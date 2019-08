Szívószálmentes augusztus – Ne tegyük tönkre bolygónkat!

Elstartolt a szívószálmentes augusztus, ebben a hónapban most már jó pár éve országosan száznál is több vendéglátóegység csatlakozik a rövid életű és teljesen felesleges termék kiszorításáért küzdő kampányhoz.

A legtöbb szórakozóhelyen már ugyanolyan természetességgel adják az italunkhoz a szívószálat, mint fizetés után a blokkot. Az átlagosan 20 perces élettartamú műanyag termék használat után a kukában végzi, és beáll a műanyag hulladékok hosszú sorába. Ez a sor szívószálilag ráadásul olyan hosszú, hogy a csak Magyarországon évente gyártott és felhasznált termékeket ha egymás mögé raknánk, akkor 2,5-ször körbeérnénk vele a Földet.

Szívószál – gyorstalpaló

Az első szívószálakat a sumérok alkalmazták, és sört ittak vele, dél-amerikai szomszédaik pedig a maté-teát fogyasztották fém csövecskéken keresztül, és teszik ezt a mai napig is a teafogyasztási kultúra részeként. A modern szívószálakat viszont 1888-ban szabadalmaztatta Marvin Stone. Használati ideje rövid, arra pedig a kialakításánál fogva nem igazán van mód, hogy elmossuk és újból használjuk. Szelektív gyűjtése is problémás, ezért legtöbbször a kommunális hulladékban végzi, később pedig a szemétégetőkbe kerül. Az égetett műanyag feleslegesen terheli a levegőt. De még ennél is rosszabb, ha nem kerül a szemetesbe, mert lebomlási ideje 500 év, és az óceánok, tengerek felszínén lebegő szeméthegyek gyarapításához is nagymértékben hozzájárul a PET-palackok és a nejlonszatyrok mellett és visszafordíthatatlan károkat okoz a vizek élővilágában is.

Úszó műanyag szigetek

Már most 150 millió tonna műanyag úszkál az óceánok felszínén. Bár a problémát egyre komolyabban veszik és folyamatosan tisztítják a vizeket, a túlfogyasztás és az igénytelenség következményeként becslések szerint évi 8 millió tonnával nő ez a mennyiség, ami percenként 15 tonna újabb hulladékot jelent. A tengeri állatok sokszor tápláléknak nézik a szemetet, és így vagy úgy belepusztulnak az emberi hanyagságba. Előzetes kalkulációk szerint 2050-re több műanyag lesz a vizeinkben, mint hal.

Érzékeny búcsú 2021-ben

A világ nagyhatalmai felismerték, mekkora fenyegetést jelent a mértéktelen műanyaghasználat. Az Európai Bizottság határozata szerint 2021-től búcsút mondhatunk az egyszer használatos műanyagoknak, hiszen a környezetszennyezésben ezek veszik ki leginkább a részüket mind közül. Ezért be lesznek tiltva azok a termékek, amikre van más alternatíva is. Az eldobható műanyag szívószálak tehát biztosan el fognak tűnni az EU tagállamainak polcairól, és ugyanúgy megszüntetik az oxidatív úton lebomló műanyagokat, ételtartókat és expandált polisztirolból készült poharakat, műanyag evőeszközöket és tányérokat, léggömbök pálcáit de még a fültisztító pálcikákat is. A műanyag szatyrok viszont még nem szűnnek meg létezni, de azért az pozitív, hogy hazánkban is sok helyen fizetni kell értük, vagy az adott cég készít belőlük biológiailag lebomló változatot is. Ráadásul a vászonszatyor-biznisz is virágzik, némelyik táska majdnemhogy trenddarabnak is beillik manapság.

Szívószálmentes helyek

A Felelős Gasztrohős szívószálmentes kampánya 2016 óta rántja magával a környezettudatos szolgáltatókat és vásárlókat egyaránt. Mára már egész hosszú listával rendelkeznek, ami a fenntartható vendéglátóhelyeket illeti. Közülük sokan már az év elejétől garantálják, hogy az italaikhoz csak és kizárólag akkor adnak szívószálat, amennyiben azt a vendég kifejezetten kéri, de van a listán olyan szórakozóhely is, amelyik egyáltalán nem tart eldobható szívószálat. Így náluk egész évben tart a kampány, a kifejezetten egy hónapra szorítkozó „szívószálmentes augusztus” kezdeményezéshez viszont bármelyik egység önként csatlakozhat, a Felelős Gasztrohős oldaláról szabadon letölthető és felhasználható kommunikációs anyaggal hirdetve a dolgot.

A Dózsa mozi büféje is

Idén hivatalosan csak a Dózsa Mozicentrum büféje csatlakozik a szívószálmentes augusztushoz Dunaújvárosból. Verasztó Sándor, a Dózsa Mozicentrum ügyvezetője elmondta, ők is csak akkor adnak szívószálat az üdítőkhöz, ha azt a vendégük kéri. Hozzátette, hogy bár ez kifejezetten augusztusra korlátozódik, ahhoz egész évben tartják magukat, hogy ne termeljenek felesleges szemetet. Így tehát automatikusan nem adnak szalvétát sem és a plusz műanyag fedőt sem rakják rá például a sós mogyoró tetejére. A mozi számára fontos a tiszta környezet.