és Szarka Zsombort, akik mind kiváló produkcióval készültek a közönség számára. Szintén felkérték előadásra Téglás Márton gitárművészt is, aki immár visszatérő vendége a perkátai eseményeknek. A program szervezője a Perkátai ÁMK volt, mellé társult a Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft. is.

Az októberben megszervezésre kerülő országos könyvtári napok keretei között több eseményre is várták a kicsiket-nagyokat egyaránt.

Október 5-én Könyvkuckót rendeztek be a kastély egyik termében, ahol könyvújdonságokat mutattak be minden korosztály számára.

Két nappal később, október 7-én Irodalom és művészet címmel egy játékos vetélkedőre került sor, ahova a perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulóit várták. Fejtörők, rejtvények szerepeltek a feladatlapokon, amelyeket a gyerekek szívesen oldottak meg.

– Romhányi Józsefre is emlékezünk. A költő születésének 100. évfordulója alkalmából a játékos állatverseivel is megismerkedtek a vetélkedőn részt vevő gyerekek – árulta el Lászlóné Szabó Edit szervező a könyvtár közösségi oldalán.

A program végén minden részt vevő kisgyermek jutalomban részesült.

2021. október 8-án irodalmi teadélutánra várták a könyvrajongókat, szintén a Győry-kastélyba. A perkátai könyvtár meghívására Keresztury Ferencné érkezett az intézménybe, aki Életmesék a kályha mellől című, rendhagyó családtörténetét mutatta be az érdeklődők számára. A szerzővel való beszélgetés mellé tea is dukált, s a jó hangulatú délutánt betetőzte, hogy az író saját könyveinek több példányát is a perkátai könyvtár számára ajándékozta.

2021. október 9-én 15 órakor egy remek színházi előadás érkezett Perkáta településre a rácalmási RáJátszik Színjáték Kör vendégszereplésével. Ördöghné Ruszti Anna rendezésében Agatha Christie: Egérfogó című színműve elevenedett meg a közönség szemei előtt, két felvonásban. Az előadást 2015-ben prezentálta először a színjáték kör, amelynek tagjai lelkes amatőr színészek. Ötleteikkel mindenki hozzájárult a darab sikeréhez a csapatból – mind a díszlet, mind a mű kivitelezésében.

– A családjuk és a hivatásuk mellett vállalják a próbákat és a fellépéseket, s teszik mindezt ingyen, szívvel és lélekkel – nyilatkozott Lászlóné Szabó Edit könyvtárvezető. – A tehetségüket és lelkes tevékenységüket felajánlásokkal díjazzák a támogatóik, köztük a perkátai közönségünk is. Köszönjük szépen!

Izgalmas, fordulatokban gazdag, kellemes darabot láthatott a közönség, amely nagy tapssal jutalmazta az előadást.

Az őszi programok még nem értek véget Perkátán. A hétvégén, 2021. október 16-án 15 órára Humorral töltődj! felhívásra Maksa Zoltán és Szép Bence stand up humoristák érkeznek a Győry-kastély épületébe, hogy jó kedvet varázsoljanak az egyre hidegebb őszi napokba. A program belépőjegyhez kötött.