Szolgál majd: felújítják a református templomot

Sokan illetik a kulcsi református templomot a katolikus egyházi építmények kapcsán használt kápolna kifejezéssel. Pedig az egykor volt daráló 1951 óta református istentiszteleti helyként szolgálja a falut.

A református templom 1997-ben esett át utoljára külső-belső tatarozáson. Így, amikor 2018 tavaszán a Dunamelléki Református Egyházkerület pályázatát megnyerte a gyülekezet, nagy örömmel és lendülettel kezdték meg a parókia és a templom ügyében is a munkát.

A parókia megvétele után a terveztetést és pályáztatást követően nyáron megkezdődtek a renoválási munkák, és be is fejeződnek hamarosan, így Fodor István, a falu lelkésze is könnyen elérhető, méltó helyen fog lakni, a kulcsi templom közelében.

Új templom helyett felújítás: újszerű belső kialakítás, akadálymentesítés

– A kis templom felújítására benyújtott pályázatunk kapcsán felmerült az új templom építése. Ezt megterveztettük, engedélyeztettük, pályáztattuk is, de felsőbb egyházi vezetők tanácsára el kellett engedni az ötletet, ugyanis a vasárnapi templomlátogatók létszáma nem teszi ezt a tervet időszerűvé. Sajnos azt látjuk, hogy egy túl nagy templom igen megnehezíti egy kicsiny közösség életét. Ez nem kérdés, nehéz döntés volt, de le kellett mondanunk róla, hogy új templomot építsünk. Azonban az eredeti tervünk – a tetőfelújítás gondolata – megmaradt, és további tárgyalások után most meg is valósul – tájékoztatott Fodor István lelkész.

Egykor a falu közepén négyszáz négyszögöles telket vásárolt a kis gyülekezet az 1900-as évek elején, hogy oda majd templomot építsenek. 1934-ben templom még nem, de állványra szerelt harang került oda. Pedig az egyháztagoknak köszönhetően 1938-ban megvásárolták a kenyérosztót, a kelyhet és a keresztelőkancsót is. Majd a második világháború után 1949-ben Dunapentele, Rácalmás, Kulcs külön egyházközséggé alakult, és Adorján József lelkipásztorsága alatt a régi vágy beteljesült: a református gyülekezetnek temploma lett.

– A felújítómunkának az eredményeit láthatjuk ez év októberétől megvalósulni. A felújítás során a tetőszerkezet teljes cseréje, új harangtorony, belül új aljzat, és új fűtésrendszer is kiépítésre kerül. A templom belső kialakítása is újszerű lesz, ugyanis felül látszó gerendák, és új szószék is lesz, és nem kell majd lépcsőzniük azoknak, akiknek nehezebben hajlik a térde, sőt, kerekesszékkel is könnyen lehet majd a templomba jönni.

A templomról

Dr. Oberrecht Kornél történeti írásai alapján a kulcsi református templommal kapcsolatban már 1870-ből van hivatalos dokumentum. Ekkor Bátri Sigrai Pál földbirtokos összehívja a községben élő reformátusokat.

1910-ben rendezett gyűlésen arról döntenek, hogy kívánatos lenne egy leányegyház Kulcs községben.

1930-as évek végéhez közeledve Kun János és fia, KunLászló temető céljára mintegy 800 négyszögöl területet hagyományozott a gyülekezetre. Végül az 1951-ben épült templomot Bereczky Albert püspök szenteli fel.

Még 1934-ben, a „makádiak” érkezésével, a gyülekezet egyik első építése a harangláb volt – akkor még egy másik telken. A „haranglábszerű” új torony alakja erre emlékeztetheti a szemlélődőt – mondta el a felújítással kapcsolatban Fodfor István, majd folytatta: – A megvalósulásban az elejétől Istenre hagyatkozva, neki engedelmeskedve fogadtuk el a lehetőségeket és a nehézségeket is, most pedig újra az Úr kezében vagyunk, amikor a munkák befejezésére gondolunk, hiszen a szárazabb időjárás nagyban segítene a munkásoknak. Ezért kérem, hogy aki tudja, foglalja imáiba a munkásokat és a templomunk befejezésének ügyét – mondta el a református lelkész.

– A templom felújítási munkálatainak befejeztéig a vasárnapi istentiszteletek szünetelnek, de remélhetőleg ez év karácsonyán már együtt ünnepelhetünk a templomban – fejezte ki reményeit Fodor István.