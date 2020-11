Színházi előadás a nappaliban, mindjárt premierrel kezdenek

Nem mi megyünk maszkban színházba, hanem a színház jön a nappaliba, így a párunkkal, vagy a családunkkal együtt otthon élvezhetjük a színházi élményt. Szerdán steramszínházi premier! Ilyen még nem volt.

Bár az időpont egy sajnálatos megbetegedés miatt csúszott, szerdán történelmet ír a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza, fennállása óta először az online térben tartja meg Kiss Csaba Világtalanok című balladájának bemutatóját. És onnantól minden szerdán este saját fotelünkből nézhetjük a Bartók előadásait. Miután a kijárási korlátozások miatt este nyolctól már szinte mindenki otthon van, ezért a kezdési időpont sem a szokásos hét óra, hanem egy órával később, este nyolc. Külön örömhír, hogy az online látható előadásokért nem kell ugyanazt az árat megfizetni, mint a színháztermiért, habár az előadások élőben zajlanak, tehát a Bartók színpadain játsszák a színészek, mintha a közönség is egy térben lenne velük.

A színház kidolgozott egy erre a helyzetre szabott tarifarendszert, amelyben a https://bit.ly/bartokonlineeloadasok linken vásárolható legolcsóbb jegy az online alapjegy, amelynek ára mindössze 1000 forint, de párosan is csak 1500 forintba kerül. A több fős családok számára kitalált jegykonstrukció is épp csak egy hagyományos jegy árát közelíti meg a maga 3000 forintjával. Persze a színházban is tudják, hogy nem kontrollálható az otthoni nézők száma, ez egyfajta becsületkassza is, de gondoljanak bele, egy jegy árán az egész család nézheti, és a színház fennmaradását is támogatják vele! Ha már támogatás, erre is van konstrukció, az előadásokra a támogatói jegy 5000 forintba kerül.

Egy karácsonyi ajándékkal is készül a színház

Már megvan a pontos beosztás is január végéig, szerdánként milyen előadásokat kínálnak: december 2., szerda 20 óra: Világtalanok (ballada) premier; december 9., szerda 20 óra: „És ideje a táncnak” (táncjáték); december 16., szerda 20 óra: Mario és a varázsló (tragikus úti élmény) premier; december 23., szerda 20 óra: A Vándorszínész mesél (útinapló) Írország; december 30., szerda 20 óra: Aliz Csodaországban (táncjáték); 2021. január 6., szerda 20 óra: Jónás könyve (fizikai színházi előadás); 2021. január 13., szerda 20 óra: Háy János Utánképzés ittas vezetőknek (keserű komédia); 2021. január 20., szerda 20 óra: Hubay Miklós: Elnémulás (dráma); 2021. január 27., szerda 20 óra: Sándor Mátyás (musical). Amennyiben egy váratlan betegség közbeszólna, három előadást tartanak tartalékban. Mindemellett egy karácsonyi ajándékkal is készül a színház, december 25-én, pénteken 20 órakor a Twist Olivér című musicalt streamelik, méghozzá ingyen.