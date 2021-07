Takáts Tamás a Karthago zenekarba egy magyar népdallal játszotta be magát

Takáts Tamás bizonyosan az egyik legjobb hangú magyar énekes, emellett egy rendkívül szuggesztív személyiség, aki mindig magával tudja ragadni a közönségét. Erre az egyik legjobb példa, amikor tavaly online, vagyis nézők nélküli fesztivál volt Pakson, senki sem gondolta volna, hogy úgymond üres lelátók előtt énekel, és játszik a zenekarával, a Takáts Tamás Blues Banddel. Mivel láttam az előadásukat, nyugodtan kijelenthetem, magával ragadó volt.

Dunaújváros – Takáts Tamásról mindent elmond, amikor a Karthago zenekarba elment egy meghallgatásra, az amúgy hardrockot játszó bandába egy magyar népdallal jelentkezett. És, ami talán még ennél is fontosabb, a meghallgatáskor a zenekar tagjai meglátva őt, egyből azt mondták, ő kell nekünk, mivel a nők cukra lesz. Csak adja a Jóisten, egy kicsit tudjon énekelni. Nos, nem kicsit, nagyon tud énekelni.

– Koronavírusos napjainkban kikerülhetetlen az a kérdés, hogyan élte át ezt az időszakot egy olyan zenész, akinek lételeme a koncert, a rendszeres fellépés.

– Viszonylag jól, az Úr megáldott. 2019-ben volt egy hatalmas Karthago-koncertünk, a Papp László Budapest Sportarénában, aminek olyan bevétele volt, hogy át tudtam vészelni ezt az időszakot. Négy-öt évvel ezelőtt komoly gondjaim lettek volna. Azt is el kell ismerni, a kormány is segített, voltak garázskoncertek, nem nagyon unatkoztam, jól éreztem magam. Bár az tény, a naptáramat nem nagyon kellett nézegetni. Az is fontos, gazdag a belső világunk, a képzelőerőnk, nem vagyunk depressziósak a feleségemmel. Minden zenekar, amiben játszom, embercentrikus. És az is fontos: nemcsak zenésztársakkal, hanem haverokkal játszom, és szeretjük egymást.

– A Karthagónak a frontembere, de ott van a Takáts Tamás Blues Band, amely az ön nevéhez kötődik. Emlékszem rá, hogy az elsők között lépett fel Dunaújvárosban, akkor még Dirty Blues Bandnek nevezett formációval, és akkor dobolt is, méghozzá a színpad legelején. A dobolás megszűnt. Mi ennek az oka?

– Annak idején ez koncepció volt, hogy énekes-dobosként én leszek a színpad elején. A felszerelésem nem véletlenül volt olyan, amilyen. A felső tam egy kispolgári csökevény, ezért leszereltem, az alsón pedig tartottam a konyakot és a sört. Az ital később elmaradt, majd a dobolás is. Annak ellenére, hogy mindig dobos szerettem volna lenni, de a szüleimnek nem volt pénzük egy komoly dobfelszerelésre. Amikor elkezdtem dobolni, lebeszéltek róla, jogosan, mert ülve nem lehet énekelni, a rekeszizom nem úgy működik, ami szükséges az énekléshez. Egyébként büszkén mondhatom, hogy azt, amikor a dobos van a színpad elején, több világsztár is tőlem nyúlta le, például Cozy Powell, vagy Carl Palmer. Az előbbivel jó barátságba is kerültem.

– Az egyik koncertjükön említette a gitárosának, hogy gitározni nem olyan nagy dolog, csak ide-oda kell tenni az ujjainkat. Bár hozzátette, ön sohasem tudott megtanulni gitározni.

– Ez teljesen igaz, szeretek gitározni, időnként szoktam is játszani, de igazán sohasem tudtam megtanulni.

– Szerintem nemcsak az én véleményem, hanem sokaknak, hogy a Takáts Tamás Blues Band dalainak sokatmondó, elgondolkodtató szövegei vannak. Önt idézve, ahogy a költő mondja, amíg nem vagyok menő, addig mi szívunk. Takáts Tamás menő már?

– Talán szerénytelenség nélkül mondhatom, ma már menő vagyok, már nem szívok. De a külsőségek sosem foglalkoztattak különösebben, én vagyok én.

– Ott vannak az ufókkal foglalkozó szövegek, ufót látott a jeti, a zöld ufó. Mit tenne, ha egyszer tényleg jönne önnel szemben egy zöld ufó?

– Mosolyognék egyet, majd játszanék néhány Takáts Tamás-dalt.

– A Rolling Stones 1995-ös budapesti koncertjén a Takáts Tamás Blues Band volt az előzenekar. Akárhogy is nézzük, ez hatalmas dolog. Hogyan esett önökre a választás?

– Eredetileg Gary Moore lépett volna fel előttük, mert helyi együtteseket nem szoktak előzenekarnak felkérni, de a koncert előtt nem sokkal egy kocsmában úgy összeverték, hogy eltört a keze. Törött kézzel pedig nem egyszerű gitározni. A Rolling Stones menedzsmentje úgy döntött, felkérnek egy magyar zenekart, de előzőleg meghatározták a műfajt. Öt lemezt kaptak Magyarországról, szándékosan nem említem meg a többiek nevét, és a Rolling Stones minket választott. Ekkor Magyarországról mondták nekik, a többi zenekar sokkal népszerűbb, mint mi. Erre a Rolling Stonestól jött a válasz: „nem érdekel minket, hogy ki milyen népszerű, ezek a srácok tudnak zenélni, és ez a lényeg.”

– A Rolling Stones előzenekarának lenni komoly szakmai elismerés. Az együttessel találkoztak?

– Nem. A koncert előtt megérkeztek mikrobusszal, kijöttek a színpadra, majd a koncert után beültek a mikrobuszba és távoztak.

– Két legjelentősebb együttese a Karthago és a Blues Band, de talán azt kevesebben tudják, hogy Magyarország egyik legjobb progresszív rockzenekarának, az Eastnek is az énekese. Az utóbbi formáció körül nagy a csönd. Ennek mi az oka?

– Tény és való, parkolópályán vagyunk. Ennek oka az is, hogy Móczán Péter zenekarvezető nagyon igényes, ezért akármit nem vállalunk el. A másik, hogy a zenészeknek, köztük nekem is, nagyon sok elfoglaltságunk van, ezért nehéz összehozni egy koncertet.

– Befejezésként, egy kicsit eltávolodva a zenétől, mi a véleménye arról a globalista világról, amiben most élünk?

– Sajnos a globalizmust nem lehet el- és kikerülni. De arról ne feledkezzünk el, Isten nem véletlenül találta ki, hogy a földön több nemzet éljen. Sok kis helyen, a kisebb csoportok kevésbé veszélyesek, mint egy-egy nagyhatalom.